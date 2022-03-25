Mới đây, cơ quan CSĐT Công an TP. Thủ Đức (TP.HCM) đã tiếp nhận đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh). Phía luật sư của nữ ca sĩ cũng đã xác nhận sự việc.

Theo Thanh Niên, sáng ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tiếp nhận đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) về việc bị người lạ nhắn tin đe dọa sau khi có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Phương Hằng (vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam hôm qua, 24/3). Hiện Công an TP.Thủ Đức đang vào cuộc, thu thập chứng cứ, làm việc với ca sĩ Vy Oanh để xử lý vụ việc. Luật sư đại diện ca sĩ Vy Oanh xác nhận, sáng 25/3 nữ ca sĩ này được Công an TP.Thủ Đức mời làm việc để xác minh thêm thông tin bị tấn công, đe dọa. Thế nhưng do lịch làm việc thay đổi, nên ca sĩ Vy Oanh sẽ đến Công an TP.Thủ Đức vào sáng thứ hai tuần tới (tức ngày 28/3).

Trước đó, ca sĩ Vy Oanh đã gửi đơn đề nghị công an bảo vệ khẩn cấp vì liên tục bị đe dọa. Trong đơn gửi cơ quan công an, Vy Oanh khẳng định việc bị đe dọa xảy ra sau khi cô gửi đơn tố giác và đơn đề nghị khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng. Ca sĩ Vy Oanh tại cơ quan điều tra - Ảnh: Thanh Niên Liên quan đến bà Nguyễn Phương Hằng, theo VnExpress, tối ngày 24/3, bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ Phần Đại Nam, bị Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP HCM bắt tạm giam về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự.

Theo cơ quan điều tra, bà Hằng đã lợi dụng sức ảnh hưởng của mình, tổ chức nhiều buổi livestream có nội dung thông tin không kiểm chứng, liên quan đến đời tư của người khác. Trong đó, bà Hằng sử dụng những ngôn từ "mang tính chất nhục mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm" của những người liên quan. Bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VnExpress Được biết, trước đó, trong hàng trăm buổi livestream của mình, bà Hằng đã có nhiều phát ngôn khẳng định ca sĩ Thuỷ Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, Đại Nghĩa... kêu gọi tiền ủng hộ lũ lụt miền Trung nhưng đã "bỏ túi" riêng hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, Bộ Công an xác định các nghệ sĩ không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Hiện vụ việc đang được công chúng quan tâm.

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