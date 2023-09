Theo Thanh Niên, sáng ngày 25/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) đã tiếp nhận đơn cầu cứu của bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (tức ca sĩ Vy Oanh) về việc bị người lạ nhắn tin đe dọa sau khi có đơn gửi cơ quan chức năng tố cáo Nguyễn Phương Hằng (vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam hôm qua, 24/3). Hiện Công an TP.Thủ Đức đang vào cuộc, thu thập chứng cứ, làm việc với ca sĩ Vy Oanh để xử lý vụ việc.

Luật sư đại diện ca sĩ Vy Oanh xác nhận, sáng 25/3 nữ ca sĩ này được Công an TP.Thủ Đức mời làm việc để xác minh thêm thông tin bị tấn công, đe dọa. Thế nhưng do lịch làm việc thay đổi, nên ca sĩ Vy Oanh sẽ đến Công an TP.Thủ Đức vào sáng thứ hai tuần tới (tức ngày 28/3).