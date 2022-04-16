Bị góp ý cho quý tử nhỏ tuổi dùng đồ chơi nguy hiểm, Bảo Thy giải thích thế nào?

Trước những ý kiến của cư dân mạng về việc cho con dùng đồ chơi nguy hiểm, Bảo Thy đã lên tiếng nói rõ sự tình.
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Tuy cả đám cưới và quá trình mang thai đều khá kín tiếng nhưng từ khi con chào đời, nữ ca sĩ Bảo Thy lại thoải mái chia sẻ những hình ảnh về quý tử trên mạng xã hội. Có cả ba lẫn mẹ đều sở hữu gia thế khủng, con trai của Bảo Thy và đại gia Phan Lĩnh cũng được xếp vào hàng rich kid và dùng toàn đồ hiệu đắt tiền từ khi còn bé.
Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh con trai cưng nằm trọn trong rổ bóng bằng nhựa kèm dòng trạng thái tình cảm: "Cục Cưng của Mami đã đến giai đoạn ăn cả thế giới". Nhóc tỳ nhận được nhiều lời khen vui vẻ đáng yêu, bụ bẫm. Tuy nhiên, trong ảnh, cậu bé đang cắn quả bóng và ôm sát mặt. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng lên tiếng nhắc nhở Bảo Thy vì cho rằng món đồ chơi này sẽ gây nguy hiểm cho bé.
Ngay lập tức, "công chúa bong bóng" đã lên tiếng cho biết đây là đồ chơi cao cấp đã có chứng nhận của Hàn Quốc là an toàn tuyệt đối dù bé có liếm hay gặm. Ngoài ra, nữ ca sĩ cũng khẳng định cô là người cực kỳ kỹ tính và chỉnh chu mọi thứ cho con nên điều gì không an toàn cô sẽ không bao giờ làm.
Được biết, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh vào ngày 15/11/2019. Sau đám cưới, nữ ca sĩ tập trung thời gian tận hưởng hôn nhân, chăm sóc ông xã. Cô trở thành người phụ nữ của gia đình đúng nghĩa khi biết quán xuyến nhà cửa và nấu nhiều món ngon cho chồng thưởng thức.
Vào ngày 15/11/2021 - đúng vào kỷ niệm hai năm cưới, Bảo Thy thông báo đã sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, là một bé trai, đặt tên Thánh là Jerard. Nữ ca sĩ chia sẻ việc được nghe tiếng khóc chào đời của con là món quà tuyệt vời nhất trong dịp kỷ niệm ngày cưới của mình.