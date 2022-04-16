Bị góp ý cho quý tử nhỏ tuổi dùng đồ chơi nguy hiểm, Bảo Thy giải thích thế nào?

Tuy cả đám cưới và quá trình mang thai đều khá kín tiếng nhưng từ khi con chào đời, nữ ca sĩ Bảo Thy lại thoải mái chia sẻ những hình ảnh về quý tử trên mạng xã hội. Có cả ba lẫn mẹ đều sở hữu gia thế khủng, con trai của Bảo Thy và đại gia Phan Lĩnh cũng được xếp vào hàng rich kid và dùng toàn đồ hiệu đắt tiền từ khi còn bé.

Mới đây, nữ ca sĩ đã đăng tải hình ảnh con trai cưng nằm trọn trong rổ bóng bằng nhựa kèm dòng trạng thái tình cảm: "Cục Cưng của Mami đã đến giai đoạn ăn cả thế giới". Nhóc tỳ nhận được nhiều lời khen vui vẻ đáng yêu, bụ bẫm. Tuy nhiên, trong ảnh, cậu bé đang cắn quả bóng và ôm sát mặt. Điều này khiến một bộ phận cư dân mạng lên tiếng nhắc nhở Bảo Thy vì cho rằng món đồ chơi này sẽ gây nguy hiểm cho bé.