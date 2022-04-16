Thường xuất hiện giản dị, Tiết Cương gây ngỡ ngàng khi là 'đại gia ngầm' của showbiz Việt: Sở hữu bộ sưu tập xe cổ 'xịn xò', có mấy căn nhà cho thuê ở mặt tiền quận 1

Hậu trường 16/04/2022 12:14

Không chỉ gây chú ý khi quyết định lên xe hoa, Tiết Cương còn khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc khi thường được gọi vui là "đại gia ngầm" của showbiz Việt. 

Ngày 10/4 vừa qua, nghệ sĩ Tiết Cương bất ngờ kết hôn ở tuổi U.50. Đám cưới của anh được tổ chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Cát Phượng, Cát Tường… Trong loạt ảnh được chia sẻ, diễn viên 49 tuổi diện vest xám, không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh cô dâu xinh đẹp. Theo tiết lộ, do mẹ ruột đã lớn tuổi nên không thể xuống chung vui cùng Tiết Cương. Thay vào đó, chị hai nam diễn viên là người đại diện gia đình phát biểu trước khách mời.

tiet cuong 1
Tiết Cương và vợ trong đám cưới - Ảnh: Internet

Không chỉ gây chú ý khi quyết định lên xe hoa, Tiết Cương còn khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc khi thường được gọi vui là "đại gia ngầm" của showbiz Việt. 

Theo Dân Việt, ngoài xế hộp đắt tiền, Tiết Cương còn sở hữu bộ sưu tập xe cổ khá chất. Anh cho hay từng chia sẻ anh từng mua xế hộp đắt tiền để tiện việc chạy show thời đỉnh cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên thường đi xe máy ra phim trường hoặc đến sân khấu.

tiet cuong 2
Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều xe cũ độc đáo - Ảnh: Dân Việt

Mặt khác, trước đó, trên trang cá nhân, Cát Tường chia sẻ video về cuộc sống đời thường đồng thời nhắc đến người đồng nghiệp thân thiết của mình. Theo đó, kể về khoảng thời gian đầu cả hai quen biết, Cát Tường thẳng thừng “vạch mặt” Tiết Cương khi có “tật xấu” là hay chọc ghẹo, kiếm cớ nói chuyện với cô.

 "Lúc đó, tôi chỉ diễn ở sân khấu 5B thôi. Tôi hay đi qua sân khấu Kịch Sài Gòn chơi. Tôi đâu có chơi thân với Tiết Cương nên ngồi nói chuyện với mấy người khác thôi. Ảnh lúc nào cũng đi “cà khịa” người khác. Tôi còn nhớ ảnh hay đi qua đi lại thả thính, khều tôi" - Cát Tường kể lại chuyện thời trẻ của cả hai.

tiet cuong 3
Cát Tường tiết lộ kể về Tiết Cương - Ảnh: Chụp màn hình

Đáng chú ý, Cát Tường còn cho biết dù Tiết Cương ăn mặc rất bình dân nhưng anh là "đại gia ngầm" vì sở hữu nhiều căn nhà cho thuê tại trung tâm TP.HCM. Nữ MC Hẹn hò ăn trưa cho hay: "Nhìn Tiết Cương vậy thôi chứ ảnh giàu lắm. Ảnh giàu và nổi tiếng từ rất sớm vì có nhóm hài riêng, chuyên đi diễn ở miền Tây. Bây giờ anh ấy cũng rất giàu, người ta có mấy căn nhà mặt tiền cho thuê ở quận 1. Nhưng tội cái là ảnh quá “trùm sò”. Có lẽ “trùm sò” quá nên ế tới giờ, chưa lấy được vợ".

Thường xuất hiện giản dị, Tiết Cương gây ngỡ ngàng khi là 'đại gia ngầm' của showbiz Việt: Sở hữu bộ sưu tập xe cổ 'xịn xò', có mấy căn nhà cho thuê ở mặt tiền quận 1 - Ảnh 4
Tiết Cương đi du lịch cùng bạn bè - Ảnh: FBNV

Được biết, cũng bởi chạy show nhiều, tham gia nhiều dự án nghệ thuật, phim ảnh mà Tiết Cương cũng tích góp theo năm tháng, từ đó "tậu" cho bản thân số lượng tài sản nhất định. Lướt một vòng trang cá nhân, có thể thấy, hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, thậm chí còn lấn sân sang việc quay blog cá nhân và cùng bạn bè du lịch ở những địa điểm nổi tiếng.

Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao?

Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao?

Mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương đã xuất hiện tại TP.HCM đi du hí cùng nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, anh vừa tổ chức đám cưới cùng bà xã kém tuổi tại quê nhà ngày 10/4 trước đó.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ sĩ Tiết Cương tiết cương lấy vợ đại gia ngầm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 4 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 4 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 34 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 4 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?