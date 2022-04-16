Thường xuất hiện giản dị, Tiết Cương gây ngỡ ngàng khi là 'đại gia ngầm' của showbiz Việt: Sở hữu bộ sưu tập xe cổ 'xịn xò', có mấy căn nhà cho thuê ở mặt tiền quận 1

Không chỉ gây chú ý khi quyết định lên xe hoa, Tiết Cương còn khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc khi thường được gọi vui là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Ngày 10/4 vừa qua, nghệ sĩ Tiết Cương bất ngờ kết hôn ở tuổi U.50. Đám cưới của anh được tổ chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Buổi lễ được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Cát Phượng, Cát Tường… Trong loạt ảnh được chia sẻ, diễn viên 49 tuổi diện vest xám, không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh cô dâu xinh đẹp. Theo tiết lộ, do mẹ ruột đã lớn tuổi nên không thể xuống chung vui cùng Tiết Cương. Thay vào đó, chị hai nam diễn viên là người đại diện gia đình phát biểu trước khách mời. Tiết Cương và vợ trong đám cưới - Ảnh: Internet Không chỉ gây chú ý khi quyết định lên xe hoa, Tiết Cương còn khiến cộng đồng mạng không khỏi kinh ngạc khi thường được gọi vui là "đại gia ngầm" của showbiz Việt.

Theo Dân Việt, ngoài xế hộp đắt tiền, Tiết Cương còn sở hữu bộ sưu tập xe cổ khá chất. Anh cho hay từng chia sẻ anh từng mua xế hộp đắt tiền để tiện việc chạy show thời đỉnh cao. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên thường đi xe máy ra phim trường hoặc đến sân khấu. Nam nghệ sĩ sở hữu nhiều xe cũ độc đáo - Ảnh: Dân Việt Mặt khác, trước đó, trên trang cá nhân, Cát Tường chia sẻ video về cuộc sống đời thường đồng thời nhắc đến người đồng nghiệp thân thiết của mình. Theo đó, kể về khoảng thời gian đầu cả hai quen biết, Cát Tường thẳng thừng “vạch mặt” Tiết Cương khi có “tật xấu” là hay chọc ghẹo, kiếm cớ nói chuyện với cô.

"Lúc đó, tôi chỉ diễn ở sân khấu 5B thôi. Tôi hay đi qua sân khấu Kịch Sài Gòn chơi. Tôi đâu có chơi thân với Tiết Cương nên ngồi nói chuyện với mấy người khác thôi. Ảnh lúc nào cũng đi “cà khịa” người khác. Tôi còn nhớ ảnh hay đi qua đi lại thả thính, khều tôi" - Cát Tường kể lại chuyện thời trẻ của cả hai. Cát Tường tiết lộ kể về Tiết Cương - Ảnh: Chụp màn hình Đáng chú ý, Cát Tường còn cho biết dù Tiết Cương ăn mặc rất bình dân nhưng anh là "đại gia ngầm" vì sở hữu nhiều căn nhà cho thuê tại trung tâm TP.HCM. Nữ MC Hẹn hò ăn trưa cho hay: "Nhìn Tiết Cương vậy thôi chứ ảnh giàu lắm. Ảnh giàu và nổi tiếng từ rất sớm vì có nhóm hài riêng, chuyên đi diễn ở miền Tây. Bây giờ anh ấy cũng rất giàu, người ta có mấy căn nhà mặt tiền cho thuê ở quận 1. Nhưng tội cái là ảnh quá “trùm sò”. Có lẽ “trùm sò” quá nên ế tới giờ, chưa lấy được vợ". Tiết Cương đi du lịch cùng bạn bè - Ảnh: FBNV Được biết, cũng bởi chạy show nhiều, tham gia nhiều dự án nghệ thuật, phim ảnh mà Tiết Cương cũng tích góp theo năm tháng, từ đó "tậu" cho bản thân số lượng tài sản nhất định. Lướt một vòng trang cá nhân, có thể thấy, hiện tại, nam nghệ sĩ vẫn chăm chỉ tham gia các hoạt động nghệ thuật, thậm chí còn lấn sân sang việc quay blog cá nhân và cùng bạn bè du lịch ở những địa điểm nổi tiếng.

Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao? Mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương đã xuất hiện tại TP.HCM đi du hí cùng nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, anh vừa tổ chức đám cưới cùng bà xã kém tuổi tại quê nhà ngày 10/4 trước đó.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuong-xuat-hien-gian-di-tiet-cuong-gay-ngo-ngang-khi-la-dai-gia-ngam-cua-showbiz-viet-so-huu-bo-suu-tap-xe-co-xin-xo-co-may-can-nha-cho-thue-o-mat-tien-quan-1-462565.html