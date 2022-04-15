Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao?

Mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương đã xuất hiện tại TP.HCM đi du hí cùng nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, anh vừa tổ chức đám cưới cùng bà xã kém tuổi tại quê nhà ngày 10/4 trước đó.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, MC Cát Tường đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh cô đi chơi cùng diễn viên Tiết Cương. Theo đó, Cát Tường cho biết chuyến đi này là chơi để xả stress. Cô đi làm nhiều, mệt mỏi, căng thẳng quá nên lâu lâu cần đi chơi, nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng. Cát Tường và Tiết Cương - Ảnh: Chụp màn hình Đón được Tiết Cương ở một ngã tư, mọi người tiếp tục hành trình. Trên đường đi chơi, Tiết Cương đòi Cát Tường cho vào một nhà hàng để ăn sáng. Anh kể: "Lúc sáng sớm tôi có ăn phở rồi nhưng ăn cũng như không vì tôi vốn đang ở quê Long An, thấy Cát Tường hẹn đi chơi sớm nên mới chạy vội lên Sài Gòn, ăn uống bao nhiêu trôi đi hết rồi".

Cả hai ghé vào 1 quán ăn - Ảnh: Chụp màn hình Lời nói của Tiết Cương khiến khán giả bất ngờ, bàn tán xôn xa. Bởi lẽ mới đây thôi, nam nghệ sĩ đã tổ chức đám cưới ở quê. Việc đi chơi cùng Cát Tường mà không tổ chức tuần trăng mật cùng bà xã đã trở thành đề tài được một bộ phận cư dân mạng soi mói. Tuy nhiên, đa số netizen đều tỏ ra không mấy quan tâm và dành lời khen, ngưỡng mộ cho tình bạn thân thiết hiếm có trong showbiz của cả hai. Vừa qua, Cát Phượng và Tiết Cương đi chơi khắp nơi, ra tận miền Trung, miền Bắc rồi về miền Tây. Điều đặc biệt là dù Tiết Cương vừa cưới vợ xong, nhưng vẫn dành thời gian đi chơi xa cùng Cát Tường. Điều này khiến nhiều khán giả hiểu lầm rằng Tiết Cương với Cát Tường mới là một đôi, còn đám cưới vừa qua là giả.

Ngay sau đó, đàn em Trịnh Minh Dũng đã phải lên tiếng khẳng định đám cưới Tiết Cương là thật và giữa anh với Cát Tường chỉ là tri kỷ. Đám cưới của Tiết Cương - Ảnh: Thanh Niên Theo Thanh Niên, được biết, hôm 10/4, diễn viên Tiết Cương kết hôn ở tuổi U.50. Đám cưới của anh được tổ chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Đám cưới được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Cát Phượng, Cát Tường… Trong loạt ảnh được chia sẻ, diễn viên 49 tuổi diện vest xám, không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh cô dâu xinh đẹp. Theo tiết lộ, do mẹ ruột đã lớn tuổi nên không thể xuống chung vui cùng Tiết Cương. Thay vào đó, chị hai nam diễn viên là người đại diện gia đình phát biểu trước khách mời.

Tiết Cương lấy vợ để 'dằn mặt' Cát Tường? Trước thông tin nam diễn viên Tiết Cương kết hôn khi sắp 50 tuổi, nhiều người hoài nghi và cho rằng đám cưới này thực chất là giả, tất cả chỉ là để "dằn mặt" MC Cát Tường.

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