Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao?

Hậu trường 15/04/2022 11:09

Mới đây, nghệ sĩ Tiết Cương đã xuất hiện tại TP.HCM đi du hí cùng nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Được biết, anh vừa tổ chức đám cưới cùng bà xã kém tuổi tại quê nhà ngày 10/4 trước đó.

Mới đây, trên kênh Youtube cá nhân, MC Cát Tường đã đăng tải một đoạn clip quay lại cảnh cô đi chơi cùng diễn viên Tiết Cương. Theo đó, Cát Tường cho biết chuyến đi này là chơi để xả stress. Cô đi làm nhiều, mệt mỏi, căng thẳng quá nên lâu lâu cần đi chơi, nghỉ ngơi để nạp lại năng lượng.

Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao? - Ảnh 1
Cát Tường và Tiết Cương - Ảnh: Chụp màn hình

Đón được Tiết Cương ở một ngã tư, mọi người tiếp tục hành trình. Trên đường đi chơi, Tiết Cương đòi Cát Tường cho vào một nhà hàng để ăn sáng. Anh kể: "Lúc sáng sớm tôi có ăn phở rồi nhưng ăn cũng như không vì tôi vốn đang ở quê Long An, thấy Cát Tường hẹn đi chơi sớm nên mới chạy vội lên Sài Gòn, ăn uống bao nhiêu trôi đi hết rồi".

Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao? - Ảnh 2
Cả hai ghé vào 1 quán ăn - Ảnh: Chụp màn hình

Lời nói của Tiết Cương khiến khán giả bất ngờ, bàn tán xôn xa. Bởi lẽ mới đây thôi, nam nghệ sĩ đã tổ chức đám cưới ở quê. Việc đi chơi cùng Cát Tường mà không tổ chức tuần trăng mật cùng bà xã đã trở thành đề tài được một bộ phận cư dân mạng soi mói. Tuy nhiên, đa số netizen đều tỏ ra không mấy quan tâm và dành lời khen, ngưỡng mộ cho tình bạn thân thiết hiếm có trong showbiz của cả hai.

Vừa qua, Cát Phượng và Tiết Cương đi chơi khắp nơi, ra tận miền Trung, miền Bắc rồi về miền Tây. Điều đặc biệt là dù Tiết Cương vừa cưới vợ xong, nhưng vẫn dành thời gian đi chơi xa cùng Cát Tường. Điều này khiến nhiều khán giả hiểu lầm rằng Tiết Cương với Cát Tường mới là một đôi, còn đám cưới vừa qua là giả.

Ngay sau đó, đàn em Trịnh Minh Dũng đã phải lên tiếng khẳng định đám cưới Tiết Cương là thật và giữa anh với Cát Tường chỉ là tri kỷ.

Vừa xong đám cưới ở quê, Tiết Cương bất ngờ xuất hiện cùng một nữ nghệ sĩ khiến nhiều người bàn tán xôn xao? - Ảnh 3
Đám cưới của Tiết Cương - Ảnh: Thanh Niên

Theo Thanh Niên, được biết, hôm 10/4, diễn viên Tiết Cương kết hôn ở tuổi U.50. Đám cưới của anh được tổ chức giản dị ở quê cô dâu thuộc huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Đám cưới được tổ chức đơn giản, ấm cúng, có sự tham dự của một số nghệ sĩ thân thiết với nam diễn viên như Lý Hải - Minh Hà, Nhật Cường, Cát Phượng, Cát Tường… Trong loạt ảnh được chia sẻ, diễn viên 49 tuổi diện vest xám, không giấu được niềm hạnh phúc khi đứng cạnh cô dâu xinh đẹp. Theo tiết lộ, do mẹ ruột đã lớn tuổi nên không thể xuống chung vui cùng Tiết Cương. Thay vào đó, chị hai nam diễn viên là người đại diện gia đình phát biểu trước khách mời.

Tiết Cương lấy vợ để 'dằn mặt' Cát Tường?

Tiết Cương lấy vợ để 'dằn mặt' Cát Tường?

Trước thông tin nam diễn viên Tiết Cương kết hôn khi sắp 50 tuổi, nhiều người hoài nghi và cho rằng đám cưới này thực chất là giả, tất cả chỉ là để "dằn mặt" MC Cát Tường.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiết Cương kết hôn cát tường Tiết Cương - Cát Tường

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 50 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 5 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?