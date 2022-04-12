Trước ngày rước vợ trẻ 'về dinh', NS Tiết Cương biệt tăm biệt tích, đến khi tái xuất khiến nhiều người ngỡ ngàng

Hậu trường 12/04/2022 10:13

"Dạo gần đây, Tiết Cương có nhiều điểm lạ lắm" – Trịnh Minh Dũng nói.

Vừa qua, khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi nghệ sĩ Tiết Cương tổ chức lễ cưới tại quê nhà dù trước đó anh không hề chia sẻ một thông tin gì về bạn gái. Lễ cưới có sự xuất hiện của một số nghệ sĩ nổi tiếng như MC Cát Tường, Cát Phượng, vợ chồng Lý Hải,...

Trước ngày rước vợ trẻ 'về dinh', NS Tiết Cương biệt tăm biệt tích, đến khi tái xuất khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1
Vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đến chúc phúc nghệ sĩ Tiết Cương - Ảnh: FB Lý Hải - Minh Hà

Theo thông tin của Pháp luật và bạn đọc, một đàn em thân thiết của nghệ sĩ Tiết Cương là diễn viên Trịnh Minh Dũng đã có tiết lộ một số biểu hiện bất thường của đàn anh trước ngày lấy vợ. Cụ thể, nam diễn viên cho biết:

"Nghe tin Tiết Cương lấy vợ, tôi và nhiều người trong giới nghệ sĩ chấn động dữ dội. Tiết Cương giấu dữ lắm, trước đó không ai biết ông ấy có bạn gái. Lúc trước, Tiết Cương và Cát Tường hay đi chung để quay Vlog nên mọi người hiểu lầm, cứ tưởng họ là một cặp... Bởi vậy nên đợt này Tiết Cương cưới vợ, nhiều người tiếc vì không phải Cát Tường. Tôi đọc bình luận mà mắc cười vì tôi biết chị Cát Tường không thể nào có một người bạn trai như Tiết Cương. Tiết Cương chỉ có thể là bạn Cát Tường thôi. Tiết Cương không phải đối tượng để Cát Tường lấy làm chồng.

Có một thời gian cách đây một tháng, Tiết Cương có nhiều biểu hiện bất thường như biệt tăm biệt tích, gọi điện không bắt máy. Chỉ thấy Tiết Cương đi hoài, xuống miền Tây rồi quay Youtube đăng lên.

Lúc trước, Tiết Cương ăn mặc rất xuề xòa, để râu xồm xoàm, nhìn rất già và cũ kỹ. Nhưng gần đây, Tiết Cương bắt đầu ăn mặc, đầu tóc chỉn chu, gọn gàng hơn. Tôi chỉ nghĩ Tiết Cương đã có chút thay đổi, không hề biết Tiết Cương sắp cưới vợ dù chơi chung nhóm với nhau".

Trước ngày rước vợ trẻ 'về dinh', NS Tiết Cương biệt tăm biệt tích, đến khi tái xuất khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2
Trịnh Minh Dũng chơi chung nhóm với Tiết Cương nhưng vẫn không hay biết đàn anh lấy vợ - Ảnh: Cắt từ clip

Trịnh Minh Dũng cũng cho biết, lúc Tiết Cương tiết lộ về Cần Thơ kiếm người yêu thì anh chỉ nghĩ đây là câu nói đùa như tính cách hài hước của đàn anh. Đến bây giờ mới nhận ra chẳng những Tiết Cương về thăm người yêu mà còn bàn bạc chuyện cưới xin. Nam diễn viên cho hay: "Gần đây, tôi có nhờ Tiết Cương quay Vlog chung thì ông ấy kêu bận đi Cần Thơ rồi. Tôi thắc mắc không biết làm sao mà Tiết Cương đi Cần Thơ nhiều thế. Ông ấy chỉ nói đi quay, tôi đâu ngờ vợ ông ấy quê dưới Cần Thơ.

Cát Tường có lẽ cũng biết Tiết Cương lấy vợ nhưng giấu. Hôm nọ chị Cát Tường gọi điện hỏi tôi ngày 10/4 có rảnh không thì xuống miền Tây với chị ấy. Cát Tường không hề nói về miền Tây dự đám cưới Tiết Cường. Tôi thì bận đi Đà Lạt quay phim nên từ chối, Cát Tường cũng không nói gì nữa nên tôi không hề biết 10/4 đám cưới Tiết Cương. Đến tận hôm 10/4, tôi coi trên Facebook mới bất ngờ khi thấy ảnh đám cưới Tiết Cương, vội gọi ngay cho Cát Tường".

Trước ngày rước vợ trẻ 'về dinh', NS Tiết Cương biệt tăm biệt tích, đến khi tái xuất khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3
Tiết Cương lấy vợ ở tuổi 49 khiến cả showbiz chấn động - Ảnh: Internet

Nghe tin Tiết Cương cưới vợ, nhiều người tưởng đây là "tin vịt" nên nhiều lần gọi cho Trịnh Minh Dũng để xác nhận. Tuy nhiên, ngay chính anh cũng không biết mà phải thông qua lời xác nhận từ MC Cát Tường: "Tiết Cương không hề mời tôi dự đám cưới, chỉ nói với Cát Tường và mấy người thân thiết thôi. Ban đầu, Tiết Cương chỉ định làm mấy bàn thôi, về sau phát sinh thành mười mấy bàn.

Đám cưới của Tiết Cương đậm chất miền Tây. Tiết Cương lúc lên chú rể nhìn cũng đẹp trai, không đến nỗi già nua như thường ngày. Cô dâu cũng dễ thương. Tiết Cương cưới vợ mà cả showbiz chấn động.

Nhiều người gọi cho tôi còn tưởng đấy là tin vịt. Tôi gọi điện cho chị Cát Tường mới được xác minh là thật. Mọi người cứ nghĩ Tiết Cương không thể lấy vợ, nhưng giờ thì ông ấy đã lên xe hoa rồi."

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Lễ vu quy của nghệ sĩ Tiết Cương được tổ chức ở quê nhà vào ngày 10/4. Dàn sao Việt như diễn viên Lý Hải, Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường... đã tới chúc mừng.

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