Nghệ sĩ hài Tiết Cương cưới ở tuổi 49: Nhan sắc cô dâu gây chú ý, vợ chồng Lý Hải cùng dàn sao Việt đến chung vui

Vào ngày 10/4, nghệ sĩ hài Tiết Cương đã bí mật tổ chức lễ cưới tại nhà riêng của cô dâu ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Trong ngày vui của nam diễn viên hài, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà, diễn viên Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường... cũng đã đến để dự lễ cưới của đồng nghiệp.

Xuất hiện trong lễ cưới, Tiết Cương rạng ngời bên cô dau trẻ, vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè đồng nghiệp trong ngày trọng đại. Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Tiết Cương trên trang cá nhân của mình: "Ôi mừng quá, cuối cùng thì bạn mình - Tiết Cương cũng chịu lên xe hoa rồi! Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, 5 năm 4 đứa nha (đó là tui chúc vậy chứ bạn tui đòi 4 năm 4 đứa mới chịu)".