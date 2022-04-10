Nghệ sĩ hài Tiết Cương cưới ở tuổi 49: Nhan sắc cô dâu gây chú ý, vợ chồng Lý Hải cùng dàn sao Việt đến chung vui

Lễ vu quy của nghệ sĩ Tiết Cương được tổ chức ở quê nhà vào ngày 10/4. Dàn sao Việt như diễn viên Lý Hải, Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường... đã tới chúc mừng.
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Vào ngày 10/4, nghệ sĩ hài Tiết Cương đã bí mật tổ chức lễ cưới tại nhà riêng của cô dâu ở huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ. Trong ngày vui của nam diễn viên hài, vợ chồng Lý Hải, Minh Hà, diễn viên Cát Tường, Cát Phượng, Nhật Cường... cũng đã đến để dự lễ cưới của đồng nghiệp.
Xuất hiện trong lễ cưới, Tiết Cương rạng ngời bên cô dau trẻ, vui vẻ chụp ảnh cùng bạn bè đồng nghiệp trong ngày trọng đại. Vợ chồng Lý Hải và Minh Hà cũng không quên gửi lời chúc mừng đến Tiết Cương trên trang cá nhân của mình: "Ôi mừng quá, cuối cùng thì bạn mình - Tiết Cương cũng chịu lên xe hoa rồi! Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, 5 năm 4 đứa nha (đó là tui chúc vậy chứ bạn tui đòi 4 năm 4 đứa mới chịu)".
Đáng chú ý, nhiều người không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc xinh đẹp của cô dâu trẻ. Tiết Cương khá bảnh bao trong bộ vest. Cô dâu mặc áo dài màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên dung mạo trẻ trung và xinh đẹp.
Ngay khi những hình ảnh về đám cưới của nghệ sĩ Tiết Cương được tiết lộ, nhiều khán giả lẫn cư dân mạng không giấu được sự bất ngờ vì nam nghệ sĩ hài âm thầm tổ chức đám cưới mà không có bất cứ thông báo hay chia sẻ nào.
Tiết Cương sinh năm 1973, tại Long An. Anh khởi nghiệp ở sân khấu kịch, sau đó được khán giả biết tới qua các chương trình như Gala cười, Gặp nhau cuối tuần hay dự án phim Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh, Vu quy đại náo... Ngoài ra, nghệ sĩ tham gia nhiều chương trình truyền hình và mở lớp dạy diễn xuất cho các bạn trẻ tại Nhà văn hóa Thanh niên.