Con gái nuôi nói lời 'ruột gan' với cố ca sĩ Phi Nhung trong dịp sinh nhật đặc biệt: 'Năm nay chỉ có thể ngồi nhìn mẹ thế này thôi'

Hậu trường 10/04/2022 17:06

Lời chia sẻ của con gái nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào và xót thương.

Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung được biết đến là bà mẹ nhiều con nhất showbiz Việt. Nữ ca sĩ đã đem hàng chục trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ về nuôi tại 1 ngôi chùa. Và ngày 10/4 cũng là dịp sinh nhật của cố nghệ sĩ, các con nuôi của cố nghệ sĩ đã có những hành động gửi đến người mẹ quá cố của mình.

Theo đó, con gái nuôi Quỳnh Trang đã đến bàn thờ của mẹ nuôi Phi Nhung để thắp hương. Cô nàng bồi hồi chia sẻ trên trang cá nhân: "Năm đầu tiên mẹ đón sinh nhật ở nơi xa xôi ấy...".

co ca si phi nhung
Bài đăng gây xúc động của con gái nuôi Quỳnh Trang dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình

Có lẽ cũng giống như nhiều con nuôi khác, Quỳnh Trang không khỏi bồi hồi, xúc động trong ngày đặc biệt của mẹ nuôi. Dù mẹ nuôi đã qua đời một thời gian dài, song nỗi đau mất mẹ trong lòng Quỳnh Trang vẫn không thể nào vơi đi được.

co ca si phi nhung 1
Quỳnh Trang trong ngày sinh nhật của mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: FBNV

Cách đây tròn một năm, Quỳnh Trang nhớ về thời điểm Phi Nhung vẫn còn khỏe mạnh: "Năm trước con còn sang nhà tặng hoa cho mẹ, mẹ còn ôm hôn con... Năm nay thì chỉ có thể ngồi nhìn mẹ thế này thôi...".

co ca si phi nhung 2
Quỳnh Trang có chia sẻ đầy xúc động - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều người dùng đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của Quỳnh Trang với hy vọng cô sẽ sớm quên đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhung về người mẹ quá cố để nối tiếp con đường nghệ thuật mà cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn đang dang dở.

Bên cạnh đó, con gái ruột của Phi Nhung tại Mỹ đã chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng sinh nhật đặc biệt của mẹ. Không chỉ các con hay người thân có động thái chúc mừng sinh nhật Phi Nhung, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã có những chia sẻ xúc động dành cho cố nghệ sĩ. 

Phi Nhung đón sinh nhật đặc biệt: Con nuôi thắp nến nghẹn lòng tưởng nhớ mẹ, Thanh Hà hé lộ mối quan hệ ít ai biết của cả hai

Phi Nhung đón sinh nhật đặc biệt: Con nuôi thắp nến nghẹn lòng tưởng nhớ mẹ, Thanh Hà hé lộ mối quan hệ ít ai biết của cả hai

Hôm nay, ngày 10/4 là sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung. Trên mạng xã hội, gia đình, bạn bè đã chia sẻ nhiều hành động đặc biệt tưởng nhớ cô.

Xem thêm
Từ khóa:   cố ca sĩ Phi Nhung sinh nhật cố ca sĩ Phi Nhung con gái nuôi Phi Nhung

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 36 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 6 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 6 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 21 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?