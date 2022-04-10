Con gái nuôi nói lời 'ruột gan' với cố ca sĩ Phi Nhung trong dịp sinh nhật đặc biệt: 'Năm nay chỉ có thể ngồi nhìn mẹ thế này thôi'

Lời chia sẻ của con gái nuôi cố nghệ sĩ Phi Nhung khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹn ngào và xót thương.

Lúc sinh thời, cố ca sĩ Phi Nhung được biết đến là bà mẹ nhiều con nhất showbiz Việt. Nữ ca sĩ đã đem hàng chục trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ về nuôi tại 1 ngôi chùa. Và ngày 10/4 cũng là dịp sinh nhật của cố nghệ sĩ, các con nuôi của cố nghệ sĩ đã có những hành động gửi đến người mẹ quá cố của mình. Theo đó, con gái nuôi Quỳnh Trang đã đến bàn thờ của mẹ nuôi Phi Nhung để thắp hương. Cô nàng bồi hồi chia sẻ trên trang cá nhân: "Năm đầu tiên mẹ đón sinh nhật ở nơi xa xôi ấy...".

Bài đăng gây xúc động của con gái nuôi Quỳnh Trang dành cho cố nghệ sĩ Phi Nhung - Ảnh: Chụp màn hình Có lẽ cũng giống như nhiều con nuôi khác, Quỳnh Trang không khỏi bồi hồi, xúc động trong ngày đặc biệt của mẹ nuôi. Dù mẹ nuôi đã qua đời một thời gian dài, song nỗi đau mất mẹ trong lòng Quỳnh Trang vẫn không thể nào vơi đi được. Quỳnh Trang trong ngày sinh nhật của mẹ nuôi Phi Nhung - Ảnh: FBNV Cách đây tròn một năm, Quỳnh Trang nhớ về thời điểm Phi Nhung vẫn còn khỏe mạnh: "Năm trước con còn sang nhà tặng hoa cho mẹ, mẹ còn ôm hôn con... Năm nay thì chỉ có thể ngồi nhìn mẹ thế này thôi...".

Quỳnh Trang có chia sẻ đầy xúc động - Ảnh: Chụp màn hình Nhiều người dùng đã để lại bình luận bên dưới bài đăng của Quỳnh Trang với hy vọng cô sẽ sớm quên đi nỗi buồn, nỗi nhớ nhung về người mẹ quá cố để nối tiếp con đường nghệ thuật mà cố ca sĩ Phi Nhung vẫn còn đang dang dở. Bên cạnh đó, con gái ruột của Phi Nhung tại Mỹ đã chuẩn bị mọi thứ để chúc mừng sinh nhật đặc biệt của mẹ. Không chỉ các con hay người thân có động thái chúc mừng sinh nhật Phi Nhung, nhiều bạn bè, đồng nghiệp cũng đã có những chia sẻ xúc động dành cho cố nghệ sĩ.

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