'Bà mối' Cát Tường đăng tâm thư đầy ẩn ý vào rạng sáng: 'Oan trái này biết bao giờ mới dứt'

Mới đây, trên trang cá nhân, MC Cát Tường bất ngờ đăng tải một tâm thư đầy tâm trạng khiến khán giả không khỏi lo lắng và dành nhiều lời thăm hỏi.

Bà mối của Vbiz chia sẻ: "Cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết vậy, nhưng có những chuyến đi lòng nặng trĩu. Dù biết do bản thân mình đầy cảm xúc và nhạy cảm quá mức cho phép, vui đó rồi buồn đó, khóc cười lẫn lộn. Mấy ai hiểu được mưu cầu tìm được một người đồng hành tưởng dễ nhưng không hề dễ tí nào, nhưng không phải do người bên cạnh mà do bản thân mình".