'Bà mối' Cát Tường đăng tâm thư đầy ẩn ý vào rạng sáng: 'Oan trái này biết bao giờ mới dứt'

Bà mối của Vbiz chia sẻ: "Cuộc đời là những chuyến đi ai cũng biết vậy, nhưng có những chuyến đi lòng nặng trĩu. Dù biết do bản thân mình đầy cảm xúc và nhạy cảm quá mức cho phép, vui đó rồi buồn đó, khóc cười lẫn lộn. Mấy ai hiểu được mưu cầu tìm được một người đồng hành tưởng dễ nhưng không hề dễ tí nào, nhưng không phải do người bên cạnh mà do bản thân mình".

Tâm thư đầy ẩn ý của MC Cát Tường nhận được sự quan tâm của nhiều người - Ảnh: Chụp màn hình

"Mình xấu tính quá, một chút tủi thân, ganh tỵ và tổn thương thì mình đã vỡ oà. Giận bản thân sao không kềm chế, sao không bất cần, có đáng gì đâu mình cần gì kia chứ. Bao nhiêu người muốn như mình, muốn được mình nhưng không được. Và có lẽ khi mình đang trách số phận mình sao luôn gặp hoàn cảnh trớ trêu, nghiệt duyên như ông trời đang đùa giỡn. Thì đâu đó cũng có người đang bức rức như mình, đúng gieo nhân nào gặt quả nấy. Giá như cuộc đời luôn như ta mong ước thì tốt biết mấy, oan trái này biết bao giờ mới dứt. Đừng hy vọng vào người khác mà phải thay đổi tư duy, hãy tự chọn hạnh phúc cho chính mình. Hiện tại có một con bé đang rơi vào trạng thái ngây ngô như gái 18, bi kịch là thực tế phũ phàng", nữ MC tiếp tục tâm sự.

Sau khi bài viết được chia sẻ, ở dưới phần bình luận, khán giả đều đồng cảm và động viên trước nỗi buồn của cô. Cát Tường không chỉ là một diễn viên, MC nổi tiếng mà còn là "bà mối" của nhiều câu chuyện tình yêu, hẹn hò trên sóng truyền hình. Nữ MC thường xuyên chia sẻ nhiều câu chuyện thú vị khi trò chuyện với các đồng nghiệp, qua đó nói lên quan điểm cá nhân về những vấn đề trong tình yêu, sự nghiệp... khiến nhiều người chú ý và quan tâm.