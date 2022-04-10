Cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin tang thương, dòng tâm sự mới nhất khiến ai cũng xót xa

Hậu trường 10/04/2022 10:57

Mới đây, trên trang cá nhân, cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ thông báo tang sự khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Võ Đăng Khoa - cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh - đã bất ngờ đăng tải bài viết thông báo về việc cha anh đã qua đời. Cụ thể, nam diễn viên thay đổi ảnh đại diện đen trắng của anh cùng cha ruột kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chua xót: "Cha đi nha!".

Cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin tang thương, dòng tâm sự mới nhất khiến ai cũng xót xa - Ảnh 1
Thông báo của nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Bài viết ngay lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ Việt như NSND Hồng Vân, DV Lê Giang, Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như... đã đồng loạt gửi lời chia buồn cũng như động viên Võ Đăng Khoa có thể mau chóng vượt qua nỗi đau.

Cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin tang thương, dòng tâm sự mới nhất khiến ai cũng xót xa - Ảnh 2
Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Mới đây nhất, cháu nuôi Hoài Linh đã tiếp tục đăng tải bài viết thể hiện sự tiếc thương đối với người cha đã mất. Theo đó, anh chia sẻ lại một bài viết của bản thân từ ngày 8/4/2022 và cho biết: "Con không biết tại sao hôm qua lại ghi những dòng này rồi lặng lẽ khoá lại ! Dù lúc đó Cha chưa đi và chưa có 1 dấu hiệu gì trên đời hết ! Cha tối qua vẫn khoẻ mạnh và bóp lưng cho mẹ !!! Cho đến 3h khuya nay Cha đi …".

Cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin tang thương, dòng tâm sự mới nhất khiến ai cũng xót xa - Ảnh 3
Chia sẻ cảu nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, Võ Đăng Khoa là nam diễn viên trẻ ghi dấu ấn với khán giả qua nhiều dự án. Như chàng trai giao đá Hai Hận trong Tay buôn, buông tay. Hay cô Mến luyến thoáng trong Ghe bẹo ghẹo ai.

Cháu nuôi nghệ sĩ Hoài Linh bất ngờ báo tin tang thương, dòng tâm sự mới nhất khiến ai cũng xót xa - Ảnh 4
Võ Đăng Khoa - Ảnh: Internet

Mới đây nhất, nam diễn viên đã cho ra rạp tác phẩm "Mến gái miền Tây" do bản thân đóng chính cùng với sự góp mặt của nghệ sĩ Hoài Linh. Hiện, tác phẩm vẫn đang nhận được sự quan tâm của công chúng.

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Từ khóa:   cháu nuôi Hoài Linh Võ Đăng Khoa Hoài Linh

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