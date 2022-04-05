Xuất hiện loạt clip Minh Béo qua đời, Hoài Linh, Quyền Linh ngậm ngùi đến dự tang lễ khiến người cháu từ nước ngoài gọi về khóc hết nước mắt, thực hư thế nào?

Hậu trường 05/04/2022 16:30

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip với nội dung nghệ sĩ Minh Béo đã qua đời vì đột quỵ khiến không chỉ khán giả mà người thân của nam nghệ sĩ cũng vô cùng hoang mang.

Mới đây, mạng xã hội Youtube xuất hiện đoạn clip với tiêu đề: "Diễn viên hài Minh Béo qua đời vì đột quỵ ở tuổi 44". Hình ảnh của nam diễn viên và các đồng nghiệp như Hoài Linh, Quyền Linh xuất hiện khiến nhiều người vô cùng xôn xao. Đáng chú ý, đây chỉ là một trong rất nhiều clip được lan truyền tràn lan trên mạng xã hội.

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Nghệ sĩ Minh Béo - Ảnh : Internet

Trước thông tin trên, Minh Béo đã chính thức lên tiếng, Minh Béo đã có bài viết lên tiếng về sự việc. Theo Minh Béo, cháu anh ở bên Úc gọi về khóc nói trên Youtube thấy tin anh mất rồi, "không phải chỉ 1 kênh mà mấy chục kênh mới ghê!".

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Bài viết của Minh Béo - Ảnh: Chụp màn hình

Nam nghệ sĩ cũng bày tỏ sự mỉa mai khi cho biết: "Thôi thì xin cám ơn các kênh đã quan tâm, nếu có mất Minh sẽ báo đến quay đăng nhé, nhớ phúng điếu vì nhờ Minh mà có tiền Youtube nhiều đấy! Nhớ là Minh linh lắm đấy nhé!". Đồng thời, anh cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã dành tình yêu thương, quan tâm đến mình.

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Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình

Bên dưới bài viết, không ít người bày tỏ sự bức xúc khi Minh Béo tiếp tục trở thành trò "câu View" của một bộ phận Youtuber. Trước đó, nhiều nghệ sĩ cũng đã "bất lực" lên tiếng đính chính vì đột nhiên bị đồn qua đời trong đó phải kể đến MC Đại Nghĩa, danh hài Hoài Linh, Việt Hương, Công Lý, ... Thậm chí, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tỉnh Cà Mau còn cho biết đã chỉ đạo Thanh tra sở nhanh chóng vào cuộc xử lý ngay trường hợp đăng thông tin bịa đặt về nghệ sỹ Trấn Thành qua đời.

Từ khóa:   nghệ sĩ Minh Béo MInh Béo qua đời hoài linh

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