Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ

Hậu trường 06/04/2022 17:12

Mới đây, hình ảnh nam danh hài Hoài Linh cùng các anh chị em thực hiện nghi thức chôn cất bố ruột khiến ai cũng xót xa.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ bài viết cùng các anh chị em làm lễ an táng cho bố ruột. Theo đó, nam ca sĩ ngậm ngùi: "Tụi con may mắn đã được có Bố mấy mươi năm. Sau khi mất di thể của Bố cũng ở nhà cùng với Mẹ và anh chị em con thêm 6 tháng như để dần xoa dịu nỗi đau và mất mát to lớn này.. không ngày nào gia đình mình không cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho Bố trong suốt 6 tháng qua".

Tụi con luôn nhớ Bố… và biết giờ đây Bố không còn bị giới hạn bởi thân xác nữa… tụi con vừa buồn, vừa vui vì Bố đã được về thiên đàng bên Ông Bà. Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau Bố nhé. Biết ơn Bố một đời hy sinh".

Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 1
Bài viết của Dương Triệu Vũ - Ảnh: Chụp màn hình

Đính kèm dòng trạng thái là hình ảnh Dương Triệu Vũ cùng gia đình bên mộ của bố. Tuy nhiên, trong đó, nhận được nhiều sự chú ý nhất có lẽ là nghệ sĩ Hoài Linh. Nhiều người nhận xét nam danh hài hốc hác, tiều tụy khó nhận ra.

Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 2
Hoài Linh và các anh chị em - Ảnh: FBNV

Trong bộ áo dài đen và khăn xếp truyền thống, Hoài Linh tự tay thực hiện các nghi thức an táng cho người bố đã mất. Trong một bức ảnh, có lẽ vì quá xúc động, nên mẹ ruột phải ôm lấy anh để an ủi. Khung cảnh tang thương khiến ai cũng mủi lòng.

Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 3
 Hoài Linh tự tay thực hiện các nghi thức an táng cho người bố đã mất - Ảnh: FBNV
Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 4
Mọi người đều không giấu nổi xúc động  - Ảnh: FBNV
Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 5
Tham gia buổi lễ còn có ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và một số người thân, bạn bè của gia đình - Ảnh: FBNV

Trước đó, trên Facebok cá nhân, ca sĩ Phương Trang (em gái danh hài Hoài Linh) đã đau xót cho biết bố ruột là ông Võ Toà đã qua đời vào lúc 8h18 phút ngày 6/10 theo giờ Việt Nam, hưởng thọ 85 tuổi.

Hoài Linh lộ diện, cùng anh chị em chôn cất bố ruột sau 6 tháng qua đời, diện mạo hiện tại khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh 6
Hoài Linh cùng bố mẹ ruột - Ảnh: Internet

Theo Tổ Quốc, bố NS Hoài Linh năm nay đã 85 tuổi, ông và vợ sinh sống ở Mỹ và thỉnh thoảng sẽ về Việt Nam. Lúc sinh thời, bố NS Hoài Linh khiến các con ngưỡng mộ vì có tình yêu đẹp với vợ và luôn dành hết thời gian cho gia đình. NS Hoài Linh từng chia sẻ: "Bố tôi chưa bao giờ la mắng các con hay cãi nhau với vợ. Bố tôi là người đàn ông thương yêu gia đình hết mực".

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