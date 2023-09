Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Dương Triệu Vũ đã chia sẻ bài viết cùng các anh chị em làm lễ an táng cho bố ruột. Theo đó, nam ca sĩ ngậm ngùi: "Tụi con may mắn đã được có Bố mấy mươi năm. Sau khi mất di thể của Bố cũng ở nhà cùng với Mẹ và anh chị em con thêm 6 tháng như để dần xoa dịu nỗi đau và mất mát to lớn này.. không ngày nào gia đình mình không cùng nhau đọc kinh cầu nguyện cho Bố trong suốt 6 tháng qua".

Tụi con luôn nhớ Bố… và biết giờ đây Bố không còn bị giới hạn bởi thân xác nữa… tụi con vừa buồn, vừa vui vì Bố đã được về thiên đàng bên Ông Bà. Rồi một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau Bố nhé. Biết ơn Bố một đời hy sinh".