Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng hiện tại thế nào hậu đồn đoán 'đường ai nấy đi'?

Chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thời gian gần đây nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng khi liên tục xuất hiện các tin đồn "đường ai nấy đi".

Chuyện tình của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thời gian gần đây nhận được nhiều sự chú ý từ công chúng khi liên tục xuất hiện xác tin đồn "đường ai nấy đi". Mới đây nhất, trước những lời đồn đoán xôn xao, Kiều Minh Tuấn bất ngờ lộ diện. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn - Ảnh: Internet Cụ thể, trên trang cá nhân của Lê Dương Bảo Lâm ghi lại buổi diễn của anh với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng như Trường Giang, Khả Như, Song Luân và có cả Kiều Minh Tuấn. Anh xuất hiện một mình, diện quần áo đơn giản cùng tinh thần thoải mái hậu tin đồn chia tay.

Ảnh trên trang cá nhân của Lê Dương Bảo LâmẢnh: FBNV Lướt một vòng trang cá nhân của nam ca sĩ, có thể thấy, anh không mấy quan tâm đến những lời đồn thổi kia mà chăm chỉ chia sẻ hình ảnh liên quan đến công việc và cuộc sống đời thường. Diễn viên Kiều Minh Tuấn - Ảnh: FBNV Trước đó, nữ diễn viên Midu bất ngờ đăng tải đoạn clip được một người đàn ông rất có ngoại hình rất giống với Kiều Minh Tuấn cầu hôn. Vào thời điểm ấy, một bộ phận khán giả tò mò mối quan hệ thực sự giữa hai người là gì, nhưng phần lớn cho rằng khó có thể xảy ra chuyện Kiều Minh Tuấn và Midu yêu nhau. Khả năng được nhiều khán giả đồng tình nhất là cả hai đang bước đầu tiên quảng bá một dự án phim đóng cùng nhau sắp ra mắt.

Nghi vấn Kiều Minh Tuấn cầu hôn Midu - Ảnh: Internet Về phần Cát Phượng, thời gian gần đây, nữ nghệ sĩ có phần khá im lặng trước những lời xì xầm về chuyện tình cảm của mình. Được biết, trước đây, nữ nghệ sĩ từng có động thái đối đáp qua lại với 1 netizen về việc cả hai đã chia tay. Màn đáp trả của Cát Phượng với 1 netizen - Ảnh: Internet Tuy nhiên, chia sẻ với Thanh Niên, Cát Phượng cho biết: "Vì bạn đó bình luận kỳ quá nên tôi bình luận lại để trêu bạn đấy thôi, chứ không có chuyện chia tay. Nếu có chuyện gì thì tôi sẽ chính thức đăng trên Facebook để lên tiếng. Tính tôi thẳng lắm, nếu có thì tôi sẽ trực tiếp nói. Anh Tuấn còn nói tôi khùng, trả lời chi với mấy người đó". Trên mạng xã hội, nữ nghệ sĩ cũng ít khi nhắc đến bạn trai. Gần đây, vào ngày 8/3, Cát Phương khoe được một người đàn ông lạ tặng hoa. Cô cho biết đây là nhân viên tại quán nước đã chuẩn bị quà tặng cô và đã đã nhận lấy với tâm trạng rất vui vẻ. Cát Phượng nhận hoa nhân ngày 8/3 - Ảnh: Internet Hiện, mối quan hệ của cả hai vẫn khiến nhiều người tò mò. Dù có lên tiếng phản pháo hay không thì những động thái của cả hai vẫn khiến nhiều người chú ý.

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