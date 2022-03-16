Cát Phượng bất ngờ bị 'đặt lên bàn cân' với bà xã Xuân Bắc: Cùng phát hiện con trai 'tìm tòi' ảnh 'độc hại' nhưng cách giải quyết lại khác nhau 'một trời, một vực'

Hậu trường 16/03/2022 15:00

Quan điểm dạy con của Cát Phượng bất ngờ bị đào lại giữa lúc ồn ào nhà Hồng Nhung - Xuân Bắc nổ ra không khỏi khiến khán giả có phép so sánh.

Những ngày gần đây, vụ việc bà xã nam danh hài Xuân Bắc "bóc phốt" con trai thứ Bi Béo trên MXH vì phát hiện quý tử tham gia các hội nhóm chia sẻ hình ảnh "độc hại". Trên trang cá nhân, Hồng Nhung cho hay sau khi phát hiện, cô đã vô cùng bất bình và sẵn sàng đập nát điện thoại của con, đồng thời đăng đàn để cảnh báo các bậc phụ huynh có con em ở độ tuổi như Bi Béo.

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Netizen phản đối cách dạy con của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, hành động của cô lại nhận về khá nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, nhiều netizen cho rằng bà xã Xuân Bắc làm quá vấn đề, cách giải quyết không khôn khéo, rất dễ làm ảnh hưởng đến con trai đang ở độ tuổi mới lớn, nhạy cảm. Hàng loạt bình luận chê trách phương thức giải quyết vấn đề của Hồng Nhung được CĐM để lại bên dưới các diễn đàn MXH.

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Bi Béo đang trở thành tâm điểm chú ý của cư dân mạng sau bài đăng của mẹ - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, nhiều người đã đem bà xã Xuân Bắc đặt lên bàn cân với nữ diễn viên Cát Phượng, bởi cách đây không lâu, vợ cũ của Thái Hòa cũng từng tiết lộ phát hiện con trai xem phim người lớn.

Cụ thể, trong một lần xuất hiện trên một chương trình talkshow trên Youtube, Cát Phượng cùng các khách mời đã bàn luận về câu hỏi: "Khi đàn ông bắt gặp con trai tuổi vị thành niên xem phim người lớn, họ sẽ làm gì?".

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Cát Phượng thẳng thắn tiết lộ bí quyết dạy con - Ảnh: Internet

Đứng trước vấn đề tương đối nan giải và nhạy cảm này, Cát Phượng cho biết cô đã từng gặp con trai xem phim nóng. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, thay vì làm ầm lên và cấm đoán, cô lựa chọn cách làm lơ, sau đó nhẹ nhàng nói chuyện với con lúc ăn cơm để con hiểu.

Nữ diễn viên cho biết: "Bây giờ, trẻ con lớn rất nhanh. Trong khi đó, internet phát triển quá nhanh, khó quản lý được. Mình nên làm lơ rồi từ từ nói mé mé cho con hiểu".

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Bé Bom - quý tử nhà Cát Phượng - Ảnh: Internet

Cát Phượng khẳng định nguyên tắc dạy con của mình không quá thoải mái nhưng cũng không cứng nhắc. Điều này sẽ khiến con cảm thấy cha mẹ nghư những người bạn để sẵn sàng tâm sự chuyện to chuyện nhỏ.

Nữ diễn viên tiết lộ: "Tôi có cách dạy con vừa thoáng lại vừa siết. Bọn trẻ ở tuổi Bom thường ngại chia sẻ vì không biết mẹ có hiểu mình không. Điều đó rất nguy hiểm. Mình là mẹ phải mở hướng cho con và làm bạn với con. Bom là đứa trẻ tình cảm và dễ khóc. Ra đường thấy người nghèo khổ, Bom khều khều mẹ xin tiền. Tôi bảo con muốn giúp người khác, phải học để có kiến thức mới làm ra tiền".

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Con trai Thái Hòa - Cát Phượng nay đã 'trổ mã', cao lớn - Ảnh: Internet

Quan điểm dạy con của Cát Phượng bất ngờ bị đào lại giữa lúc ồn ào nhà Hồng Nhung - Xuân Bắc nổ ra không khỏi khiến khán giả có phép so sánh. Nhiều netizen đồng tình tình với phương pháp uốn nắn con cái của Cát Phượng và cho rằng bà xã "Nam Tào" nên học hỏi. 

Đến hiện tại, đã gần 1 tuần kể từ lúc nổ ra cuộc tranh cãi về cách dạy con của Hồng Nhung, tuy nhiên, mọi nhất cử nhất động của "người trong cuộc" vẫn đang nhận được sự quan tâm, theo dõi cảu CĐM.

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