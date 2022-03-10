Kiều Minh Tuấn tiếp tục có động thái làm dấy lên thắc mắc về mối quan hệ hiện tại với Cát Phượng, netizen lại được dịp 'bàn ra tán vào' râm ran cõi mạng

Hậu trường 10/03/2022 09:45

CĐM lại tiếp tục soi ra dấu hiệu tan vỡ của cặp đôi Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn thông qua chi tiết này.

Thời gian vừa qua, Cát Phượng liên tục đăng tải loạt trạng thái tâm trạng liên quan đến chuyện tình cảm làm rộ lên tin đồn đã đường ai nấy đi với Kiều Minh Tuấn. 

Mặc dù, sau mỗi lần lộ hint "toang tình", Cát Phượng đều lên tiếng bác bỏ, song sau đó vẫn tiếp tục buông lời "than vãn" trên MXH khiến CĐM ngán ngẩm, không rõ thực hư ra sao khi phía Kiều Minh Tuấn vẫn im lặng.  

Kiều Minh Tuấn tiếp tục có động thái làm dấy lên thắc mắc về mối quan hệ hiện tại với Cát Phượng, netizen lại được dịp 'bàn ra tán vào' râm ran cõi mạng - Ảnh 1
Nữ diễn viên nhiều lần bình luận với cư dân mạng, khiến nhiều người nghi vấn đã chia tay - Ảnh chụp màn hình

Đến mới đây, CĐM lại tiếp tục soi ra dấu hiệu tan vỡ khi ngày 8/3 vừa qua, đàng trai không có bất kì hành động nào bày tỏ sự chúc mừng hay quà cáp dành cho bạn gái. Trên trang cá nhân, Kiều Minh Tuấn chỉ đăng tải những thông tin liên quan đến các dự án mình đang tham gia, không nhắc gì nhiều đến đời tư và cả Cát Phượng khiến cho dân tình hết sức xôn xao và cho rằng cặp đôi đã thực sự đường ai nấy đi.

Về phía Cát Phượng, trong ngày 8/3, nữ diễn viên cũng không có động thái "khoe quà" từ bạn trai mà lại có mặt ở quán cà phê do cô làm chủ và được nhận hoa từ nam nhân viên quán mình. Cô hào hứng chia sẻ: "Đây là nhân viên trong quán, quen gọi là cô Ba rồi: Cô Ba cảm ơn con". 

Kiều Minh Tuấn tiếp tục có động thái làm dấy lên thắc mắc về mối quan hệ hiện tại với Cát Phượng, netizen lại được dịp 'bàn ra tán vào' râm ran cõi mạng - Ảnh 2
Cát Phượng chỉ hào hứng khoe việc được nhân viên tặng hoa - Ảnh cắt từ clip

 

Mặc dù không rõ cặp đôi có trục trặc gì hay không nhưng CĐM cho rằng trong một ngày lễ đặc biệt với phái đẹp, nhưng có vẻ như Cát Phượng lại không nhận được sự quan tâm nào từ bạn trai, thậm chí cũng không tương tác trên mạng xã hội.

Đáng chú ý hơn khi trước đó, vào tối ngày 6/3, khi đăng tải đoạn clip giới thiệu sản phẩm cho chị em phụ nữ nhân ngày 8/3, Cát Phượng đã bộc bạch trong video: "Hello, xin chào chị em chúng mình. Hôm nay là mấy rồi ta? Nói chung là sắp đến ngày 8/3 rồi đúng không? 8/3 năm nay chắc không ai tặng quà cho tôi quá.

Nói chung thì Cát không quan tâm đâu, có người tặng thì cảm ơn, không có thì thôi. Nhưng mà nếu không ai tặng quà cho Cát thì Cát sẽ tặng quà cho chị em chúng mình nha".

Kiều Minh Tuấn tiếp tục có động thái làm dấy lên thắc mắc về mối quan hệ hiện tại với Cát Phượng, netizen lại được dịp 'bàn ra tán vào' râm ran cõi mạng - Ảnh 3
Kiều Minh Tuấn - Cát Phượng là cặp đôi được nhiều người ủng hộ - Ảnh: Internet

Được biết, tin đồn cặp đôi "đường ai nấy đi" rộ lên từ sau khi cả hai cùng xuất hiện tại 1 sự kiện. Tạo đây, cả Kiều Minh Tuấn và Cát Phượng không có màn tương tác nào, khác hẳn với việc "dính như sam" thời mới yêu. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chỉ là đồn đoán của CĐM, ngoài ra người trong cuộc chưa lần nào lên tiếng nói rõ.

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