Xôn xao thông tin một nam nghệ sĩ quen mặt của showbiz Việt sẽ kết hôn vào hôm nay (ngày 10/4), diễn biến sau đó khiến ai cũng 'ngã ngửa'

Hậu trường 10/04/2022 10:04

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt sẽ kết hôn vào ngày 10/4 này khiến dân tình xôn xao.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam nghệ sĩ Tiết Cương sẽ kết hôn vào ngày 10/4 này khiến dân tình xôn xao. Theo đó, một tài khoản được cho là anh em thân thiết của Tiết Cương đã có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân ngày 9/4 rằng: "Còn một ngày nữa thôi là ông anh Tiết Cương của tôi chính thức chia tay cuộc sống độc thân để lên xe bông trở thành hoa đã có chậu rồi, và từ bây giờ ổng bắt đầu chơi trò chơi cảm giác mạnh: Chụp hình gửi báo cáo cho chậu hoa".

tiet cuong 1
Thông tin Tiết Cương kết hôn khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, đạo diễn Nhật Trung cũng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa mình và nam nghệ sĩ về hôn sự này. Theo đó, Tiết Cương đã báo tin mừng đến Nhật Trung, cho biết hôn lễ sẽ được cử hành tại Kiên Giang vào 9h sáng nay nhưng vì đường sá xa xôi nên không tiện mời và mong đàn anh thông cảm. Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin Tiết Cương chuẩn bị lên xe hoa.

tiet cuong 2
Bài đăng của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung trước đó và hiện tại đã 'biến mất' chưa rõ lý do - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực, phía Tiết Cương cũng không có phản hồi chính thức nào.

Cập nhật tình hình, cách đây vài tiếng, Tiết Cương đã chia sẻ bài viết mới trên trang cá nhân. Anh cho biết bản thân đang trên đường về quê đồng thời gửi lời chúc về một kỳ nghỉ lễ vui vẻ đến mọi người mà hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện kết hôn. Bất ngờ hơn, bài viết của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung về hôn sự của Tiết Cương trên trang cá nhân cũng đã "bay màu" chưa rõ lý do. Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

tiet cuong 3
Bài viết mới nhất của Tiết Cương - Ảnh: Chụp màn hình

Diễn viên Tiết Cương sinh năm 1973 tại Long An. Anh xuất phát điểm là diễn viên sân khấu, cùng lứa với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh…nổi lên nhờ các chương trình hài Gala cười và Gặp nhau cuối tuần. Nam nghệ sĩ cũng được khán giả biết đến qua các vai diễn trong một số phim truyền hình như: Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh,...Ngoài vai trò diễn xuất, Tiết Cương còn là MC và đạo diễn cho các vở kich, tiểu phẩm truyền hình.

Lương Bích Hữu hát tiếng Hoa nhận về loạt ý kiến trái chiều, trang phục thế nào mà bị netizen chê không ngớt?

Lương Bích Hữu hát tiếng Hoa nhận về loạt ý kiến trái chiều, trang phục thế nào mà bị netizen chê không ngớt?

Mới đây, ca sĩ Lương Bích Hữu khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi trình diễn một ca khúc tiếng Hoa vô cùng nổi tiếng thời gian vừa qua.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Tiết Cương Tiết Cương kết hôn giỗ Tổ

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 42 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 12 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 5 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 6 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 27 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?