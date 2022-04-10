Xôn xao thông tin một nam nghệ sĩ quen mặt của showbiz Việt sẽ kết hôn vào hôm nay (ngày 10/4), diễn biến sau đó khiến ai cũng 'ngã ngửa'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam nghệ sĩ đình đám của showbiz Việt sẽ kết hôn vào ngày 10/4 này khiến dân tình xôn xao.
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Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam nghệ sĩ Tiết Cương sẽ kết hôn vào ngày 10/4 này khiến dân tình xôn xao. Theo đó, một tài khoản được cho là anh em thân thiết của Tiết Cương đã có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân ngày 9/4 rằng: "Còn một ngày nữa thôi là ông anh Tiết Cương của tôi chính thức chia tay cuộc sống độc thân để lên xe bông trở thành hoa đã có chậu rồi, và từ bây giờ ổng bắt đầu chơi trò chơi cảm giác mạnh: Chụp hình gửi báo cáo cho chậu hoa".
Bên cạnh đó, đạo diễn Nhật Trung cũng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa mình và nam nghệ sĩ về hôn sự này. Theo đó, Tiết Cương đã báo tin mừng đến Nhật Trung, cho biết hôn lễ sẽ được cử hành tại Kiên Giang vào 9h sáng nay nhưng vì đường sá xa xôi nên không tiện mời và mong đàn anh thông cảm. Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin Tiết Cương chuẩn bị lên xe hoa.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, thông tin này vẫn chưa được xác thực, phía Tiết Cương cũng không có phản hồi chính thức nào.
Cập nhật tình hình, cách đây vài tiếng, Tiết Cương đã chia sẻ bài viết mới trên trang cá nhân. Anh cho biết bản thân đang trên đường về quê đồng thời gửi lời chúc về một kỳ nghỉ lễ vui vẻ đến mọi người mà hoàn toàn không nhắc gì đến chuyện kết hôn. Bất ngờ hơn, bài viết của đạo diễn Nguyễn Nhật Trung về hôn sự của Tiết Cương trên trang cá nhân cũng đã "bay màu" chưa rõ lý do. Hiện, sự việc đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.
Diễn viên Tiết Cương sinh năm 1973 tại Long An. Anh xuất phát điểm là diễn viên sân khấu, cùng lứa với Việt Hương, Thái Hòa, Đức Thịnh…nổi lên nhờ các chương trình hài Gala cười và Gặp nhau cuối tuần. Nam nghệ sĩ cũng được khán giả biết đến qua các vai diễn trong một số phim truyền hình như: Hướng nghiệp, Mùi ngò gai, Vật chứng mong manh,...Ngoài vai trò diễn xuất, Tiết Cương còn là MC và đạo diễn cho các vở kich, tiểu phẩm truyền hình.