Xôn xao thông tin một nam nghệ sĩ quen mặt của showbiz Việt sẽ kết hôn vào hôm nay (ngày 10/4), diễn biến sau đó khiến ai cũng 'ngã ngửa'

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện thông tin nam nghệ sĩ Tiết Cương sẽ kết hôn vào ngày 10/4 này khiến dân tình xôn xao. Theo đó, một tài khoản được cho là anh em thân thiết của Tiết Cương đã có bài đăng ẩn ý trên trang cá nhân ngày 9/4 rằng: "Còn một ngày nữa thôi là ông anh Tiết Cương của tôi chính thức chia tay cuộc sống độc thân để lên xe bông trở thành hoa đã có chậu rồi, và từ bây giờ ổng bắt đầu chơi trò chơi cảm giác mạnh: Chụp hình gửi báo cáo cho chậu hoa".

Thông tin Tiết Cương kết hôn khiến ai cũng bất ngờ - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, đạo diễn Nhật Trung cũng đã chia sẻ ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa mình và nam nghệ sĩ về hôn sự này. Theo đó, Tiết Cương đã báo tin mừng đến Nhật Trung, cho biết hôn lễ sẽ được cử hành tại Kiên Giang vào 9h sáng nay nhưng vì đường sá xa xôi nên không tiện mời và mong đàn anh thông cảm. Bên dưới bài viết, nhiều nghệ sĩ cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin Tiết Cương chuẩn bị lên xe hoa.