Mới đây, ca sĩ Thái Thùy Linh đã thông báo tin buồn về việc bố ruột qua đời khiến cư dân mạng xót xa.

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thái Thùy Linh đã có bài viết bất ngờ thông báo về việc bố cô đã qua đời vào sáng sớm nay. Theo nữ ca sĩ, bố cô đêm qua bị cảm và được con gái cả chăm sóc. Tuy nhiên, đến 6h sáng, gia đình gọi ông dậy ăn sáng nhưng không được, "cấp cứu đến thì người ông vẫn còn ấm nhưng chân tay thì bắt đầu lạnh". Bố nữ ca sĩ ra đi nhẹ nhàng, chẳng phiền đến con cháu.

Bái viết của Thái Thùy Lâm - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh việc kể về những kỷ niệm của giữa hai người, nữ ca sĩ cho biết bố đã để lại cho các anh chị em cô và các cháu "di sản lớn nhất" đó là "thái độ sống ngẩng cao đầu". "Bố ơi, bố để lại di sản lớn nhất là thái độ sống ngẩng cao đầu cho chúng con, cho các cháu. Bố đi cũng chọn cách nhẹ tênh chẳng phiền ai. Con cảm động mà khóc thôi, chứ con mừng vì bố đã chẳng phải nằm đó đau đớn, muộn phiền" - nữ ca sĩ.

Ngoài ra, Thái Thùy Linh cũng cho hay tang lễ của lễ tang của bố sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật (10/4/2022), tại Nhà tang lễ Cầu Giấy, phố Trần Vỹ, Cầu Giấy, Hà Nội. Cụ thể, lễ viếng từ 8h- 9h, hỏa táng vào trưa cùng ngày tại Đài hóa thân Hoàn Vũ. Việc an táng diễn ra tại nghĩa trang quê nhà Kiều Mai, Phúc Diễn, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ca sĩ Thái Thùy Linh - Ảnh: Internet "Cô chú, anh chị em, bạn bè, ai không kẹt kế hoạch riêng, tiện có mặt ở Hà Nội sáng Chủ nhật này thì xin đến thắp cho bố tôi một nén nhang. 2 năm nay dịch ít tụ tập, ông cụ cũng hơi buồn" - Thái Thùy Linh ngậm ngùi. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Thông tin sau khi được chia sẻ đã nhận về nhiều sự chú ý của mọi người. Bên dưới bài viết, người thân, bạn bè, người hâm mộ cùng đồng nghiệp showbiz đã gửi lời chia buồn tới gia đình Thái Thùy Linh.

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