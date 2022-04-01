Nhạc sĩ Ngọc Châu qua đời chưa lâu, em gái đã phải đưa mẹ vào bệnh viện: 'Chữ khổ nó khắc trên gỗ không bao giờ xóa được'

Hậu trường 01/04/2022 17:16

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh Linh - em gái cố nhạc sĩ Ngọc Châu - đã có bài viết khiến nhiều người chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Khánh Linh bất ngờ cập nhật bài viết bày tỏ nỗi lòng của khi có người thân nằm viện. Theo đó, cô cho biết cảm thấy thương cho những người bệnh phải nằm viện, thương cả người thân phải vào chăm và các y bác sĩ ngày đêm chăm sóc bệnh nhân. Cuối cùng, Khánh Linh không mong gì hơn là người thân và cả bản thân được khỏe mạnh.

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Bài viết của ca sĩ Khánh Linh, em gái cố nhạc sĩ Ngọc Châu - Ảnh: Chụp màn hình

"Vào bệnh viện thấy người ốm lẫn người chăm đều trầm cảm. Người ốm thì muôn vạn các cấp độ từ nhẹ đến nặng. Thương nhất là các cụ mê sảng nói cả ngày lẫn đêm, con cái chăm hết lòng cũng không tránh khỏi việc cáu kỉnh vì trầm cảm quá đó mà.

Trải qua mấy lần vào viện cùng người nhà, mình thấy rất thương vì đau ốm mới phải đi viện. Thương cả người chăm vì có những ca cứ đằng đẵng nằm viện, thương các y bác sĩ chỉ tiếp xúc với các ca bệnh nặng không biết ngày đêm thời tiết thế nào. 

Thôi thì chỉ mong người thân và bản thân luôn giữ được sức khỏe. Bần cùng bất đắc dĩ mới đi viện, chứ thật sự là như một chữ 'khổ' nó khắc trên gỗ không bao giờ xóa được" - nguyên văn bài viết của Khánh Linh.

Bài viết của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Bên dưới phần bình luận, Khánh Linh tiết lộ đưa mẹ đi truyền máu vì bà bị thiếu máu nhưng hiện tại đã ổn, không có gì đáng lo nữa. Nhiều khán giả đã để lại lời chúc sức khỏe cũng cầu bình an cho gia đình nữ ca sĩ.

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Bình luận của cư dân mạng -  Ảnh: Chụp màn hình

Được biết, trước đó, gia đình Khánh Linh trải qua biến cố lớn khi nhạc sĩ Ngọc Châu - anh trai cô - qua đời. Cụ thể, sáng ngày 17/3 vừa qua, nữ ca sĩ cho biết anh trai tạ thế tại Bệnh viện 108 do suy tim giai đoạn cuối.

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Khánh Linh bật khóc trong đám tang nhạc sĩ Ngọc Châu - Ảnh: Internet

Sau khi lo chu toàn tang lễ anh trai, Khánh Linh đã gác lại nỗi buồn trở lại công việc và dành thời gian chăm lo cho gia đình.

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