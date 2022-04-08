Lương Bích Hữu hát tiếng Hoa nhận về loạt ý kiến trái chiều, trang phục thế nào mà bị netizen chê không ngớt?

Mới đây, ca sĩ Lương Bích Hữu khiến cư dân mạng bàn tán xôn xao khi trình diễn một ca khúc tiếng Hoa vô cùng nổi tiếng thời gian vừa qua.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh ca sĩ Lương Bích Hữu biểu diễn tại một đêm nhạc. Trong clip, nữ ca sĩ đã tự tin biểu diễn live bài "Là tự em đa tình" - một ca khúc nổi tiếng của Trung Quốc. Được biết, Lương Bích Hữu vốn là người Hoa nên việc thể hiện một ca khúc tiếng Trung không phải là điều quá khó khăn. Thế nhưng, trong lần thể hiện lần này, nữ ca sĩ lại nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Theo đó, bên dưới bài viết, bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình của các fan, một bộ phận cư dân mạng lại cho rằng nữ ca sĩ đã làm dụng quá nhiều việc luyến láy khiến ca khúc trở nên nặng nề chứ không ngọt và nhẹ nhàng như bản gốc.

Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, netizen cũng bàn tán không ngớt về trang phục của Lương Bích Hữu. Theo đó, cô diện đồ cổ trang theo phong cách trong các bộ phim kiếm hiệp. Thế nhưng, có lẽ do thiết kế "dìm dáng" và bối cảnh xung quanh không phù hợp nên khiến cô có phần sến sẩm.

Được biết, Lương Bích Hữu trước khi trở thành một ca sĩ solo như hiện tại vốn là một mảnh của nhóm nhạc H.A.T. đình đám một thời. Theo Dân Việt, vào thời điểm ấy, dù chỉ ra mắt trong một thời gian ngắn, H.A.T trở thành nhóm nhạc được yêu thích nhất nhì với các bài hát hit: “Taxi”, “Yêu làm chi”, “Đành nói lời chia tay”, “Tuổi xì tin”, “Lời hứa cho tình yêu”...Tháng 10/2005, nhóm H.A.T chính thức tan rã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Lương Bích Hữu - Ảnh: Internet Khi nhóm tan rã, Lương Bích Hữu tiếp tục sự nghiệp solo với một hình ảnh trưởng thành hơn. Năm 2011, khi đang trên đỉnh cao sự nghiệp, Lương Bích Hữu bất ngờ gặp tai nạn khiến chân phải bị phỏng nặng ở cấp độ 2, phần má hai bên cũng xém cháy. Sự cố hi hữu khiến nữ ca sĩ suy sụp hoàn toàn. Suốt thời gian đó, mọi tấm gương trong nhà đều bị che lại vì Lương Bích Hữu không dám đối diện với vẻ ngoài thương tích. Sau đó, nhờ sự nỗ lực và động viên của người thân, “cô gái Trung Hoa” đã lấy lại tinh thần, hồi phục thể chất và quay lại đam mê ca hát. Ở tuổi 37, Lương Bích Hữu có vẻ đẹp không tuổi và vóc dáng nuột nà không kém thuở xuân thì. Người đẹp hạnh phúc với cuộc sống mẹ đơn thân nuôi con.

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