Phương Thanh bức xúc khi tiếp tục 'bị hãm hại' tại Mỹ, mỉa mai: 'Phá kiểu này nhiều năm và nhiều đợt rồi... chiêu này cũ lắm rồi

Hậu trường 07/04/2022 10:00

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh tiếp tục có bài viết mới trên trang cá nhân đề cập đến việc "bị phá" khiến nhiều người xôn xao.

Mới đây, nữ ca sĩ Phương Thanh lại tiếp tục có bài đăng đề cập đến việc "bị phá" làm nhiều người không khỏi lo lắng. Cụ thể, cô cho biết sau lần đề cập đến việc bị gần 300 tài khoản phá show của mình tại Mỹ thì trong show đợt 2, "họ" phá theo cách khác khiến cô phải block mấy trăm tài khoản Facebook.

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Bài viết mới đây của Phương Thanh - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, nữ ca sĩ cũng tuyên bố: "Phá kiểu này nhiều năm và nhiều đợt lắm rồi... chiêu này cũ lắm rồi... Facebook ảo nhiều lắm".

Bài viết của Phương Thanh nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người đã để lại bình luận vô cùng bức xúc cho hành động này đồng thời gửi lời động viên, chúc cho show diễn của nữ ca sĩ thành công tốt đẹp.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, vào ngày 18/3, Phương Thành lần đầu lên tiếng cho biết nhiều tài khoản vừa lập vào trang của chương trình mà Phương Thanh đang tham gia "đánh sập" đúng một mình cô. Bên cạnh đó, giọng ca "Đêm Vắng" cũng gửi lời cảm ơn mọi người và cho biết mọi thứ đang diễn ra theo đúng lời  hẹn 10 năm của cô với khán giả là sẽ trở lại.

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Bài viết trước đó của nữ ca sĩ -  Ảnh: Chụp màn hình

 

Đáp lại tinh thần hăng hái của thần tượng, người hâm mộ cũng gửi một loạt lời động viên nhằm giúp Phương Thanh có được tinh thần tốt nhất trong khi lưu diễn.

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Ca sĩ Phương Thanh - Ảnh: Internet

Cập nhật tình hình, được biết, hiện tại Phương Thanh đã hoàn thành chuyến lưu diễn đợt 2 và đáp máy bay tới Sài Gòn. Phương Thanh cũng cho biết vừa được bầu show liên hệ, "kêu tháng 6,7 qua Mỹ tiếp".

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