Thực hư chuyện Phương Thanh 'vuốt má' Hồ Ngọc Hà và nghi vấn 'tiểu tam' từng gây chấn động cả showbiz

Hậu trường 06/04/2022 11:10

Dù Phương Thanh, Thu Phương và Hồ Ngọc Hà đều "cơm lành canh ngọt" với nhau, nhưng công chúng vẫn luôn bàn tán xôn xao về câu chuyện đánh ghen từng khiến cả showbiz Việt bàn tán xôn xao.

Nhiều năm trong nghề, Hồ Ngọc Hà đã chứng tỏ được khả năng của mình với cương vị là một nghệ sĩ đa tài vì cô đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình khi đảm nhận các vị trí như người mẫu, MC, diễn viên, huấn luyện viên,... Đáng nói nhất, cô hiện tại là một trong những nữ ca sĩ quyền lực nhất showbiz Việt khi sở hữu hàng loạt bản hit và nhiều giải thưởng danh giá. Tuy vậy, nữ ca sĩ cũng được biết đến là một trong những ngôi sao vướng vào vô số thị phi.

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Hồ Ngọc Hà nhiều lần vướng vào các tin đồn thất thiệt - Ảnh: Internet

Một trong những scandal lớn nhất sự nghiệp của Hồ Ngọc Hà khiến cho công chúng liên tục nhắc lại cho đến hiện tại chính là nghi vấn cô là người đã phá vỡ hôn nhân của đàn chị Thu Phương và Huy MC vào năm 2004. Khi đó, nữ ca sĩ sinh năm 1984 đang trong quá trình thực hiện album đầu tay "24 giờ 7 ngày" vào năm 2004.

Tin tức lúc ấy còn tiết lộ một thông tin "chấn động" đó chính là việc này còn có sự tham gia của ca sĩ Phương Thanh - bạn thân của Thu Phương. Theo đó cô đã "tặng" cho Hồ Ngọc Hà một cú tát "trời giáng" nhằm đòi lại công bằng cho bạn thân của mình.

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Sự việc Phương Thanh tát Hồ Ngọc Hà vì Thu Phương năm ấy không hề có chứng cứ gì - Ảnh: Internet

Tuy vậy, mọi việc chỉ dừng lại ở mức tin đồn vì cả giới truyền thông hay công chúng đều không có bất kỳ bằng chứng nào về sự việc này. Thậm chí Phương Thanh và Hồ Ngọc Hà khi tham gia các sự kiện chung đều "tay bắt mặt mừng", cả hai còn từng song ca cùng nhau vài năm sau tin đồn năm ấy.

Về phía Thu Phương, đến năm 2015 nữ ca sĩ mới lên tiếng, cô cho hay vẫn chưa gặp Phương Thanh để hỏi cụ thể sự việc này. Tuy nhiên, cô vẫn dành lời khen cho Hồ Ngọc Hà là lễ phép và chào hỏi cô đàng hoàng, khẳng định hai bên có mối quan hệ bình thường.

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Phương Thanh thấy tội cho Hồ Ngọc Hà vì vướng vào tin đồn thất thiệt này - Ảnh: Internet

Cũng trong năm 2015, Phương Thanh đã thông qua trang Facebook cá nhân của mình làm rõ rằng cô không hề tát Hồ Ngọc Hà như tin đồn năm đó. Trả lời Thanh Niên, giọng ca Trống Vắng còn khẳng định tin đồn thất thiệt này đã trở thành chuyện hài trong giới, nhưng cô vẫn tội cho Hà Hồ vì sự việc liên tục bị nhắc lại, gây ảnh hưởng đến danh tiếng và sự nghiệp của nữ ca sĩ.

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Hồ Ngọc Hà hiện đang hạnh phúc bên Kim Lý - Ảnh: Internet

Dưới bài đăng của Phương Thanh, Hồ Ngọc Hà gửi lời cảm ơn đàn chị vì đã lên tiếng minh oan cho mình. Cô viết: "Em cảm ơn chị. Chị em mình hiểu được rồi, xung quanh bạn bè hiểu là được rồi".

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