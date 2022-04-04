Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ

Hậu trường 04/04/2022 15:18

Là con trai cưng của nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La, ngay từ khi mới chào đời Subeo đã được hưởng thụ những đãi ngộ khủng.

Quý tử Subeo nhà Cường Đô La và nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà hiện đang là một trong những nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng, độ hot của tiểu thiếu gia này chưa bao giờ giảm nhiệt. Sinh ra từ vạch đích, cậu chàng luôn được hưởng những điều kiện cơ sở vật chất cực tốt, từ việc theo học tại một trường quốc tế với học phí đắt đỏ, sinh sống ở khu biệt thự triệu đô, di chuyển bằng siêu xe,... cuộc sống sang chảng của cậu nhóc khiến cho nhiều người không khỏi cảm thán, ghen tị. 

Ở biệt thự hạng sang, được đưa đón bằng xế khủng:

Ngay từ nhỏ, Subeo đã được ba Cường đưa đón bằng bộ sưu tập xe hơi hạng sang, không chỉ vậy, đại gia Cường Đô La còn không ngần ngại mạnh tay chi tiền "tậu" xế hộp Mercedes bạc tỷ cho con trai cưng. 

Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ - Ảnh 1
Cường Đô La khoe trên mạng xã hội siêu xe anh chuẩn bị cho quý tử, ái nữ - Ảnh: chụp màn hình

Không chỉ đi xế xịn cậu còn ở trong những tòa biệt phủ sang trọng. Tuy bố Cường, mẹ Hà đã chia tay nhau nhưng cả 2 vẫn giữ một mối quan hệ hòa hảo, đồng thời dành sự tôn trọng cho nhau, dưới mối quan hệ đó Subeo vẫn nhận được sự yêu thương trọn vẹn của cả cha mẹ. Hơn hết, Subeo còn có mối quan hệ rất tốt với "bố dượng" Kim Lý và "mẹ kế" Đàm Thu Trang. Chính vì điều này nhóc tỳ vẫn thường xuyên di chuyển giữa biệt thự hai gia đình, hiển nhiên cu cậu cũng sẽ được sống trong những căn biệt thự bề thế, với những tiện nghi hàng đầu.

Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ - Ảnh 2
Một góc biệt phủ nơi Subeo sinh sống - Ảnh: Internet

Tiếp nhận môi trường giáo dục tốt nhất ở ngôi trường quý tộc, du lịch sang chảnh: 

Cuộc sống "ngậm thìa vàng" của Subeo chính là niềm mơ ước của nhiều người, ngay từ khi mới bắt đầu chập chững, chàng quý tử đã nhận được nền giáo dục tốt nhất. Hiện tại, Subeo đang theo học tại trường quốc tế British International School với mức học phí siêu khủng. Theo đó cậu ấm của Hà Hồ sẽ chương trình quốc tế và được đào tạo ngoại ngữ từ nhỏ, nhờ đó cậu chàng sở hữu khả năng ngoại ngữ lưu loát. 

Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ - Ảnh 3
Hình ảnh ngôi trường đắt đỏ nơi Subeo đang theo học - Ảnh: Internet

Dù được hưởng những điều kiện vật chất siêu tốt từ nhỏ nhưng Subeo không hề lơ là chuyện học hành, ngược lại, cậu bé còn rất chăm chỉ từ đó nhận được hàng loạt những thành tích học tập tốt khiến cho bố mẹ tự hào. 

Tất nhiên, ngoài đời sống vật chất đủ đầy, cậu chàng cũng rất được bố mẹ chú ý đến cuộc sống tinh thần. Subeo thường được bố mẹ dẫn đi tham quan, du lịch ở trong và ngoài nước. Những chuyến du lịch sang chảnh cùng quý tử được Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La chia sẻ trên mạng xã hội thường xuyên.

Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ - Ảnh 4
Subeo thường xuyên đi du lịch trong và ngoài nước với các bố, mẹ - Ảnh: FBNV

Anh "cả" hào môn:

Không chỉ có mối quan hệ tốt với "các bố, các mẹ", Subeo còn rất thân thiết với các em. Từ Lisa, Leon đến Suchin cậu chàng luôn rất được các em chào đón. Không khó để tìm nhìn thấy những hình ảnh Subeo chơi đùa vui vẻ cùng những người em của mình ở trên mạng xã hội.

Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ - Ảnh 5
Subeo bên cạnh cặp song sinh Lisa - Leon - Ảnh: Internet

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý và Cường Đô La - Đàm Thu Trang thường xuyên đăng tải những hình ảnh Subeo phụ bố mẹ chăm các em, khi thì pha sữa, khi thì bồng em, khi thì nhỏ nhẹ chỉ dạy các em, khi thì vui vẻ trêu chọc, hùa vào trò vui với những đứa em của mình. 

Cuộc sống hào môn của trưởng tử Hồ Ngọc Hà: Học phí gần tỷ đồng, tương lai thừa hưởng khối tài sản khổng lồ từ cả bố và mẹ - Ảnh 6
Subeo thường xuyên dành thời gian chơi đùa với các em - Ảnh: Internet

Với những "đặc quyền" không phải dạng vừa của mình, Subeo được CĐM đánh giá là em bé "sinh ra từ vạch đích". Hiện "cậu cả" nhà Hà Hồ cũng là nhóc tỳ hot nhất nhì MXH. Không chỉ gia thế khủng, học vấn đỉnh của chóp mà Subeo còn được nhận xét ngày càng bảnh bao, sở hữu nhiều nét đẹp được thừa hưởng từ cả bố và mẹ.

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