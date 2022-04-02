Hàng xóm cao tay khiến Hari Won cảm thấy có lỗi chỉ với một hành động, hóa ra nguyên do lại xuất phát từ Trấn Thành

Hậu trường 02/04/2022 19:54

“Đọc xong thư của hàng xóm, tôi vô cùng áy náy, thấy có lỗi" – Hari Won nói

Trong “Nhập gia tùy tục”, một chương trình mới được lên sóng gần đây, các nghệ sĩ đã bàn luận sôi nổi về vấn đề phong tục, cách ứng xử phù hợp với “tình làng nghĩa xóm” ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Trong số đó, văn hóa ứng xử trong những bữa tiệc tại gia nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Sau khi tham khảo ý kiến của các nghệ sĩ về vấn đề này, giáo sư Cù Trọng Xoáy đã cho rằng:

"Tôi không biết mọi người tổ chức tiệc tùng to hay nhỏ, sớm hay muộn, ồn ào hay không ồn ào, nhưng người phải nếm trải nhiều nhất chính là hàng xóm....Tuy nhiên, đa số người Việt Nam đều không nói gì khi bị hàng xóm gây ồn ào.

Hàng xóm cao tay khiến Hari Won cảm thấy có lỗi chỉ với một hành động, hóa ra nguyên do lại xuất phát từ Trấn Thành - Ảnh 1
Cù Trọng xoay chia sẻ quan điểm của mình Ảnh: Cap màn hình

Với người Việt Nam, mối giao hảo trong quan hệ với hàng xóm láng giềng rất được coi trọng. Chúng ta đều muốn dĩ hòa vi quý, miễn sao mọi người đều vui vẻ với nhau. Vì thế, mọi người đều vui vẻ chấp nhận, thông cảm cho hàng xóm để mai mốt nhà mình có tiệc thì hàng xóm thông cảm lại cho mình.T hế nhưng, các bữa tiệc ngày nay càng lúc càng ồn ào, mất trật tự, nhất là từ khi có thêm loa kẹo kéo trong các buổi tiệc.

Nhiều gia đình dù chẳng có tiệc tùng, sự kiện gì nhưng vẫn bật loa lên ngồi hát karaoke, lại còn bật loa rất to, đêm nào cũng hát, không hề có cách âm, hát dở nữa. Trong những trường hợp như vậy, tôi nghĩ mọi người nên mạnh dạn sang hàng xóm góp ý".

Hàng xóm cao tay khiến Hari Won cảm thấy có lỗi chỉ với một hành động, hóa ra nguyên do lại xuất phát từ Trấn Thành - Ảnh 2
Trấn Thành từng bị hàng xóm chỉ trích vì hát rất to - Ảnh chụp màn hình

Đồng tình với giáp sư "Xoay", ca sĩ Hari Won cũng chia sẻ rằng bản thân cũng từng rơi vào trường hợp như vậy, nhưng may mắn thay hàng xóm thay vì âm thầm chịu đựng và có suy nghĩ xấu về gia đình vợ chồng Trấn Thành, họ đã gửi cho gia đình nữ ca sĩ một bức thư phản ánh vấn đề: 

"Tôi nghĩ, mọi người có thể góp ý bằng cách viết thư rồi gửi ở cửa nhà hàng xóm, thay vì gặp mặt góp ý trực tiếp.

Nhà tôi từng nhận thư góp ý từ hàng xóm vì tụ tập, gây ồn ào. Nhà tôi thường hay có tiệc tùng. Mỗi lần mở tiệc, mọi người đều hát hò, karaoke, ồn ào.

Tôi cũng biết nhà mình ồn nên đã làm tới hai lớp cửa, đắp thêm một lớp gạch dưới nền tăng thêm vài centimet để hạn chế được âm thanh vọng ra ngoài.

Tuy nhiên, âm thanh đôi khi lại ảnh hưởng tới tầng phía trên thông qua trần nhà. Tôi không hề biết chuyện này, cứ nghĩ bên tầng trên không nghe thấy gì nhưng thực ra lại nghe được.

Mấy cô chú tầng trên không góp ý trực tiếp mà gửi thư góp ý cho nhà tôi. Đọc xong thư của hàng xóm, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, có lỗi.

Bản thân tôi lúc đó rất muốn hợp tác với hàng xóm để hạn chế tiếng ồn, gây ảnh hưởng tới người ta. Tôi không hề có kiểu khó chịu, tỏ thái độ rằng lâu lâu mới vui vẻ một chút mà cũng kiếm chuyện. Tôi không hề muốn như thế".

Hàng xóm cao tay khiến Hari Won cảm thấy có lỗi chỉ với một hành động, hóa ra nguyên do lại xuất phát từ Trấn Thành - Ảnh 3
Hari  Won chia sẻ cảm thấy áy náy vì những tiếng ồn nhà mình tạo nên Ảnh: Cap màn hình

Được biết, tại thời điểm nghỉ dịch từ giữa năm 2021, Trấn Thành từng bị hàng xóm gửi thư yêu cầu "hát nhỏ" lại vì nam MC "đam mê" âm nhạc nên thường xuyên hát hò, thu âm. Tuy nhiên hệ thống cách âm có vấn đề nên "Xìn" hát gì cũng được truyền lên nhà hàng xóm khiến nam danh hài nhận về cái kết muối mặt.

Có thể nói, việc hát karaoke khá phổ biễn ở Việt Nam, nhất là những dịp hội họp vui vẻ các gia đình thường sẽ xem việc này như một cách để cùng nhua chung vui, giải trí. Tuy nhiên, hành động này cũng thường đem đến những phiền hà cho người xung quanh, thậm chí, có rất nhiều cuộc xung đột diễn ra vì vấn đề karaoke. 

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hé lộ gánh nợ lên đến 3.500 tỷ, tiết lộ nguyên do đến từ Hồ Ngọc Hà

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hé lộ gánh nợ lên đến 3.500 tỷ, tiết lộ nguyên do đến từ Hồ Ngọc Hà

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có một phen chơi lớn khi công bố bản thân đang mang một con số nợ khổng lồ lên đến 3500 tỷ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hari Won - Trấn Thành Hari Won Trấn Thành Hari Won

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 15 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 44 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?