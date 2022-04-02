Hàng xóm cao tay khiến Hari Won cảm thấy có lỗi chỉ với một hành động, hóa ra nguyên do lại xuất phát từ Trấn Thành

"Tôi không biết mọi người tổ chức tiệc tùng to hay nhỏ, sớm hay muộn, ồn ào hay không ồn ào, nhưng người phải nếm trải nhiều nhất chính là hàng xóm....Tuy nhiên, đa số người Việt Nam đều không nói gì khi bị hàng xóm gây ồn ào.

Trong “Nhập gia tùy tục”, một chương trình mới được lên sóng gần đây, các nghệ sĩ đã bàn luận sôi nổi về vấn đề phong tục, cách ứng xử phù hợp với “tình làng nghĩa xóm” ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới. Trong số đó, văn hóa ứng xử trong những bữa tiệc tại gia nhận được nhiều sự quan tâm hơn cả. Sau khi tham khảo ý kiến của các nghệ sĩ về vấn đề này, giáo sư Cù Trọng Xoáy đã cho rằng:

Nhiều gia đình dù chẳng có tiệc tùng, sự kiện gì nhưng vẫn bật loa lên ngồi hát karaoke, lại còn bật loa rất to, đêm nào cũng hát, không hề có cách âm, hát dở nữa. Trong những trường hợp như vậy, tôi nghĩ mọi người nên mạnh dạn sang hàng xóm góp ý".

Với người Việt Nam, mối giao hảo trong quan hệ với hàng xóm láng giềng rất được coi trọng. Chúng ta đều muốn dĩ hòa vi quý, miễn sao mọi người đều vui vẻ với nhau. Vì thế, mọi người đều vui vẻ chấp nhận, thông cảm cho hàng xóm để mai mốt nhà mình có tiệc thì hàng xóm thông cảm lại cho mình.T hế nhưng, các bữa tiệc ngày nay càng lúc càng ồn ào, mất trật tự, nhất là từ khi có thêm loa kẹo kéo trong các buổi tiệc.

Trấn Thành từng bị hàng xóm chỉ trích vì hát rất to - Ảnh chụp màn hình

Đồng tình với giáp sư "Xoay", ca sĩ Hari Won cũng chia sẻ rằng bản thân cũng từng rơi vào trường hợp như vậy, nhưng may mắn thay hàng xóm thay vì âm thầm chịu đựng và có suy nghĩ xấu về gia đình vợ chồng Trấn Thành, họ đã gửi cho gia đình nữ ca sĩ một bức thư phản ánh vấn đề:

"Tôi nghĩ, mọi người có thể góp ý bằng cách viết thư rồi gửi ở cửa nhà hàng xóm, thay vì gặp mặt góp ý trực tiếp.

Nhà tôi từng nhận thư góp ý từ hàng xóm vì tụ tập, gây ồn ào. Nhà tôi thường hay có tiệc tùng. Mỗi lần mở tiệc, mọi người đều hát hò, karaoke, ồn ào.

Tôi cũng biết nhà mình ồn nên đã làm tới hai lớp cửa, đắp thêm một lớp gạch dưới nền tăng thêm vài centimet để hạn chế được âm thanh vọng ra ngoài.

Tuy nhiên, âm thanh đôi khi lại ảnh hưởng tới tầng phía trên thông qua trần nhà. Tôi không hề biết chuyện này, cứ nghĩ bên tầng trên không nghe thấy gì nhưng thực ra lại nghe được.

Mấy cô chú tầng trên không góp ý trực tiếp mà gửi thư góp ý cho nhà tôi. Đọc xong thư của hàng xóm, tôi cảm thấy vô cùng áy náy, có lỗi.

Bản thân tôi lúc đó rất muốn hợp tác với hàng xóm để hạn chế tiếng ồn, gây ảnh hưởng tới người ta. Tôi không hề có kiểu khó chịu, tỏ thái độ rằng lâu lâu mới vui vẻ một chút mà cũng kiếm chuyện. Tôi không hề muốn như thế".

Hari Won chia sẻ cảm thấy áy náy vì những tiếng ồn nhà mình tạo nên Ảnh: Cap màn hình

Được biết, tại thời điểm nghỉ dịch từ giữa năm 2021, Trấn Thành từng bị hàng xóm gửi thư yêu cầu "hát nhỏ" lại vì nam MC "đam mê" âm nhạc nên thường xuyên hát hò, thu âm. Tuy nhiên hệ thống cách âm có vấn đề nên "Xìn" hát gì cũng được truyền lên nhà hàng xóm khiến nam danh hài nhận về cái kết muối mặt.

Có thể nói, việc hát karaoke khá phổ biễn ở Việt Nam, nhất là những dịp hội họp vui vẻ các gia đình thường sẽ xem việc này như một cách để cùng nhua chung vui, giải trí. Tuy nhiên, hành động này cũng thường đem đến những phiền hà cho người xung quanh, thậm chí, có rất nhiều cuộc xung đột diễn ra vì vấn đề karaoke.