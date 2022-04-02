Cụ thể, như đã đưa tin trước đó, em L.N.N.M (16 tuổi) học sinh đang theo học tại một trường chuyên ở Hà Nội đã để lại những dòng tuyệt mệnh trên cuốn vở của mình sau đó ra ban công và chọn cách nhảy xuống kết thúc cuộc sống. Sự ra đi đột ngột nhưng đầy quyết liệt của em M đã khiến cả mạng xa hội phải ám ảnh, sửng sốt.

Ngày 1/4, vụ việc một nam sinh cấp 3 gieo mình tự tử từ tầng 28 tòa V1 - chung cư Văn Phú Victoria (Hà Đông) vì áp lực học tập khiến cho dư luận rúng động.

Nhiều sao Việt cũng đã có động thái chia sẻ quan điểm về sự việc trên trang cá nhân đồng thời cũng bày tỏ sự xót xa trước sự việc thương tâm trên.

Những dòng thư tràn đầy sự tuyệt vọng cùng tiếng gào khóc thảm thiết của người bố khiến cả dư luận phải thảng thốt. Sự việc được lan truyền với một tốc độ chóng mặt và nhận được sự quan tâm sâu sắc của dư luận.

NTK Đỗ Mạnh Cường mong rằng các vị phụ huynh hãy luôn là người bạn đồng hành chia sẻ, lăng nghe những tâm tư, nguyện vọng của các con.

Nhà NTK Đỗ Mạnh Cường mong rằng việc đáng tiếc như thế sẽ không xảy ra lần nữa Ảnh chụp màn hình

Nam rapper Wowy cũng chia sẻ với những bế tắc, bất cập mà nhiều người trẻ đang gặp phải. Anh bộc bạch bản thân cũng từng có những khoảnh khắc tự ti bế tắc, đồng thời bày tỏ mong muốn có thể giúp cho những ai đang rơi vào trường hợp như vậy có thể vượt qua khó khăn.

Wowy hy vọng bài hát của mình có thể giúp những ai đang gặp hoàn cảnh tương tự có thêm niềm tin, sự tích cực để vượt qua - Ảnh chụp màn hình

Là một người mẹ, nữ MC Thảo Vân cảm thấy vô cùng nghẹn ngào khi biết sự việc đáng tiếc trên. Cô đã chia sẻ những dòng tâm tình đầy xúc động: "Thật đau đớn khi đã không có ai có thể giữ con lại cuộc đời này. Bình yên nơi ấy nhé con!"

MC Thảo Vân bày tỏ nỗi bàng hoàng, tiếc nuối trước sự việc nam sinh nhảy lầu Ảnh chụp màn hình

Người mẫu Trà Ngọc Hằng cũng khổng khỏi cảm thấy thương tâm cho số phận nam sinh đáng thương. Cô cũng gửi lời chia buồn đến gia đình nạn nhân.

Trà Ngọc Hằng gửi đến gia đình nạn nhân lời chia buồn sâu sắc - Ảnh chụp màn hình

Diễn viên Thanh Bình đã có những dòng tâm tình cá nhân đầy chân thành đến các bậc cha mẹ. Nam diễn viên hy vọng các phụ huynh hay bớt đi sự sĩ diện cũng như đừng đặt quá nhiều sự kỳ vọng lên những đứa trẻ.

Thành Bình đã có những chia sẻ chân thành - Ảnh chụp màn hình

Siêu Mẫu Việt Nam 2018 Bùi Quỳnh Hoa cho biết câu chuyện đã khiến cô cảm thấy ám ảnh và cho rằng nếu 2 thế hệ có thể ngồi lại cùng nhau giãi bày, tâm sự thì đã không xảy ra cơ sự này. Cuối cùng cô còn chia sẻ lại một quan điểm đầy thấm thía "phụ huynh cũng từng là trẻ con nhưng trẻ con thì tưng là phụ huynh..."

Người lớn cũng từng là trẻ con nhưng trẻ con chưa từng là người lớn - Ảnh chụp màn hình

Những năm gần đây, đã có hàng loạt sự việc các em học sinh, sinh viên tự kết liễu cuộc sống của mình do chịu quá nhiều áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội... Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo liệu có phải các bậc phụ huynh ngày nay đã quá khắt khe và đặt nặng vấn đề thành tích? Hy vọng những người cha, mẹ có thể ngồi xuống cùng con tâm sự giãi bày để đôi bên cùng thấu hiểu nhau, tránh những trường hợp đau lòng như nam sinh lớp 10 xảy ra.