Xuất hiện với dáng đi 'khác lạ', Nhã Phương dính nghi vấn mang bầu lần 2: Chính chủ 'ngất lên ngất xuống' hé lộ sự thật

Xuất hiện với bộ trang phục rộng cùng dáng đi khác lạ cư dân mạng đang đồn đoán rằng nữ diễn viên Nhã Phương đang mang thai lần thứ 2.

Trong đoạn clip được chia sẻ gần đây trên TikTok, công đồng mạng được một dịp xôn xao khi thấy cặp vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đang "đánh lẻ" hẹn hò tình tứ cùng nhau. Tuy nhiên, nhiều "thánh soi" đã nhanh chóng phát hiện ra dáng đi của nữ diễn viên phim "Cây táo nở hoa" khá giống dáng đi của những "mẹ bầu", tin đồn bà xã Mười Khó đang mang thai bé thứ 2 ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng. Nhã Phương mặc trang phục rộng làm dấy lên nghi vấn mang bầu lần 2 - Ảnh cắt từ clip Trước tin đồn này, nữ diên viên đã nhanh chóng có động thái phản hồi. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân Nabi Nhã Phương đã đăng status bày tỏ thái độ dở khóc dở cười:

"í í đọc tin này cười ngất, mẹ Phương hôm đó chạy 21km xong ko thể nhấc chân đi nổi , thành ra đi hai hàng chớ hông phải có thêm bé đâuuu p/s: mà coi coi clip thấy giống bầu thiệt"

Nữ diễn viên phản hồi nghi vấn mang thai lần nữa Ảnh chụp màn hình Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Trường Giang, Nhã phương dính tin đồn sắp có thêm em bé. Vào tháng 1 năm nay, sau khi một tấm ảnh hậu trường của Nhã Phương được chia sẻ, cư dân mạng cũng từng có một phen “đoán già đoán non” về việc cô mang bầu bởi chi tiết vòng 2 to bất thường. Nam danh hài nhiều lần khoe khoảnh khắc vui vẻ bên ái nữ - Ảnh cắt từ clip về chung nhà sau nhiều năm hẹn hò, đến nay, Trường Giang - Nhã Phương vẫn là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cả hai càng khiến CĐM thêm ngưỡng mộ, đặc biệt từ sau khi hạ sinh bé Destiny, mặc dù ít công khai con trên MXH, song qua một số clip, đủ thấy gia đình nhỏ của "Mười Khó" đang hạnh phúc đến thế nào.

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