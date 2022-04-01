Xuất hiện với dáng đi 'khác lạ', Nhã Phương dính nghi vấn mang bầu lần 2: Chính chủ 'ngất lên ngất xuống' hé lộ sự thật

Hậu trường 01/04/2022 18:43

Xuất hiện với bộ trang phục rộng cùng dáng đi khác lạ cư dân mạng đang đồn đoán rằng nữ diễn viên Nhã Phương đang mang thai lần thứ 2.

Trong đoạn clip được chia sẻ gần đây trên TikTok, công đồng mạng được một dịp xôn xao khi thấy cặp vợ chồng Trường Giang và Nhã Phương đang "đánh lẻ" hẹn hò tình tứ cùng nhau. Tuy nhiên, nhiều "thánh soi" đã nhanh chóng phát hiện ra dáng đi của nữ diễn viên phim "Cây táo nở hoa" khá giống dáng đi của những "mẹ bầu", tin đồn bà xã Mười Khó đang mang thai bé thứ 2 ngay lập tức gây xôn xao cộng đồng mạng.

Xuất hiện với dáng đi 'khác lạ', Nhã Phương dính nghi vấn mang bầu lần 2: Chính chủ 'ngất lên ngất xuống' hé lộ sự thật - Ảnh 1
Nhã Phương mặc trang phục rộng làm dấy lên nghi vấn mang bầu lần 2 - Ảnh cắt từ clip

Trước tin đồn này, nữ diên viên đã nhanh chóng có động thái phản hồi. Cụ thể, trên trang Facebook cá nhân Nabi Nhã Phương đã đăng status bày tỏ thái độ dở khóc dở cười: 

"í í đọc tin này cười ngất, mẹ Phương hôm đó chạy 21km xong ko thể nhấc chân đi nổi , thành ra đi hai hàng chớ hông phải có thêm bé đâuuu 

p/s: mà coi coi clip thấy giống bầu thiệt"

Xuất hiện với dáng đi 'khác lạ', Nhã Phương dính nghi vấn mang bầu lần 2: Chính chủ 'ngất lên ngất xuống' hé lộ sự thật - Ảnh 2
Nữ diễn viên phản hồi nghi vấn mang thai lần nữa Ảnh chụp màn hình

Đây không phải lần đầu tiên vợ chồng Trường Giang, Nhã phương dính tin đồn sắp có thêm em bé. Vào tháng 1 năm nay, sau khi một tấm ảnh hậu trường của Nhã Phương được chia sẻ, cư dân mạng cũng từng có một phen “đoán già đoán non” về việc cô mang bầu bởi chi tiết vòng 2 to bất thường.

Xuất hiện với dáng đi 'khác lạ', Nhã Phương dính nghi vấn mang bầu lần 2: Chính chủ 'ngất lên ngất xuống' hé lộ sự thật - Ảnh 3
Nam danh hài nhiều lần khoe khoảnh khắc vui vẻ bên ái nữ - Ảnh cắt từ clip

về chung nhà sau nhiều năm hẹn hò, đến nay, Trường Giang - Nhã Phương vẫn là một trong những cặp đôi quyền lực của làng giải trí Việt. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cả hai càng khiến CĐM thêm ngưỡng mộ, đặc biệt từ sau khi hạ sinh bé Destiny, mặc dù ít công khai con trên MXH, song qua một số clip, đủ thấy gia đình nhỏ của "Mười Khó" đang hạnh phúc đến thế nào.

Từ khóa:   Nhã Phương Trường Giang - Nhã Phương Nhã Phương mang thai

TIN MỚI NHẤT

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Tuyên tử hình Nguyễn Đức Anh, kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Đời sống 13 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 54 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?