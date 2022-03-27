Hành động nhỏ của con gái Nhã Phương - Trường Giang bộc lộ trí thông minh khiến dân tình ngỡ ngàng

Hậu trường 27/03/2022 16:05

Mới hơn 2 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà Trương Giang - Nhã Phương đã vô cùng lém lỉnh, thông minh khiến dân tình không khỏi bất ngờ.

Là con gái của một trong những cặp đôi đình đám nhất showbiz Việt, Destiny - cô công chúa nhỏ nhà Trường Giang - Nhã Phương luôn nhận được sự quan tâm cực lớn từ phía dân tình. Từng giấu kín thông tin về con gái nhưng đến nay, nữ diễn viên đã thoải mái chia sẻ những video ghi lại khoảnh khắc đời thường của con và che chắn kỹ lưỡng khuôn mặt bé.

Hành động nhỏ của con gái Nhã Phương - Trường Giang bộc lộ trí thông minh khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 1

Mới đây, trong đoạn video vui đùa cùng con gái vừa được Nhã Phương chia sẻ trên trang cá nhân, người hâm mộ lại được phen “nức nở” trước sự thông minh, nhanh nhạy của cô nhóc Destiny.

Theo đó, Nhã Phương đã hướng dẫn con gái nhận diện những bức tượng sáp mini của các nhân vật trong bộ phim “Cây táo nở hoa”: "Tiny ơi, đây là bác Hạnh nè, hello bác Hạnh đi con", "Này là bác Hai nè", "Đây là bác Ngà, bác Ngà đẹp trai không con". Nghe mẹ nói, Destiny cũng vui vẻ đáp lại với chất giọng cưng "xỉu": "Dạ hello bác Hạnh", "Bác Hai", "Bác Ngà. Bác Ngà đẹp trai"...

Hành động nhỏ của con gái Nhã Phương - Trường Giang bộc lộ trí thông minh khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 2

Đặc biệt, dù mới chỉ 2 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà Trường Giang đã sớm am hiểu về thứ tự lớn nhỏ trong gia đình. Theo đó, nhóc tỳ khiến nhiều người kinh ngạc khi sắp xếp các bức tượng sáp mini theo đúng thứ tự nhân vật trong phim, từ vợ chồng Bác Hai Ngọc (Thái Hòa) - Hạnh (Hồng Ánh) đến Ngà (Trương Thế Vinh), đến chị em sinh đôi Châu (Thúy Ngân) - Báu (Nhã Phương) và cuối cùng là em trai út Dư (Song Luân).

Không những vậy, khi bà xã Trường Giang mới chỉ đến tượng sáp đại diện cho nhân vật của cô, chưa kịp giới thiệu thì nhóc tỳ Destiny đã nhanh nhảu trả lời đầy thích thú: "Còn đây là mẹ Bi nè". Thấy vậy, nữ diễn viên không khỏi vui vẻ reo lên: "Đúng rồi, cái này là mẹ Bi nè".

Hành động nhỏ của con gái Nhã Phương - Trường Giang bộc lộ trí thông minh khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 3

Đến thời điểm hiện tại, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương vẫn là một trong những cặp sao Việt hiếm hoi quyết tâm giữ kín diện mạo của con gái trên MXH. Trong mọi khoảnh khắc được đăng tải, cặp đôi bảo vệ con rất kỹ, hầu như không “khoe” chính diện gương mặt của bé mà chỉ chụp góc nghiêng, phía sau hoặc che mặt.

Hành động nhỏ của con gái Nhã Phương - Trường Giang bộc lộ trí thông minh khiến dân tình ngỡ ngàng - Ảnh 4
Một trong những lần hiếm hoi vợ chồng Trường Giang vô tình để lộ trọn vẹn gương mặt trên sóng livestream. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ về con gái, Trường Giang cho biết anh muốn giữ kín hình ảnh của con là vì muốn tôn trọng bé, nếu khi Destiny lớn lên và cảm thấy thoải mái với việc xuất hiện hình ảnh lên MXH, khi đó vợ chồng nam danh hài sẽ công khai. Còn ở hiện tại, anh mong muốn bảo vệ được hình ảnh của con, tránh những nhận xét không hay về bé. 

 

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