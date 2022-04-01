Vợ chồng Trường Giang trốn con đi du hí Đà Lạt, netizen tóm dính chi tiết đồn đoán Nhã Phương mang thai lần 2?

Hậu trường 01/04/2022 17:16

Netizen xôn xao khi thấy Nhã Phương để lộ vòng 2 lùm lùm như đang mang thai.

Sau khi về chung nhà, vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương thường xuyên khoe nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào lên mạng xã hội khiến nhiều người ngưỡng mộ. Mới đây nhất, trên mạng xã hội TikTok bất ngờ xuất hiện đoạn clip được "team qua đường" quay lại khoảnh khắc đôi vợ chồng trốn con đi chơi hẹn hò.

Theo chủ nhân đoạn clip chia sẻ, địa điểm bắt gặp cặp đôi là một quán cà phê 2 người hay lui tới tại Đà Lạt. Trong clip, Trường Giang và Nhã Phương đều ăn vận đơn giản, nhẹ nhàng như mọi lần bị tóm sống. Nam danh hài dành nhiều cử chỉ thân mật như khoác vai, ôm vợ sát rạt tình tứ hệt như cặp đôi mới yêu.

Tuy nhiên, lần này spotlight lại tập trung chỉ yếu vào vòng 2 của diễn viên Nhã Phương. Cụ thể, mẹ bỉm diện váy tối màu qua đầu gối nhưng các "thánh soi" vẫn mau chóng phát hiện vòng 2 của người đẹp to hơn bình thường, dáng đi cũng có phần kỳ lạ hơn, hệt như một phụ nữ mang thai.

Phía dưới bình luận, hàng loạt khán giả bình luận nghi ngờ Nhã Phương đang mang thai con thứ 2 cho ông xã Trường Giang. Nhiều người cũng gửi lời chúc mừng và mong sớm nhận được thông báo tin vui từ cặp đôi.

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