Nghi vấn mang thai lần thứ 3: Phạm Quỳnh Ánh "kín như bưng" vẫn không thoát khỏi mắt thần của cư dân mạng.

Giải trí 01/04/2022 21:18

Động thái gần đây nhất của Phạm Quỳnh Anh trên trang Instagram cá nhân đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ cư dân mạng. Nhiều người đặt ra câu hỏi, liệu nữ ca sĩ mặc bộ quần áo rộng thùng thình là đang che giấu bụng bầu?

Kể từ khi rộ lên nghi vấn nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh đang mang thai con thứ 3, mọi động thái của cô đều được netizen vô cùng quan tâm. Đặc biệt, vào ngày ngày 1.4 chủ nhân bản hit “Bụi bay vào mắt” đăng một khoảnh khắc vui đùa thường nhật của mình lên story Instagram cá nhân, dù đã lựa chọn bộ trang phục “kín như bưng” nhưng nữ ca sĩ vẫn không thể qua mắt được đôi mắt cú vọ của cộng đồng mạng.

Nghi vấn mang thai lần thứ 3: Phạm Quỳnh Ánh 'kín như bưng' vẫn không thoát khỏi mắt thần của cư dân mạng. - Ảnh 1

Nữ ca sĩ lộ da vóc người cùng gương mặt tròn trịa Ảnh: cap màn hình

Trang phục áo đen rộng cùng quần jeans cá tính kết hợp với giày thể thao đế thấp của Phạm Quỳnh Anh khiến nhiều người suy đoán cô đang cố tình che đi vòng 2 của mình nhằm giấu việc mình đang mang thai lần thứ 3. Bên cạnh đó, nhiều người hâm mộ cũng tỏ ra lo lắng cho vấn đề sức khỏe của nữ ca sĩ khi việc thổi một bông hoa bồ công anh cũng khiến cô thấy khó thở. 

Nghi vấn mang thai lần thứ 3: Phạm Quỳnh Ánh 'kín như bưng' vẫn không thoát khỏi mắt thần của cư dân mạng. - Ảnh 2
Thời gian gần đây Phạm Quỳnh Anh luôn chọn những trang phụ rộng rãi khiến cộng đồng mạng nghi ngờ cô đã mang thai với người tình trẻ Ảnh: Internet

Hậu ly hôn Quang Huy, Phạm Quỳnh Anh thường xuyên tham gia các chương trình, sự kiện cũng như liên tục cho ra những sản phẩm mới. Bên cạnh đó, hời gian này, những tin đồn của cô với người tình trẻ cũng xuất hiện vô cùng nhiều.

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