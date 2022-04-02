Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hé lộ gánh nợ lên đến 3.500 tỷ, tiết lộ nguyên do đến từ Hồ Ngọc Hà

Hậu trường 02/04/2022 18:16

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã có một phen chơi lớn khi công bố bản thân đang mang một con số nợ khổng lồ lên đến 3500 tỷ.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Đàm Vĩnh Hưng vẫn luôn là một cái tên hot được nhiều khán giả quan tâm và yêu thích. Ngày 1/4 vừa qua, "ông hoàng nhạc Việt" đã có một động thái gây shock khi cập nhật hình ảnh bản thân đang vi vu ở trời tây cùng status gây xôn xao. 

Nam ca sĩ cho biết :"Ngày 1/4 ai nói dối thì cứ nói cho đúng truyền thống của ngày này nha. Riêng mình thì chọn nói xạo, lồng vào trong câu chuyện có thiệt và có chút điêu điêu xíu. Vừa nộp đơn xin vay 3.500 tỷ đồng để gửi lương -chi phí 3 khách mời".

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hé lộ gánh nợ lên đến 3.500 tỷ, tiết lộ nguyên do đến từ Hồ Ngọc Hà - Ảnh 1
Đàn Vĩnh Hưng tiết lộ khoản nợ "siêu to khổng lồ" của mình - Ảnh chụp màn hình

Theo thông tin được cập nhật nam ca sĩ sẽ tổ chức một chương trình mang tên The Show Việt Nam, tại chương trình khán giả sẽ được thưởng thức màn hội ngộ đỉnh cao của những khách mời hàng đầu như Diva Mỹ Linh, nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà, nam ca sĩ trẻ Trúc Nhân.

Đàm Vĩnh Hưng gây sốc khi hé lộ gánh nợ lên đến 3.500 tỷ, tiết lộ nguyên do đến từ Hồ Ngọc Hà - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà được biết đến với mối quan hệ đồng nghiệp thân thiết, fan rất trông đợi vào lần hợp tác này của cả hai. Ảnh: Internet

Trước thông báo đầy dí dỏm của Mr Đàm, cư dân mạng cho rằng con số 3.500 tỷ đồng chỉ là cái giá "fake" tuy nhiên họ vẫn rất mong đợi chương trình, nhất là gì Đàm Vĩnh Hưng có thể mời được một dành khách mời "sang, xịn, mịn" như vậy. Đồng thời nhiều cư dân mạng cho rằng con số để tổ chức chương trình cũng sẽ là một con số khủng và tin rằng The Show sẽ được tổ chức một cách siêu hoành tráng.

 

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Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng Đàm Vĩnh Hưng nợ nần Hồ Ngọc Hà

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