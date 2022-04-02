Lời chia sẻ thấm thía của hotmom Hằng Túi sau vụ việc nam sinh ở Hà Nội nhảy lầu tử tự

Sau vụ việc nam sinh trường chuyên ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử, là một bà mẹ của 6 đứa con, hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến dư luận chú ý.

Liên quan đến vụ việc nam sinh nhảy lầu tự tử ở Hà Nội gây bàng hoàng dư luận vào ngày 1/4, với tư cách là một người mẹ đang nuôi dạy 6 nhóc tỳ, hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến cư dân mạng quan tâm.

Hotmom cho hay: "Trái tim của người mẹ là trường học của con. Bố chính là người thầy đầu tiên của con..' Vậy nên người hay không nên người thì đừng trách con hay trách trường học! Chúng ta là người phải xem lại bản thân mình trước. Tôi có thể xấu hổ vì con hư chứ tôi không xấu hổ vì con học dốt! Cái gì quá cũng đều không tốt đâu ạ. Hãy cứ mong con chúng ta là người bình thường, biết đối nhân xử thế, biết sống tình cảm yêu thương mọi người, có kĩ năng sống".

Hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, cô cũng tâm sự rằng cha mẹ kỳ vọng vào con cái mà những đứa trẻ cũng có những hy vọng, niềm tin đặt vào bố mẹ của mình: "Và chỉ cần chúng biết lao động và sau nay có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề gì cũng được miễn là lao động chân chính. Vậy là quá mừng rồi".

Bên cạnh đó, bà mẹ 6 con đã cố gắng lấy hết can đảm theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện mà trong lòng như lửa đốt. Cô chỉ mong những đứa trẻ của mình lớn lên bình an, hạnh phúc.

Trước đó, theo VOV chia sẻ, Công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, nam sinh L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang theo học lớp 10 chuyên Sinh tại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Trước khi nhảy lầu, M. để lại thư tuyệt mệnh để nói lời "tạm biệt" với gia đình, viết phía dưới một bài tập địa lý đang làm dở. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

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