Lời chia sẻ thấm thía của hotmom Hằng Túi sau vụ việc nam sinh ở Hà Nội nhảy lầu tử tự

Hậu trường 02/04/2022 11:06

Sau vụ việc nam sinh trường chuyên ở Hà Nội để lại thư tuyệt mệnh rồi tự tử, là một bà mẹ của 6 đứa con, hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến dư luận chú ý.

Liên quan đến vụ việc nam sinh nhảy lầu tự tử ở Hà Nội gây bàng hoàng dư luận vào ngày 1/4, với tư cách là một người mẹ đang nuôi dạy 6 nhóc tỳ, hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến cư dân mạng quan tâm.

Hotmom cho hay: "Trái tim của người mẹ là trường học của con. Bố chính là người thầy đầu tiên của con..' Vậy nên người hay không nên người thì đừng trách con hay trách trường học! Chúng ta là người phải xem lại bản thân mình trước. Tôi có thể xấu hổ vì con hư chứ tôi không xấu hổ vì con học dốt! Cái gì quá cũng đều không tốt đâu ạ. Hãy cứ mong con chúng ta là người bình thường, biết đối nhân xử thế, biết sống tình cảm yêu thương mọi người, có kĩ năng sống".

hotmom hang túi
Hotmom Hằng Túi đã có những trải lòng về chuyện nuôi con khiến dư luận quan tâm - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, cô cũng tâm sự rằng cha mẹ kỳ vọng vào con cái mà những đứa trẻ cũng có những hy vọng, niềm tin đặt vào bố mẹ của mình: "Và chỉ cần chúng biết lao động và sau nay có thể tự nuôi sống bản thân bằng nghề gì cũng được miễn là lao động chân chính. Vậy là quá mừng rồi".

Bên cạnh đó, bà mẹ 6 con đã cố gắng lấy hết can đảm theo dõi toàn bộ diễn biến câu chuyện mà trong lòng như lửa đốt. Cô chỉ mong những đứa trẻ của mình lớn lên bình an, hạnh phúc.

Trước đó, theo VOV chia sẻ, Công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, nam sinh L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang theo học lớp 10 chuyên Sinh tại THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. 

Trước khi nhảy lầu, M. để lại thư tuyệt mệnh để nói lời "tạm biệt" với gia đình, viết phía dưới một bài tập địa lý đang làm dở. Hiện tại, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Xúc động hình ảnh NSND Hồng Vân cùng dàn sao Việt làm lễ cúng cố nghệ sĩ Anh Vũ, Mai Phương tại sân khấu

Xúc động hình ảnh NSND Hồng Vân cùng dàn sao Việt làm lễ cúng cố nghệ sĩ Anh Vũ, Mai Phương tại sân khấu

Cả hai nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương đều là nghệ sĩ của sân khấu kịch Hồng Vân, nên việc các nghệ sĩ tưởng nhớ "đàn em" tại sân khấu này đều khiến nhiều người cảm động.

Xem thêm
Từ khóa:   nam sinh lớp 10 nam sinh nhảy lầu tự tử hotmom Hằng Túi

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 18 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 18 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 47 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?