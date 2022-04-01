Thương Tín chia sẻ ‘lời ruột gan’ về con gái, hé lộ ước nguyện của bản thân

Hậu trường 01/04/2022 17:16

Mới đây, nam nghệ sĩ Thương Tín đã có những trải lòng, tâm sự về cuộc sống của mình khiến cư dân mạng chú ý.

Mới đây, theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, nghệ sĩ Thương Tín lần đầu nhắc đến cô con gái 8 tuổi của mình. Cụ thể, nam diễn viên tiết lộ con gái là lý do khiến ông quyết định "bỏ phố về quê", mong muốn con có được không gian sống thoáng đãng, có bạn bè để vui chơi.

Nam diễn viên hạnh phúc chia sẻ: "Con gái là niềm an ủi của tôi lúc tuổi già. Giờ, tôi không mong ước gì nhiều, chỉ cần có công việc đều đặn để nuôi con". Ông dự tính xin làm ở đài truyền hình địa phương và mở một tiệm tạp hóa nhỏ, giao cho vợ quản lý. Diễn viên cũng cho biết nếu có lời mời diễn, ông sẽ thu xếp một mình trở lại TP.HCM vì "vẫn còn mê đóng phim".

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Thương Tín và con gái - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Thương Tín hết mực khen con gái lanh lợi, biết gia cảnh khó khăn nên nhóc tỳ rất giàu nghị lực. Đặc biệt, con gái của ông có đam mê diễn xuất và ông mong muốn con có thể nối nghiệp của mình. Thương Tín khẳng định con gái là niềm an ủi lúc tuổi xế chiều, nam nghệ sĩ hy vọng sẽ có công việc ổn định để chăm sóc con. Nói về kế hoạch trong tương lai, ông bày tỏ nguyện vọng làm việc tại đài truyền hình địa phương, còn vợ sẽ mở cửa hàng tạp hóa.

Ngoài ra, những ước nguyện tuổi xế chiều của Thương Tín khiến nhiều người xót xa. Vốn là ngôi sao nổi đình nổi đám một thời, nhưng giờ đây ông lại phải chật vật mưu sinh. Với tình hình sức khỏe hiện tại, khán giả lo lắng cho những tâm nguyện của diễn viên 5X.

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Nam diễn viên cùng vợ con về quê nhà ở Phan Rang, Ninh Thuận từ dịp Tết - Ảnh: FBNV

Trước đó, theo báo Thanh niên đưa tin, vào chiều 29/3, Thương Tín cho biết bất ngờ khi mạng xã hội rộ lên thông tin ông qua đời. Nam nghệ sĩ nói rằng ông đang ngủ thì nhận hàng chục cú điện thoại gọi đến xác minh. Diễn viên cùng vợ con về quê nhà ở Phan Rang, Ninh Thuận từ dịp Tết, đến nay vẫn chưa trở lại TP.HCM.

Tháng 2/2021, nghệ sĩ nhập viện vì đột quỵ, được một số đồng nghiệp kêu gọi quyên góp. Lúc đó, đàn em thân thiết là nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã trích một phần tiền để thay Thương Tín mua gói bảo hiểm cho con ông. Cuối năm 2021, vợ chồng Thương Tín muốn Trịnh Kim Chi bàn giao số còn lại để gửi tiết kiệm ngân hàng, lấy tiền lãi đóng học phí cho con gái. Chị đồng ý trao lại tiền, yêu cầu ông viết giấy cam kết sử dụng số tiền đúng mục đích.

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