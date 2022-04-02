Xúc động hình ảnh NSND Hồng Vân cùng dàn sao Việt làm lễ cúng cố nghệ sĩ Anh Vũ, Mai Phương tại sân khấu

Hậu trường 02/04/2022 10:24

Cả hai nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương đều là nghệ sĩ của sân khấu kịch Hồng Vân, nên việc các nghệ sĩ tưởng nhớ "đàn em" tại sân khấu này đều khiến nhiều người cảm động.

Mới đây, trên trang cá nhân của, NSND Hồng Vân đăng tải khoảnh khắc cùng đồng nghiệp chuẩn bị mâm cơm để tưởng nhớ đến hai cố diễn viên Anh Vũ và Mai Phương. Có thể thấy, ngay tại phòng tập của sân khấu, các nghệ sĩ cùng bày ban thờ, thắp hương và làm lễ cúng để tưởng nhớ tới 2 nghệ sĩ đã qua đời. Mâm cúng được bày biện khá giản dị với hoa quả, đồ lễ chay nhưng rất trang trọng.

Nữ nghệ sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Chị và mọi người làm mâm cơm cúng Anh Vũ và Mai Phương. 1/4 - 28/3 nhanh quá thấm thoát đã 3, 4 năm hai đứa rời xa sân khấu rồi. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mọi thứ sẽ mau chóng vào dĩ vãng nhưng hai đứa vẫn luôn trong trí nhớ của chị và mọi người".

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NSND Hồng Vân làm lễ cúng cố nghệ sĩ Anh Vũ, Mai Phương tại sân khấu - Ảnh: Chụp màn hình

Cho tới thời điểm này, nữ nghệ sĩ Hồng Vân gần như chưa thể tin được đã mất đi những đồng nghiệp thân thương nhất. Nữ nghệ sĩ xót xa: "Nhanh quá thấm thoát đã 3, 4 năm hai đứa rời xa sân khấu rồi... Cuộc sống vẫn tiếp diễn, mọi thứ sẽ mau chóng vào dĩ vãng nhưng hai đứa vẫn luôn trong trí nhớ của chị và mọi người".

Đặc biệt, Hồng Vân còn đăng tải bức ảnh Mai Phương và Anh Vũ cùng ngồi dưới khán đài của sân khấu kịch Hồng Vân, chăm chú theo dõi trên sân khấu. Khoảnh khắc này cho thấy 2 cố nghệ sĩ rất tâm huyết với nghề diễn và sân khấu của mình.

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Khoảnh khắc cùng đồng nghiệp tưởng nhớ đến hai cố diễn viên Anh Vũ và Mai Phương - Ảnh: FBNV
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Hình ảnh Anh vũ và Mai Phương ngồi dưới khán đài được chia sẻ lại - Ảnh: FBNV

Sau khi bài viết được đăng tải, hành động đầy tình cảm mà Hồng Vân và các anh chị em nghệ sĩ dành cho cố nghệ sĩ Anh Vũ và Mai Phương khiến nhiều người cảm động và dành nhiều lời yêu thương tới các nghệ sĩ.

Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời ngày 1/4/2019 tại Mỹ, còn Mai Phương tạ thế ngày 28/3/2020 khi vừa tròn 35 tuổi. Lúc sinh thời, 2 cả Anh Vũ và Mai Phương đều là những gương mặt nghệ sĩ có nhiều hoạt động diễn xuất đóng góp cho sân khấu kịch Hồng Vân.

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Từ khóa:   NSND Hồng Vân sao Việt cố nghệ sĩ Anh Vũ cố nghệ sĩ Mai Phương

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