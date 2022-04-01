Trương Hồ Phương Nga xứng danh 'Hoa hậu tạo hit' khi đứng sau thành công của loạt ca khúc đình đám showbiz Việt

Hậu ồn ào 'Hợp đồng tình ái', mới đây Trương Hồ Phương Nga lại khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng về tài năng hiếm có. Ít ai biết nàng hậu chính là nhân vật góp phần tạo nên một số ca khúc đình đám của Mỹ Tâm, Hồ Ngọc Hà,...
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Trương Hồ Phương Nga vốn được biết đến là Hoa hậu người Việt tại Nga 2007 cùng nhiều khả năng khác như đóng phim, MC, người mẫu quay MV,…Và cũng ít ai biết, Trương Hồ Phương Nga từng bén duyên với âm nhạc, bằng chứng là khi cô không ít lần viết lời cho nhiều bài hát Vpop.
Cụ thể, đó là ca khúc 'Mong manh tình về' với giai điệu đẹp và ca từ sâu sắc, khiến người nghe tê tái bởi từng lời ca. Bài hát này được khán giả chú ý và yêu thích nhất là phiên bản của Mỹ Tâm, với chất giọng đặc trưng, Mỹ tâm thể hiện được tình cảm sâu lắng qua từng câu hát.
Bên cạnh đó, một nhạc phẩm khác của nhạc sĩ Đức Trí được Trương Hồ Phương Nga trực tiếp viết lời chính là 'Có Lẽ Muộn Màng' mang âm hưởng đổ vỡ, chia ly. Ca khúc này cũng gắn liền với tên tuổi của Hồ Ngọc Hà trong giai đoạn đầu khi cô vừa lấn sân sang vai trò ca sĩ.