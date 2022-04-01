Khánh Vân bị thánh soi 'bắt quả tang' đeo tai nghe phiên dịch, antifan được dịp 'cà khịa': Đẳng cấp ngoại ngữ của Hoa hậu là đây?

Khánh Vân bất ngờ bị cộng đồng mạng bắt gặp sử dụng phiên dịch viên khi đảm nhận vị trí quyền lực tại Miss Universe Vietnam 2022, bằng chứng là chiếc tai nghe 'phản chủ' của nàng hậu.

Nguyễn Trần Khánh Vân được công chúng biết đến khi đăng quang vị trí cao nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019. Sau khi đăng quang, cô tích cực tham gia các cuộc thi tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Chính vì thế, khả năng ngoại ngữ của Khánh Vân được đem lên 'bàn cân', bởi trong thời gian tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt 2019, cô nhận về nhiều chỉ trích vì khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh không tốt, phải nhờ đến phiên dịch viên.

Khả năng giao tiếp tiếng Anh của Khánh Vân lại tiếp tục được đem lên 'bàn cân' - Ảnh: FBNV

Mới đây, một lần nữa trình độ tiếng Anh của Khánh Vân lại tiếp tục được đem lên 'bàn cân'. Cụ thể, Khánh Vân trở thành host trong chương trình Miss Universe Vietnam 2022. Nàng hậu bị những 'thánh soi' bắt gặp hình ảnh đeo tai nghe phiên dịch trong suốt quá trình ghi hình cho chương trình.

Khánh Vân bị thánh soi 'bắt quả tang' đeo tai nghe phiên dịch - Ảnh: Internet

Ngay lập tức, cộng đồng mạng xảy ra màn tranh cãi gay gắt. Nhiều người tỏ ra không hài lòng, bình luận tiêu cực, công kích khả năng giao tiếp tiếng Anh có hạn của nàng hậu. Tuy nhiên, fan hâm mộ lại bên vực Khánh Vân, cho rằng đây chỉ là tai nghe của chương trình, thông qua nó có thể tiếp nhận được những thông tin từ ban tổ chức.

Cộng đồng mạng xảy ra màn tranh cãi gay gắt về việc Khánh Vân sử dụng tai nghe phiên dịch trong quá trình ghi hình Miss Universe Vietnam 2022 - Ảnh: Internet

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