Bà Phương Hằng bị tạm giam, Trấn Thành tiếp tục gây bão với phát ngôn MỚI sau loạt lùm xùm từ thiện: 'Nếu đúng, không việc gì phải sợ'

Hậu trường 01/04/2022 18:08

Trấn Thành mới đây nhất đã có phản hồi thẳng thắn về việc bị "tố" thiếu minh bạch trong chuyện kêu gọi quyên góp tiền từ thiện vào năm 2021 cùng với loạt sao Việt.

Năm 2021, câu chuyện từ thiện là đề tài được bàn tán sôi nổi nhất trên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến nhiều nghệ sĩ trong đó điển hình như: NSƯT Hoài Linh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh, Trấn Thành.

Tuy nhiên, giữa ồn ào thì mỗi người đều có những cách xử lý khác nhau, người chọn ở ẩn một thời gian, người lại không quan tâm nhiều đến dư luận vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật. Sau một thời gian điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thông báo kết quả không có dấu hiệu hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Phương Hằng bị tạm giam, Trấn Thành tiếp tục gây bão với phát ngôn MỚI sau loạt lùm xùm từ thiện: 'Nếu đúng, không việc gì phải sợ' - Ảnh 1
Trấn Thành khẳng định mình không làm gì sai - Ảnh: Internet

Sự việc dần lắng xuống, Trấn Thành dù không lên tiếng trực tiếp nhưng qua web drama đình đám Hẻm Cụt, anh đã khéo léo đưa những chi tiết 'cà khịa' cực mạnh, lời thoại và cách xây dựng nhân vật khiến khán giả không thể ngừng liên tưởng đến nữ CEO đại gia Bình Dương khét tiếng.

Mới đây, sau khi nữ đại gia Đại Nam bị cơ quan công an TP.HCM tạm giam, Trấn Thành đã có buổi hợp báo ra mắt game show Thách Là Chơi vào chiều ngày 1/4. Chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị, Trấn Thành cho biết: "Nếu nói không ảnh hưởng thì không đúng, dĩ nhiên ít nhiều gì mình cũng bị ảnh hưởng rất nhiều về mặt uy tín nhưng Thành nghĩ rất tích cực. Mình nghĩ mình làm đúng với lương tâm, trách nhiệm của một người nghệ sĩ thì mình sẽ không sợ đối diện, mình chỉ sợ khi mình sai thôi. Nếu như mình sống đúng thì không có gì phải sợ cả. Trấn Thành sẽ tiếp tục làm tốt những việc Trấn Thành đã làm, đang làm và sẽ làm để luôn luôn đúng với những gì quý vị đã yêu thương và tin tưởng".

Bà Phương Hằng bị tạm giam, Trấn Thành tiếp tục gây bão với phát ngôn MỚI sau loạt lùm xùm từ thiện: 'Nếu đúng, không việc gì phải sợ' - Ảnh 2
Trấn Thành cũng quả quyết rằng phim của anh không đụng chạm đến ai - Ảnh: Internet

Được biết, tại thời điểm nam MC bị tố thiếu mình bạch, ông xã Hari đã đăng tải loạt sao kê lên trang cá nhân để chứng minh bản thân trong sạch. Dù vậy, sau đó, Trấn Thành vẫn tiếp tục nhận về nhiều chỉ trích vì những lý do trên trời như: Chất lượng ảnh kém, sao kê mờ, nhòe...

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