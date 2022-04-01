Hương Tràm đóng fanpage cá nhân, lý do đằng sau khiến nhiều người thấu hiểu

Thông báo đóng trang cá nhân vào đúng 10 năm kể từ khi thành lập, Hương Tràm khiến người hâm mộ hết sức bất ngờ với lý do phía sau.

Sáng hôm nay, ngày 1/4, Hương Tràm khiến cho cộng đồng người hâm mộ của mình không khỏi xôn xao với thông báo đóng trang cá nhân của mình trong thời gian sắp tới. Được biết, quyết định này của nữ ca sĩ xuất phát từ một lý do đặc biệt mà ai cũng phải cảm thông.

Bài đăng của Hương Tràm trên trang cá nhân - Ảnh: Chụp màn hình

"Đời người có được mấy lần 10 năm. Đúng hôm nay 10 năm trước là ngày Tràm có được Facebook này ngay sau cuộc thi The Voice Việt Nam, nơi mà khán giả đã chắp cánh lên ước mơ và biến ước mơ của Tràm thành sự thật. Một ước mơ mà ngay cả trong mơ thì Tràm cũng không dám mơ đến. Tràm xin tri ân tất cả tình cảm và sự yêu thương của quý vị khán giả trong 10 năm qua đối với cái tên Hương Tràm.

Và Facebook page này đã là nơi để Tràm lưu giữ những kỷ niệm tuyệt đẹp đó và chắc chắn những gì được lưu giữ trong page này sẽ luôn luôn là một chốn bình yên nhất để mỗi khi Tràm chơi vơi thì sẽ lại có nơi để tìm về và được chìm đắm trong tình yêu thương của quý vị khán giả và hiểu được vì sao mọi thứ lại bắt đầu." - Hương Tràm viết.

Hương Tràm chính là quán quân Giọng hát Việt mùa đầu tiên - Ảnh: Internet

Kế tiếp, Hương Tràm đã "xin phép" khán giả cho mình được khóa tài khoản Facebook này lại kể từ hôm nay để cô có thể có nhiều thời gian hơn tập trung vào âm nhạc, học hành, và sức khỏe. Theo đó, nữ ca sĩ sẽ cập nhật các hoạt động trong thời gian tới của mình trên trang Facebook Hương Tràm Fanpage và Instagram @huongtram_official.

Hương Tràm hiện đang du học và hoạt động âm nhạc ở Mỹ - Ảnh: Internet

Cuối cùng, Hương Tràm còn mong người hâm mộ và những ai đã dành tình cảm, dõi theo sự nghiệp âm nhạc của nữ ca sĩ trong 10 năm trở lại đây có thể tiếp tục truyền động lực cho cô để có thể tạo ra thêm những lần 10 nữa.

Hương Tràm từ ngày sang Mỹ gợi cảm khó chê, vóc dáng quyến rũ đập tan tin đồn “đi đẻ” Từng liên tục bị đồn đoán sang Mỹ để “đi đẻ”, Hương Tràm ở thời điểm hiện tại không những không hề mang bầu sinh con, mà ngược lại còn trở nên gợi cảm, quyến rũ hết nấc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/huong-tram-dong-fanpage-ca-nhan-ly-do-dang-sau-khien-nhieu-nguoi-thau-hieu-459583.html