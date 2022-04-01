Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào?

Chưa bao giờ làm thần dân mạng thất vọng, mỗi một lần xuất hiện là một lần gây sốc. Cặp đôi BB Trần và Hải Triều khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai ảnh cưới trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, BB Trần đã khiến cộng đồng mạng sốt sắng, đứng ngồi không yên khi công khai danh tính của "nửa kia". BB Trần chia sẻ ảnh cưới gây sốc - Ảnh chụp màn hình Theo đó, BB Trần viết "Mình định khi nào anh ấy về thì tổ chức họp báo công khai luôn, nhưng chưa gì hình ảnh đã rò rỉ rồi nên... ừ thì vậy đó".

Sau khi đăng tải, bài viết của BB Trần ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ. BB Trần ghép ảnh với Huyn Bin - Ảnh FB nhân vật Tuy nhiên, bài đăng của BB Trần không khỏi khiến người hâm mộ rối não. Bởi "nửa kia" của BB Trần chính là chú rể nổi nhất ngày 31/3 vừa qua, nam diễn viên điển trai Hyun Bin.

Ảnh ghép của bạn bè dành cho cặp đôi - Ảnh chụp màn hình Có lẽ vì thấy BB Trần mơ mộng hơi xa nên bạn bè BB Trần đã khéo léo đưa anh về thực tại bằng cách ghép mặt của Hải Triều vào chú rể Hyun Bin. Đây quả là một cách xử lý nhanh gọn mà hiểu quả vô cùng. Giờ đây, đôi bạn thân đã có chung khung hình. Ảnh ghép BB Trần với Hải Triều - Ảnh FB nhân vật Những hành động bộc phát nhất thời của BB Trần cũng như bạn bè anh càng khiến cho cặp đôi BB Trần - Hải Triều thu về một lượng lớn fan couple. Dưới phần bình luận, mọi người không ngừng "đẩy thuyền" BB Trần - Hải Triều ra khơi. Mọi người nhiệt tình 'đẩy thuyền' BB Trần & Hải Triều - Ảnh chụp màn hình "Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc", "Chúc mừng anh chị hahahah", "chúc mừng hạnh phúc anh nha... quên c Sò nha", "Chúc mừng BB", "Chúc cô dâu chú rể chăm năm hạnh phúc" là một số bình luận của cư dân mạng ra sức tác hợp cho cặp đôi sớm về chung một nhà.

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