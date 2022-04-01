Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào?

Hậu trường 01/04/2022 17:46

Chưa bao giờ làm thần dân mạng thất vọng, mỗi một lần xuất hiện là một lần gây sốc. Cặp đôi BB Trần và Hải Triều khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai ảnh cưới trên trang cá nhân.

Mới đây, trên trang cá nhân, BB Trần đã khiến cộng đồng mạng sốt sắng, đứng ngồi không yên khi công khai danh tính của "nửa kia". 

Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào? - Ảnh 1
BB Trần chia sẻ ảnh cưới gây sốc - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, BB Trần viết "Mình định khi nào anh ấy về thì tổ chức họp báo công khai luôn, nhưng chưa gì hình ảnh đã rò rỉ rồi nên... ừ thì vậy đó".

Sau khi đăng tải, bài viết của BB Trần ngay lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào? - Ảnh 2
BB Trần ghép ảnh với Huyn Bin - Ảnh FB nhân vật
 

Tuy nhiên, bài đăng của BB Trần không khỏi khiến người hâm mộ rối não. Bởi "nửa kia" của BB Trần chính là chú rể nổi nhất ngày 31/3 vừa qua, nam diễn viên điển trai Hyun Bin.

Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào? - Ảnh 3
Ảnh ghép của bạn bè dành cho cặp đôi - Ảnh chụp màn hình

Có lẽ vì thấy BB Trần mơ mộng hơi xa nên bạn bè BB Trần đã khéo léo đưa anh về thực tại bằng cách ghép mặt của Hải Triều vào chú rể Hyun Bin. Đây quả là một cách xử lý nhanh gọn mà hiểu quả vô cùng. Giờ đây, đôi bạn thân đã có chung khung hình.

Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào? - Ảnh 4
Ảnh ghép BB Trần với Hải Triều - Ảnh FB nhân vật

Những hành động bộc phát nhất thời của BB Trần cũng như bạn bè anh càng khiến cho cặp đôi BB Trần - Hải Triều thu về một lượng lớn fan couple. Dưới phần bình luận, mọi người không ngừng "đẩy thuyền" BB Trần - Hải Triều ra khơi.

Cặp đôi BB Trần - Hải Triều công khai ảnh cưới ngọt ngào? - Ảnh 5
Mọi người nhiệt tình 'đẩy thuyền' BB Trần & Hải Triều - Ảnh chụp màn hình

"Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc", "Chúc mừng anh chị hahahah", "chúc mừng hạnh phúc anh nha... quên c Sò nha", "Chúc mừng BB", "Chúc cô dâu chú rể chăm năm hạnh phúc" là một số bình luận của cư dân mạng ra sức tác hợp cho cặp đôi sớm về chung một nhà.

Xôn xao thông tin nữ diễn viên Việt Trinh qua đời, Trường Giang, Việt Hương bật khóc nức nở: Thực hư ra sao?

Xôn xao thông tin nữ diễn viên Việt Trinh qua đời, Trường Giang, Việt Hương bật khóc nức nở: Thực hư ra sao?

Mới đây, thông tin "Người đẹp Tây Đô" qua đời vào ngày 1/4 đã khiến dư luận không khỏi bất ngờ và hoang mang.

Xem thêm
Từ khóa:   BB Trần Hải Triều Ảnh cưới BB Trần - Hải Triều

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp bản lĩnh vượt trội, khôn ngoan và sắc sảo, được định sẵn trở thành người thành công đáng ghen tị

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về không hết, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và khoáng chất dồi dào từ loại hải sản bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 11 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp Thiên Quan chiếu vận, sự nghiệp lao đao, tiền bạc hao tốn, tình duyên buồn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Đời sống 2 giờ 44 phút trước
Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Thần Tài trao tài lộc sau ngày 6/10/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Nóng: Triệt phá đường dây tuồn hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm ra thị trường

Đời sống 3 giờ 11 phút trước
Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Nghi ghen tuông, người đàn ông chém 3 mẹ con khiến một bé tử vong

Đời sống 3 giờ 41 phút trước
Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Trong 5 ngày 6, 7, 8, 9, 10/10/2026, 3 con giáp được trời ban VẬN MAY HIẾM CÓ, tiền bạc tự động kéo về, Thần May Mắn lâm môn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/10/2026: Giảm nhẹ, vàng trong nước cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng/lượng

Đời sống 4 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?