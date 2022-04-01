Người yêu cũ Hòa Minzy bị netizen quở trách: 'Làm bố mà để người khác quan tâm con mình là dở rồi'

Hậu trường 01/04/2022 17:38

Việc thiếu gia Minh Hải hơn một năm qua đã không về Việt Nam thăm con và chia tay Hòa Minzy qua Internet khiến cho cộng đồng mạng tức giận và đặt ra nhiều câu hỏi nghi vấn.

Đã hơn 1 tháng kể từ khi Hòa Minzy và bạn trai là thiếu gia Minh Hải chính thức "đường ai nấy đi", nhưng những thông tin xoay quanh về cặp đôi này vẫn khiến cho công chúng dành sự quan tâm đặc biệt.

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Gia đình hạnh phúc của Minh Hải và Hòa Minzy thuở còn bên nhau - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Minh Hải có đăng tải hình ảnh con trai của anh và Hòa Minzy là bé Bo đi dạo cùng Đức Phúc và Erik - vốn là hai người em thân thiết của giọng ca Rời Bỏ, kèm với caption: "Cảm ơn 2 cậu đã bên cạnh 2 mẹ con lúc này nhé. Nhìn con vui vẻ hàng ngày anh cũng thấy ấm lòng rất nhiều rồi. Lần nữa cảm ơn 2 em nhiều lắm".

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Bé Bo cùng với 2 người cậu là Đức Phúc và Erik - Ảnh: FBNV

Tuy vậy, động thái này lại khiến cho cộng đồng mạng phải tức giận và tràn vào trang cá nhân của Minh Hải để lại những bình luận trách móc. Theo đó, cư dân mạng cho rằng vị thiếu gia này đã quá vô tâm khi mà Hòa Minzy vừa bận rộn công việc và vừa phải tự chăm con trong suốt thời gian qua, còn Minh Hải thì suốt hơn 1 năm qua lại không về Việt Nam gặp con dù cho đường bay quốc tế đã mở cửa trở lại, việc di chuyển chẳng còn nhiều khó khăn nữa.

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Một số bình luận trách móc Minh Hải của netizen - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, cũng có nhiều comment bênh vực Minh Hải, cho rằng "mỗi nhà mỗi cảnh", nếu không phải là người trong cuộc thì đừng nên chê trách người khác khi không hiểu rõ điều gì. Được biết, suốt hơn 1 năm qua, Minh Hải đã ở Australia để lập nghiệp và chỉ gặp gỡ hai mẹ con Hòa Minzy qua Internet.

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Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hải - tình cũ Hòa Minzy - đã có động thái khiến nhiều người chú ý.

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Từ khóa:   Hòa Minzy thiếu gia Minh Hải bạn trai Hòa Minzy

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