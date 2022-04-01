Tiểu Vy lần đầu 'cầm trịch' vai chính phim điện ảnh, hứa hẹn là một 'ẩn số' thú vị, mang đến 'làn gió mới' cho dòng phim kinh dị - tâm linh

Hậu trường 01/04/2022 19:37

Hoa hậu Tiểu Vy lần đầu chạm ngõ điện ảnh, khi đảm nhận vai chính "Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái", một bộ phim mang đậm màu sắc kinh dị ẩn, chứa nhiều yếu tố tâm linh

Tiểu Vy được khán giả biết đến khi xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đăng quang Hoa hậu, cô tích cực tham hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, người đẹp còn làm mẫu trong các show thời trang, đóng TVC quảng cáo. Năm ngoái, khi dịch bùng phát, Tiểu Vy tham gia nhiều hoạt động từ thiện và hỗ trợ chống dịch ở TP HCM. Nhờ đó, nàng hậu nhận được nhều sự quan tâm và yêu mến từ fan hâm mộ.

Tiểu Vy lần đầu 'cầm trịch' vai chính phim điện ảnh, hứa hẹn là một 'ẩn số' thú vị, mang đến 'làn gió mới' cho dòng phim kinh dị - tâm linh - Ảnh 1
Tiểu Vy sẽ trở thành một "ẩn số" thú vị cho dòng phim mang đậm màu sắc kinh dị, ẩn chứa nhiều yếu tố tâm linh - Ảnh: FBNV 

Mới đây, trên trang cá nhân Tiểu Vy làm cộng đồng mạng khá bất ngờ, khi tiết lộ thử sức lấn sân sang diễn xuất. Cô đảm nhận vai chính trong bộ phim "Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái". Tiểu Vy sẽ trở thành một "ẩn số" thú vị cho dòng phim mang đậm màu sắc kinh dị, ẩn chứa nhiều yếu tố tâm linh. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đầm thấm, Tiểu Vy hứa hẹn sẽ mang đến "làn gió mới" cho dòng phim kinh dị này.

Tiểu Vy lần đầu 'cầm trịch' vai chính phim điện ảnh, hứa hẹn là một 'ẩn số' thú vị, mang đến 'làn gió mới' cho dòng phim kinh dị - tâm linh - Ảnh 2
Tiểu Vy lần đầu đá sân sang lĩnh vực điện ảnh - Ảnh: FBNV 

Dưới bài đăng của Tiểu Vy, nhiều người gửi lời chúc mừng cho dự án phim sắp tới của nàng hậu. Đồng thời, fan hâm mộ đều tỏ ý hào hứng, "hóng" ngày được xem bộ phim đầu tay của Tiểu Vy.

Tiểu Vy lần đầu 'cầm trịch' vai chính phim điện ảnh, hứa hẹn là một 'ẩn số' thú vị, mang đến 'làn gió mới' cho dòng phim kinh dị - tâm linh - Ảnh 3
 Nhiều người mong chờ được xem dự án phim đầu tiên của Tiểu Vy - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bộ phim còn có sự góp mặt của những tên tuổi trẻ trong làng giải trí Việt: Sam, Phương Lan, Trần Nghĩa, Trần Phong, Minh Dự và Hoàng Yến Chibi. Được biết, "Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái" là một bộ phim kinh dị về tâm linh, bùa ngải, với nội dung nhằm lên án sự mê tín dị đoan và những hành động độc ác, bởi niềm tin đặt vào bùa ngải Thiên linh cái ở vùng Đông Nam Á. Bộ phim dự kiến sẽ khởi chiếu vào cuối 2022.

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Từ khóa:   Tiểu Vy hoa hậu Tiểu Vy Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái

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