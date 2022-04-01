Tiểu Vy lần đầu 'cầm trịch' vai chính phim điện ảnh, hứa hẹn là một 'ẩn số' thú vị, mang đến 'làn gió mới' cho dòng phim kinh dị - tâm linh

Tiểu Vy được khán giả biết đến khi xuất sắc giành ngôi vị cao nhất cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018. Sau khi đăng quang Hoa hậu, cô tích cực tham hoạt động nghệ thuật. Ngoài ra, người đẹp còn làm mẫu trong các show thời trang, đóng TVC quảng cáo. Năm ngoái, khi dịch bùng phát, Tiểu Vy tham gia nhiều hoạt động từ thiện và hỗ trợ chống dịch ở TP HCM. Nhờ đó, nàng hậu nhận được nhều sự quan tâm và yêu mến từ fan hâm mộ.

Tiểu Vy sẽ trở thành một "ẩn số" thú vị cho dòng phim mang đậm màu sắc kinh dị, ẩn chứa nhiều yếu tố tâm linh - Ảnh: FBNV

Mới đây, trên trang cá nhân Tiểu Vy làm cộng đồng mạng khá bất ngờ, khi tiết lộ thử sức lấn sân sang diễn xuất. Cô đảm nhận vai chính trong bộ phim "Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái". Tiểu Vy sẽ trở thành một "ẩn số" thú vị cho dòng phim mang đậm màu sắc kinh dị, ẩn chứa nhiều yếu tố tâm linh. Sở hữu vẻ đẹp dịu dàng, đầm thấm, Tiểu Vy hứa hẹn sẽ mang đến "làn gió mới" cho dòng phim kinh dị này.