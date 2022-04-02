Sau chỉ trích vì bận 'vi vu' trời Tây, không về chăm con, chồng cũ Hòa Minzy có động thái bất ngờ, "quay xe" cực khét

Sau khi nhận loạt chỉ trích về việc chỉ ở nước ngoài, không về chăm con, mới đây chồng cũ Hòa Minzy đã có những động thái mới.

Sau thông báo chia tay hồi tháng 2/2022, cuộc sống riêng của Hòa Minzy và chồng cũ vẫn được dư luận quan tâm. Cả hai có chung một mặt con là bé Bo kháu khỉnh, nếu như Hòa Minzy ở Việt Nam vừa phát triển sự nghiệp, vừa chăm lo cho con thì thiếu gia Minh Hải thường xuyên ở nước ngoài.

Chính vì những điều này mà vị thiếu gia bị mọi người chỉ trích là vô tâm, chỉ biết hưởng thụ riêng cho mình hậu ly hôn, trách nhiệm nuôi con để cho vợ gánh. Mặc cho dư luận, trưa ngày 2/4 anh đã những động thái mới trên mạng xã hội giữa tâm bão. Cụ thể hơn, anh chỉ chia sẻ loạt ảnh mới ở nước ngoài chứ không đáp trả bất kì chuyện gì. Đính kèm với bài đăng mới, Minh Hải còn trổ tài cover một đoạn nhạc nhưng sau đó anh đã nhanh chóng xoá đi.

Minh Hải đã có những động thái mới hậu chia tay vợ cũ trên Instagram - Ảnh: @stevennguyen2706

Trước đó Minh Hải còn đăng tải một đoạn cover và xóa ngay sau đó - Ảnh: Chụp màn hình

Anh cũng từng đăng tải lời cảm ơn đến Đức Phúc và Erik vì đã ở bên cạnh mẹ con Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình

Hồi tháng 2/2022 khi đăng tải những trạng thái thông báo mình đã chia tay với người tình 5 năm gắn bó, Hòa Minzy đã khiến cho công chúng tiếc nuối đồng thời cảm thấy xót xa thay cho cô. Cô cũng khẳng định rằng mình chia tay không phải là do kẻ thứ ba, không phải do yêu xa hay càng không phải vì ra sản phẩm âm nhạc mới mà tạo drama cho dư luận.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-chi-trich-vi-ban-vi-vu-troi-tay-khong-ve-cham-con-chong-cu-hoa-minzy-co-dong-thai-bat-ngo-quay-xe-cuc-khet-459789.html