Hà Nội: Khi nào trẻ mầm non, lớp 1 đến 6 được trở lại trường?

Xã hội 02/04/2022 12:05

Hà Nội đã qua đỉnh dịch, nhiều tỉnh thành phía Bắc đã có kế hoạch đưa học sinh mầm non, học sinh lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường. Tuy nhiên, Thủ đô Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch cho lứa học sinh này đến trường.

Dẫn tin từ VTV, theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 18h ngày 1/4, trên địa bàn thành phố ghi nhận 7.734 ca mắc COVID-19, trong đó có 2.076 ca cộng đồng và 5.658 ca đã cách ly. Sau khi đạt đỉnh với mức 32.650 F0/ngày, số ca mắc mới của Hà Nội đã liên tục giảm và qua đỉnh dịch. Thành phố hiện có 193.879 bệnh nhân đang điều trị, cách ly tại nhà; 199 ca ở mức nặng, nguy kịch.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, trong quý II/2022, thành phố tiếp tục tập trung cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh. Đặc biệt tiếp tục triển khai thực hiện tiêm mũi vaccine nhắc lại đối với những trường hợp đã tiêm mũi 2 và tiêm cho trẻ từ 5-11 tuổi khi Bộ Y tế phân bổ vaccine.

Hà Nội: Khi nào trẻ mầm non, lớp 1 đến 6 được trở lại trường? - Ảnh 1
Hà Nội đã qua đỉnh dịch. Ảnh: Internet

Về vấn đề cho học sinh các khối mầm non, lớp 1 đến lớp 6 đến trường, nhiều tỉnh thành phía Bắc như: tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An... sẽ cho các trường mở cửa trở lại từ sau 1/4 để đón học sinh thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS cho đến THPT trở lại trường học trực tiếp.

Riêng tại Hà Nội, đường phố Hà Nôi những ngày cuối tháng 3/2022 đã đông đúc trở lại. Cảnh tắc đường thường thấy như thời điểm trước dịch COVID-19 xuất hiện và tình trạng tắc nghẽn ngày một trầm trọng hơn. Điều nay cho thấy, nhịp sống ‘bình thường cũ’ đã trở lại hối hả.

Hà Nội: Khi nào trẻ mầm non, lớp 1 đến 6 được trở lại trường? - Ảnh 2
Nhiều tỉnh, thành phía Bắc đã cho học sinh trở lại trường học - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, tính từ tháng 4/2021 đến nay, học sinh mầm non, lớp 1 đến lớp 6 ở nội thành Hà Nội chưa một ngày được đặt chân đến lớp trong khi học sinh tại nhiều địa phương trên cả nước đã được đến trường. Cụ thể, từ 10/2/2022, chỉ học sinh tiểu học, lớp 6 ngoại thành được đến trường nhưng đến 28/2/2022, tức là chỉ khoảng hơn 2 tuần sau đó, các em học sinh tiểu học, lớp 6 ngoại thành được thông báo chuyển sang học trực tuyến. Học sinh mầm non của Thủ đô chưa được tới trường kể từ thời điểm nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

 

Hà Nội: Khi nào trẻ mầm non, lớp 1 đến 6 được trở lại trường? - Ảnh 3
Đường phố Hà Nội đã sầm uất trở lại (Ảnh - Dân Trí)

 

Về vấn đề cho học sinh đi học, đại diện Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin thêm cho VTV, Sở đang phối hợp với Sở Y tế chuẩn bị các phương án tiêm vaccine cho trẻ 5-11 tuổi. Theo chỉ đạo của UBND thành phố, sau khi triển khai tiêm vaccine cho lứa tuổi này đơn vị sẽ lên kế hoạch mở cửa trường trở lại, đảm bảo an toàn cho học sinh. Sở chưa có phương án đề xuất thời gian cho trẻ khối mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại.

Nhiều địa phương chuẩn bị 'mở cửa' trường học, đón học sinh đi học trực tiếp trở lại

Nhiều địa phương chuẩn bị 'mở cửa' trường học, đón học sinh đi học trực tiếp trở lại

Từ ngày 15/11, nhiều tỉnh, thành trên cả nước đã cho học sinh quay lại trường học trực tiếp sau khi xác định cấp độ dịch tại địa bàn.

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