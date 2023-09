Hà Nội: Khi nào trẻ mầm non, lớp 1 đến 6 được trở lại trường?

Hà Nội đã qua đỉnh dịch. Ảnh: Internet

Về vấn đề cho học sinh các khối mầm non, lớp 1 đến lớp 6 đến trường, nhiều tỉnh thành phía Bắc như: tỉnh Hà Nam, Phú Thọ, Điện Biên, Ninh Bình, Nghệ An... sẽ cho các trường mở cửa trở lại từ sau 1/4 để đón học sinh thuộc các bậc học từ mầm non, tiểu học, THCS cho đến THPT trở lại trường học trực tiếp.

Riêng tại Hà Nội, đường phố Hà Nôi những ngày cuối tháng 3/2022 đã đông đúc trở lại. Cảnh tắc đường thường thấy như thời điểm trước dịch COVID-19 xuất hiện và tình trạng tắc nghẽn ngày một trầm trọng hơn. Điều nay cho thấy, nhịp sống ‘bình thường cũ’ đã trở lại hối hả.