Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đang truy tìm tung tích người nào đã tung đoạn clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh nhảy từ tầng cao chung cư tử vong hôm 1/4 khiến dư luận hoang mang.

Theo nguồn tin từ VOV, công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, đơn vị này nhận được tin về việc phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria (nghi rơi từ tầng cao).

Sau khi có mặt tại hiện trường, bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1.

Trước khi nhảy lầu, M. để lại thư nói lời "tạm biệt" với gia đình, viết phía dưới một bài tập địa lý đang làm dở.

Hình ảnh từ camera gia đình cho thấy trong phòng lúc xảy ra sự việc có hai cha con. Trước khi nam sinh ra ban công để leo qua lan can nhảy xuống, hai bố con có trao đổi nội dung liên quan đến học tập.

Cũng trong ngày 1/4 hàng loạt hình ảnh, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nam sinh trèo qua lan can ban công được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Nội dung bức thư tuyệt mệnh của nạn nhân cũng liên tục được lan truyền, khiến nhiều người hoang mang.

Trao đổi với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị sáng 2/4, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết đơn vị đang truy tìm người tung lên mạng xã hội clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao chung cư tử vong.

"Vụ việc quá đau lòng và xót xa, ảnh hưởng gia đình", vị lãnh đạo nói.

Theo thông tin ban đầu, nam sinh M. đang theo học một trường chuyên cấp 3 ở Hà Nội. Được biết nam sinh sống tại tầng 28 của tòa chung cư.

Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam nơi nam sinh đã từng học - Ảnh: Internet

Công an quận Hà Đông đã hoàn tất thủ tục khám nghiệm tử thi, bàn giao cho người nhà lo hậu sự.

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