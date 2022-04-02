Theo đó, dẫn tin từ báo Lao Động, công an phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội, vào khoảng 4h15 rạng sáng 1/4, đơn vị này nhận được tin về việc phát hiện thi thể nam thanh niên tại khu vực sảnh chung cư Văn Phú Victoria (nghi rơi từ tầng cao).

Tối muộn ngày 1/4, thông tin về vụ việc nam sinh 16 tuổi nhảy lầu tự tử, để lại thư tuyệt mệnh đã khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Trước khi nhảy lầu, M. để lại thư nói lời "tạm biệt" với gia đình, viết phía dưới một bài tập địa lý đang làm dở.

Sau khi có mặt tại hiện trường, bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang theo học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.

Hình ảnh từ camera gia đình cho thấy trong phòng lúc xảy ra sự việc có hai cha con. Trước khi nam sinh ra ban công để leo qua lan can nhảy xuống, hai bố con có trao đổi nội dung liên quan đến học tập.

Ngay sau đó, không rõ do ai phát tán nhưng lá thư tuyệt mệnh và đoạn CCTV ghi lại khoảnh khắc nam sinh này trèo qua lan can, nhảy xuống từ tầng cao đã được phát tán, lan truyền trên MXH và thu út nhiều bình luận trái chiều.

Giữa lúc dư luận đang liên tục bàn tán về vụ việc, một tài khoản Facebook tên M.M tự xưng là cô ruột của nam sinh M. đã có bài viết dài trên trang cá nhân.

Theo đó, người này tiết lộ, hiện sau khi hình ảnh và video được phát tán, anh ruột của mình (tức bố nam sinh) đã nhận về hàng loạt lời chỉ trích, khủng bố tinh thần, cộng thêm nỗi đau mất con khiến cô bắt buộc phải lên tiếng.

Bài đăng của tài khoản được cho là của cô ruột nam sinh 16 tuổi - Ảnh chụp màn hình

Tài khoản này viết: "Chưa từng nghĩ có một ngày câu chuyện gây chấn động mạng xã hội, lại là câu chuyện của gia đình mình. Phải ạ, câu chuyện ngày hôm nay về một nam sinh trường Ams, chính là cháu ruột của mình, người bố đang chịu sự chỉ trích của cộng đồng mạng, chính là anh trai ruột của mình".

Cuối bài đăng, tài khoản này khẩn thiết cầu xin CĐM ngừng việc chia sẻ video, hình ảnh liên quan đến cháu trai trên MXH, "Lần đầu tiên trong đời, mình CẦU XIN mọi người đừng share những hình ảnh và video nữa. Cầu xin mọi người đừng chỉ trích ai nữa.

Hãy kể lại câu chuyện để cảnh tỉnh người khác. Nhưng xin đừng post lên hình ảnh và video nữa.

HÃY ĐỂ CHO NGƯỜI CÒN SỐNG CÓ THỂ ĐƯỢC SỐNG!!!

Xin hãy để cho anh chị mình được tiếp tục sống. Mình cầu xin mọi người đấy. Xin hãy có cái nhìn bao dung hơn với cả người ra đi và người ở lại", tài khoản được cho là cô ruột nam sinh khẩn khoản.

Như đã đưa tin trước đó, theo VOV, bức thư tuyệt mệnh của nam sinh M. được viết vội trong vài phút, bên trên trang thư là bài học môn địa lý còn dang dở. Trước khi nhảy xuống từ tầng 28, nam sinh này còn gọi với vào trong nhà, nhắc bố đọc thư trên bàn.