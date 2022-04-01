Luật sư bào chữa cho cặp vợ chồng giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương hé lộ thông tin MỚI: Kẻ thủ ác tiếp tục kháng cáo, xin giảm nhẹ tội

Xã hội 01/04/2022 08:49

Liên quan đến vụ giết chủ nợ, đốt xác phi tang ở Hải Dương, hung hủ Cao Tài Năng đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. TAND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án vào ngày 8/4 tới đây.

Theo nguồn tin từ VTC News, chiều 31/3, luật sư Hà Trọng Đại (đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 8/4, TAND tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án giết chủ nợ, đốt xác phi tang.

Cụ thể, luật sư Hà Trọng Đại sẽ tham gia bào chữa cho hai bị cáo vợ chồng Cao Tài Năng (SN 1981) và Vũ Thị Mừng (SN 1983, cùng trú tại TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương). Trước đó, cả hai có đơn kháng cáo gửi TAND cấp cao tại Hà Nội xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đó, bị cáo Vũ Thị Mừng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt đối với tội danh "Che giấu tội phạm". Bị cáo Mừng cho rằng, bản thân không phạm tội "Xâm phạm thi thể, mồ mả".

Bên cạnh đó, gia đình anh D.C.C (bị hại, ở thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) cũng làm đơn kháng cáo một phần bản án hình sự của TAND tỉnh Hải Dương. 

Lý do kháng cáo được gia đình nạn nhân đưa ra là cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Toà án cấp sơ thẩm chưa xác minh, điều tra, truy xét, xem xét, đánh giá đầy đủ các tình tiết trong vụ án để áp dụng và phán quyết đúng pháp luật, dẫn đến bỏ sót một số vấn đề: Hành vi đồng phạm của bị cáo Vũ Thị Mừng (vợ Cao Tài Năng) về tội "Giết người", "Cướp tài sản"; các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Cao Tài Năng (người trực tiếp ra tay sát hại anh C.) và vợ Vũ Thị Mừng.

Gia đình nạn nhân cho rằng, hình phạt đối với Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng chưa tương xứng với hành vi phạm tội.

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Cao Tài Năng tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Tiền phong

Liên quan đến bản cáo trạng, Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, Viện KSND tỉnh Hải Dương cho biết, vợ chồng Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng vay nợ anh D.C.C. gần 3 tỷ đồng. Do bị anh C. đe dọa và yêu cầu phải trả nợ nhưng chưa có tiền nên khoảng 9h ngày 28/11/2020, Năng hẹn anh C. đến hiệu thuốc số 126 Nguyễn Thượng Mẫn để xin khất nợ nhưng không được.

Năng mời anh C. lên gác xép của hiệu thuốc. Từ phía sau, hắn dùng một đoạn gậy gỗ đập nhiều nhát trúng vùng đầu anh C. khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Sau đó, Năng chiếm đoạt điện thoại di động, xe ô tô hiệu Mazda CX5, đồng hồ và kính mắt của anh C. Tổng số tiền và giá trị tài sản đối tượng chiếm đoạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

Tối cùng ngày, Vũ Thị Mừng biết việc Năng giết anh C. và đang để thi thể nạn nhân tại hiệu thuốc nhà mình. Sau khi bàn bạc, cặp vợ chồng này thống nhất dùng xe ô tô Santafe chở thi thể anh C. từ hiệu thuốc ra chôn tại khu vực bờ sông Kim Sơn thuộc địa phận khu 9, phường Tân Bình để tránh sự phát hiện của người khác.

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Năng giết anh C. và để thi thể nạn nhân tại hiệu thuốc - Ảnh: báo Giao Thông

Đến chiều 29/11, Năng, Mừng tiếp tục đến nơi đang cất giấu xe ô tô CX5 chiếm đoạt được của anh C. trên đường nội bộ Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ thuộc địa phận phường Đại Kim (quận Hoàng Mai, Hà Nội). Năng mua keo 502, cồn, khăn mặt, rồi cùng Mừng xoá hết dấu vết trên xe.

Do sợ bị người khác phát hiện vị trí chôn xác anh C. tại bờ sông Kim Sơn nên đêm ngày 8 rạng sáng 9/2/2021 (28 Tết), vợ chồng Năng đào xác nạn nhân lên, chất gỗ, củi khô, đổ xăng lên thi thể nạn nhân châm lửa đốt.

Đợi xác anh C. cháy xong, một phần xương, tro đã cháy hết được Năng đựng vào một túi nylon, phần còn lại Năng hất xuống sông Kim Sơn. Phần xương chưa cháy hết, Năng cùng Mừng mang đi nơi khác, đập xương vỡ thành nhiều mảnh sau đó đem ra khu vực cầu Hàn vứt xuống sông Thái Bình.

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Vị trí Cao Tài Năng phi tang xác anh C. - Ảnh: Dân Trí

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Hải Dương chỉ rõ, hành vi của Cao Tài Năng và Vũ Thị Mừng đào thi thể, đốt xác, đập xương anh D.C.C. rồi mang đi vứt xuống sông Thái Bình, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Thông tin MỚI vụ chủ nợ nghi bị sát hại, vứt xác xuống biển: Tìm thấy thi thể ở nơi không ai ngờ đến

Thông tin MỚI vụ chủ nợ nghi bị sát hại, vứt xác xuống biển: Tìm thấy thi thể ở nơi không ai ngờ đến

Ngày 2/3 Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã phát hiện thi thể anh Phan Văn D. (SN : 1988, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) - nạn nhân trong vụ việc đi đòi nợ bị sát hại vứt xác xuống biển.

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