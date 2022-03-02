Thông tin MỚI vụ chủ nợ nghi bị sát hại, vứt xác xuống biển: Tìm thấy thi thể ở nơi không ai ngờ đến

Xã hội 02/03/2022 14:40

Ngày 2/3 Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết, đã phát hiện thi thể anh Phan Văn D. (SN : 1988, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) - nạn nhân trong vụ việc đi đòi nợ bị sát hại vứt xác xuống biển.

Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 2/3, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết đã phát hiện thi thể anh Phan Văn D. (SN 1988, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) - nạn nhân trong vụ việc đi đòi nợ bị sát hại vứt xác xuống biển, sau thời gian dài tổ chức tìm kiếm.

Cụ thể, thi thể anh D. được người dân xã Mỹ Cát phát hiện được chôn cất tại nghĩa địa của xã. Theo Công an huyện Phù Mỹ, nghĩa địa này cấm chôn cất từ lâu do vướng quy hoạch dự án. Vụ việc được phát hiện là do người dân thấy có 1 ngôi mộ mới được chôn.  Khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân tiến hành khai quật ngôi mộ. Gia đình nạn nhân sau đó xác định thi thể chính là anh D.

Được biết, Công an huyện Phù Mỹ đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh D., đồng thời tiếp tục điều tra vụ việc.

Thông tin MỚI vụ chủ nợ nghi bị sát hại, vứt xác xuống biển: Tìm thấy thi thể ở nơi không ai ngờ đến - Ảnh 1
Đinh Công Nhật khai gian dối “ném xác chủ nợ xuống biển để phi tang” khiến việc điều tra thời gian qua của các cơ quan chức năng gặp không ít khó khăn - Ảnh: Người Lao Động

Liên quan đến vụ việc, Người Lao Động đưa tin, trước đó, sáng 6/1, anh Phan Văn D. nhiều lần đến nhà Đinh Công Nhật (SN 1986; ngụ xã Mỹ Cát) để đòi số tiền nợ 28 triệu đồng nhưng không có Nhật ở nhà. Chiều cùng ngày, anh D. ra một bến đậu ghe thuyền tại địa phương thì thấy Nhật đang ở đây. Sau đó, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn trong việc đòi nợ và khất nợ, dẫn đến xô xát.

Theo lời khai của Nhật tại cơ quan công an, trong lúc mâu thuẫn, Nhật đã dùng tay xô anh D. ngã khiến nạn nhân bất tỉnh. Thấy anh D. không tỉnh lại, Nhật dùng ghe chở nạn nhân đến cửa biển Đề Gi (thuộc xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) ném ở đó. Sau khi gây án, Nhật đi biển ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và mới về địa phương vào giữa tháng 2 vừa qua thì bị cơ quan chức năng triệu tập đến làm việc, lấy lời khai.

Vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định.

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