Theo nguồn tin từ báo Lao Động, ngày 2/3, Công an huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định) cho biết đã phát hiện thi thể anh Phan Văn D. (SN 1988, trú xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ) - nạn nhân trong vụ việc đi đòi nợ bị sát hại vứt xác xuống biển, sau thời gian dài tổ chức tìm kiếm.

Cụ thể, thi thể anh D. được người dân xã Mỹ Cát phát hiện được chôn cất tại nghĩa địa của xã. Theo Công an huyện Phù Mỹ, nghĩa địa này cấm chôn cất từ lâu do vướng quy hoạch dự án. Vụ việc được phát hiện là do người dân thấy có 1 ngôi mộ mới được chôn. Khi nhận được tin báo, Công an huyện Phù Mỹ đã phối hợp với các cơ quan chức năng, gia đình nạn nhân tiến hành khai quật ngôi mộ. Gia đình nạn nhân sau đó xác định thi thể chính là anh D.