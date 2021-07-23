Khi bị chủ nợ đến đòi nợ, nam thanh niên đã ra tay sát hại, hiếp dâm đồng thời còn chiếm đoạt hết tài sản của nạn nhân. Sau đó, hắn vứt xác nạn nhân xuống một hồ nước ở TP.Sơn La nhằm phi tang.

Theo báo Người Lao động đưa tin, ngày 21/7, TAND tỉnh Sơn La đã mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Quàng Văn Thương (SN 1991; ngụ bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP Sơn La, tỉnh Sơn La) về tội "Giết người, hiếp dâm, cướp tài sản". Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Sơn La, đối tượng Thương có nợ bà Đ.T.T. (SN 1971; ngụ phường Chiềng Sinh, TP Sơn La) một số tiền. Sáng ngày 15/1/2021, bà T. đến nhà Thương để đòi tiền lại. Lúc này, Thương không có khả năng chi trả nên đã nảy sinh ý định sát hại bà T. để trốn nợ.

Quàng Văn Thương tại phiên xét xử - Ảnh: Báo Sơn La Tại Văn phòng chi nhánh hãng sơn nơi Thương làm việc, kinh doanh, hắn ta đã ra tay sát hại bà T. vô cùng tàn ác. Thương dùng tay bóp cổ bà T. rồi ấn mạnh xuống giường ngủ kê. Sau đó, dùng khăn bà T. đang quàng, siết cổ nạn nhân cho đến chết. Khi thấy nạn nhân nằm bất động, tên Thương đã có hành vi giao cấu. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, Thương chiếm đoạt của bà T. 2 chiếc điện thoại di động, 18 triệu đồng tiền mặt. Không chỉ vậy, Thương còn tiếp tục dùng thẻ ATM của bà T. để chiếm đoạt số tiền 149.300.000 đồng trong tài khoản. Mọi việc xong xuôi, hắn ta chở thi thể nạn nhân vứt xuống hồ thủy lợi bản Muông, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La.



Thi thể nạn nhân tại thời điểm phát hiện - Ảnh: Báo Bảo vệ Pháp luật Đến khoảng 17 giờ ngày 23/1, nhiều người dân đã phát hiện một bao tải nổi trên mặt hồ thủy lợi bản Muông và bên trong có một thi thể người nên đã lập tức báo cơ quan công an vào cuộc điều tra. Qua kiểm tra, Công an đã xác định nạn nhân là bà T., sau đó, Quàng Văn Thương đã bị bắt giữ. Theo báo Lao động, sau khi xem xét hồ sơ vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Quàng Văn Thương tử hình về tội giết người; 4 năm tù về tội hiếp dâm; 9 năm tù về tội cướp tài sản; tổng hợp cả ba hình phạt là tử hình.

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