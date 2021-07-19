Bất ngờ với danh tính nghi phạm sát hại chủ shop ở Hưng Yên: Chung sống với nạn nhân như vợ chồng, quyết định giết người khi đi làm về

Xã hội 19/07/2021 21:52

Liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm đã bị bắt và có những tiết lộ "lạnh người" về nguyên nhân vụ việc.

Theo Dân Việt, liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên, ngày 19/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi giết người. Danh tính người này được xác đinh là Vũ Văn Khải (trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng).

Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận từ năm 2019, Khải có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh D. (SN 1983, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị D..

chu shop quan ao tu vong 1
Shop quần áo nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt

Khoảng 20h ngày 18/7, Khải đi làm về và quyết định thực hiện ý định sát hại chị D.. Khi đi đến khu vực cách cửa hàng của chị D. khoảng 200m, Khải rẽ vào tạp hóa mua một con dao Thái Lan. Tiếp đó, đối tượng đi vào cửa hàng đâm chị D. tử vong còn chị Lê Thị Thuỳ D. (SN 2004, nhân viên cửa hàng) bị thương. Gây án xong, Khải bỏ trốn khỏi hiện trường.

chu shop quan ao tu vong 2
Vũ Văn Khải (trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) - Ảnh: Dân Việt

Trước đó, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 18/7, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc một phụ nữ được người dân phát hiện nằm bất động trên sàn nhà của một shop quần áo ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trong clip, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người này bị một người đàn ông xông vào nhà bóp cổ, dùng dao nhọn đâm vào ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cửa hàng chỉ có 2 mẹ con, đứa con chứng kiến cảnh tượng sợ hãi đã chạy ra ngoài gào thét.

chu shop quan ao tu vong 3
Nạn nhân là người từ nơi khác chuyển tới, không có mâu thuẫn với ai - Ảnh: Infonet

Theo Infonet, nạn nhân D. có quê ở xã Tân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chị D. đến thị trấn Văn Giang thuê nhà làm cửa hàng bán quần áo, việc buôn bán từ trước đến nay không phát sinh vấn đề gì, nhưng hôm qua thì xảy ra vụ việc đau lòng. 

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên: Nghi phạm bị bắt ở địa bàn khác, nạn nhân không có mâu thuẫn với ai

Vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên: Nghi phạm bị bắt ở địa bàn khác, nạn nhân không có mâu thuẫn với ai

Liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong bất thường ở Hưng Yên, cơ quan chức năng cho biết bước đầu đã xác định và bắt được nghi phạm, đồng thời thông báo một số thông tin mới về vụ việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Hưng Yên sát hại chủ shop quần áo

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 54 phút trước
Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Những kỳ vọng dở dang và góc nhìn xương máu khi phải làm trụ cột gia đình thay chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 24 phút trước
Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 1 giờ 54 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 2 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 3 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 4 giờ 24 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1