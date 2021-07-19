Liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên, nghi phạm đã bị bắt và có những tiết lộ "lạnh người" về nguyên nhân vụ việc.

Theo Dân Việt, liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên, ngày 19/7, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã tạm giữ hình sự một đối tượng về hành vi giết người. Danh tính người này được xác đinh là Vũ Văn Khải (trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng). Tại cơ quan điều tra, Khải khai nhận từ năm 2019, Khải có quan hệ tình cảm với chị Lê Thị Thanh D. (SN 1983, trú xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) và sinh sống như vợ chồng. Tuy nhiên, giữa hai người phát sinh nhiều mâu thuẫn về tình cảm và tiền bạc nên nghi phạm có ý định giết chị D..

Shop quần áo nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Dân Việt Khoảng 20h ngày 18/7, Khải đi làm về và quyết định thực hiện ý định sát hại chị D.. Khi đi đến khu vực cách cửa hàng của chị D. khoảng 200m, Khải rẽ vào tạp hóa mua một con dao Thái Lan. Tiếp đó, đối tượng đi vào cửa hàng đâm chị D. tử vong còn chị Lê Thị Thuỳ D. (SN 2004, nhân viên cửa hàng) bị thương. Gây án xong, Khải bỏ trốn khỏi hiện trường. Vũ Văn Khải (trú thôn 1, xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng) - Ảnh: Dân Việt Trước đó, theo Doanh nghiệp và Tiếp thị, tối 18/7, mạng xã hội cũng xuất hiện đoạn clip ghi lại sự việc một phụ nữ được người dân phát hiện nằm bất động trên sàn nhà của một shop quần áo ở thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Trong clip, một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, người này bị một người đàn ông xông vào nhà bóp cổ, dùng dao nhọn đâm vào ngực. Thời điểm xảy ra sự việc, bên trong cửa hàng chỉ có 2 mẹ con, đứa con chứng kiến cảnh tượng sợ hãi đã chạy ra ngoài gào thét. Nạn nhân là người từ nơi khác chuyển tới, không có mâu thuẫn với ai - Ảnh: Infonet Theo Infonet, nạn nhân D. có quê ở xã Tân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Chị D. đến thị trấn Văn Giang thuê nhà làm cửa hàng bán quần áo, việc buôn bán từ trước đến nay không phát sinh vấn đề gì, nhưng hôm qua thì xảy ra vụ việc đau lòng. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vụ chủ shop quần áo tử vong ở Hưng Yên: Nghi phạm bị bắt ở địa bàn khác, nạn nhân không có mâu thuẫn với ai Liên quan đến vụ chủ shop quần áo tử vong bất thường ở Hưng Yên, cơ quan chức năng cho biết bước đầu đã xác định và bắt được nghi phạm, đồng thời thông báo một số thông tin mới về vụ việc.

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