Vụ giết người tình đồng giới phân xác phi tang ở TP.HCM: Hung thủ bị biến đổi nhân cách sau khi gây án

Xã hội 01/07/2021 13:51

Sau khi hạ độc, giết người tình đồng giới vì bị ngăn cấm quen bạn gái, Trần Nhật Duy mua cưa máy rồi cùng bạn gái phân xác phi tang.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, TAND Tối cao mới gửi thông báo giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm của luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Nhật Duy trong vụ án giết người tình đồng giới ở TP.HCM.

Theo đó, luật sư bảo vệ bị cáo Trần Nhật Duy gửi đơn đề nghị TAND Tối cao xem xét theo thủ tục của giám đốc thẩm đối với bản án phúc thẩm. Luật sư cho rằng hình phạt tử hình đối với bị cáo Trần Nhật Duy là quá nặng, việc tòa phúc thẩm tăng hình phạt đối với bị cáo Đặng Gia Linh là không đúng.

TAND Tối cao nhận định hành vi giết người do Trần Nhận Duy gây ra thuộc trường hợp có mức phạt tù từ 12-10 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Cơ quan xét xử ghi nhận bị cáo thành khẩn, hối cải, nhân thân tốt. Gia đình bị cáo tự nguyện bồi thường, có nhiều đóng góp ở cộng đồng. Ngoài ra, bị cáo biến đổi nhân cách sau khi gây án (theo kết luận giám định pháp y tâm thần). 

Tuy nhiên, bị cáo Duy hoàn toàn bình thường trước, trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội. Với tính chất nguy hiểm và hậu quả nghiêm trọng do Duy gây ra, việc tòa phúc thẩm xử phạt bị cáo mức án tử hình hoàn toàn đúng pháp luật.

Đối với bị cáo Đặng Gia Linh, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hủy bản án phúc thẩm, giữ nguyên bản án sơ thẩm 2 năm tù giam do có kháng nghị từ Chánh án TAND Tối cao.

Trước đó, tòa phúc thẩm quyết định tăng mức án từ 2 năm lên 5 năm tù giam về hai tội: "Không tố giác tội phạm, "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" đối với bị cáo này.

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Bị cáo Trần Nhật Duy và Đặng Gia Linh - Ảnh: VietNamNet

Liên quan đến vụ án rúng động này, VietNamNet từng đưa tin, năm 2011, Duy (lúc này học lớp 11) có quan hệ đồng tính với anh V.A.T. (31 tuổi). Hai năm sau, Duy lên TP.HCM thuê trọ để học đại học và anh T. chuyển đến ở cùng Duy. Quá trình chung sống, biết Duy yêu Linh nên T. ghen tuông và thường đánh đập, cấm không cho Duy qua lại với bạn gái.

Bức xúc, Duy nảy sinh ý định giết chết người tình. Tháng 2/2014, Duy lên mạng tìm mua 200 gr chất độc Kali-Xyanua. Trung tuần tháng 5/2014, Duy lén bỏ chất độc vào tô mì tôm rồi đưa cho anh T. ăn nhưng ngay sau đó do khó chịu nên anh T. ói ra. Tối ngày 19/5/2014, anh T. kêu đau đầu và nhờ Duy lấy thuốc uống.

Lợi dụng người tình không để ý, Duy tháo 2 viên con nhộng, đổ hết thuốc ra, nhét chất độc vào rồi đưa cho anh T., một lúc sau nạn nhân tử vong.

Sáng hôm sau Duy vẫn đi học bình thường và nghĩ cách phi tang xác người tình. Sau khi lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân bán được 10 triệu đồng. Duy dùng một phần tiền mua cưa máy, còn lại đưa cho Linh.

Tại phòng trọ, Duy dùng cưa máy phân thi thể anh T. thành nhiều phần rồi đi vứt ở đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng), đèo Tà Pứa (Bình Thuận), phà Mỹ Lợi (Tiền Giang). Còn Linh lau dọn phòng và cùng Duy đi phi tang xác.

Bốn ngày sau, người dân ngửi được mùi hôi thối nồng nặc từ phòng trọ của Duy nên báo cơ quan chức năng. Phá cửa kiểm tra, công an phát hiện thi thể người đã bị cắt đầu và tứ chi, còn phần thân phân hủy nặng.

Ngày 24/5/2014, Duy và Linh bị công an bắt giữ khi đang trên đường về nhà ở thị xã Gò Công (Tiền Giang).

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