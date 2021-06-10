Trong đó, ba đối tượng gồm: Tô Nhựt Khanh (quê Tiền Giang), Trần Trung Thành (ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM) và Lê Thanh Phúc (cùng SN 1993, quê Tiền Giang) bị truy tố về tội “ giết người ” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo Vietnamnet, vừa qua, vụ án nhóm thanh niên dùng súng bắn chết người giữa ban ngày tại Long An đã khiến dư luận xôn xao. Được biết, TAND tỉnh Long An sắp đưa ra xét xử vụ việc.

Trong vụ án này, Tô Nhựt Khanh được xác định là chủ mưu, cầm đầu. Khanh là thiếu gia của một gia đình giàu có ở miền Tây, sở hữu hàng loạt cơ sở kinh doanh, cho thuê ô tô. Và thiếu gia này có sở thích sưu tầm các loại điện thoại và xe với BKS cực độc.

Theo điều tra, Khanh có mâu thuẫn từ trước với cha con ông Đào Quốc Liêu - Đào Quốc Thịnh. Giai đoạn năm 2019- 2020. Đối tượng này đã mua nhiều loại súng, còng số 8 và xịt hơi vay để phòng thân. Tất cả chúng được Khanh cất giấu tại phòng ngủ của nhà riêng ở xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, đối tượng đưa cho một người làm công trong gia đình mang đến cất giấu trong tủ đồ tại bãi xe du lịch Tuấn Cúc, là cơ sở kinh doanh của gia đình Khanh.

Một số hung khí thu được từ nơi ở các đối tượng - Ảnh: Công an nhân dân

Ngày 30/4/2020, Khanh cùng Phạm Huỳnh Phúc Thiện từng một lần bắn bị thương anh Thịnh - con trai ông Liêu khi đang đi với bạn. Anh Thịnh thoát chết nhưng thương tích 25%.

Vào tháng 6/2020, Khanh đến nhà Trần Trung Thành nhậu thì có kể về chuyện mâu thuẫn với ông Liêu. Thành tuyên bố sẽ… tính sổ ông Liêu, dùng mã tấu chém nhưng Khanh nói sử dụng súng cho nhanh gọn và Thành đồng ý.

Vài ngày sau, Khanh kêu Thành đến bãi xe Tuấn Cúc gặp Vũ lấy số súng đạn cất giữ tại đây. Khanh còn lên mạng tìm mua một số áo khoác và cung cấp BKS giả để Thành sử dụng khi gây án. Khoảng đầu tháng 7/2020, một lần Khanh dùng xe gắn máy chở Thành đi tìm bắn ông Liêu nhưng không gặp.

Thành còn thêm đối tượng Lê Thanh Phúc tham gia cùng. Ban đầu, người này vì sợ ông Liêu nên không đồng ý. Nhưng vài ngày sau, trong lúc nhậu, đối tượng được Khanh thuyết phục nên đã đồng ý "xử" ông Liêu.

Được biết, trong quá trình gây án, đối tượng Khanh có nhờ một người khác là Nguyễn Anh Khoa (tự Rớt, SN 1997, là con nuôi của chú ruột Khanh) theo dõi đường đi nước bước của ông Liên rồi báo lại cho đối tượng để dễ dàng hành động. Theo như những gì Khoa khai nhận, hắn chỉ biết Khanh có mâu thuẫn với ông Liêu nhưng không rõ. Vì vậy, cơ quan chức năng khi ấy đã không xem xét xử lý Khoa. Điều này khiến gia đình nạn nhân bức xúc, cho rằng bỏ lọt tội phạm.

Trở lại diễn biến vụ án, sáng 25/7/2020, Khoa theo dõi phát hiện ông Liêu ngồi cùng hai người khác ở quán cà phê tại xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành nên nhắn tin báo cho Khanh biết. Khanh xuất hiện trực tiếp theo dõi ông Liêu đi ra từ quán.

Khanh liên tục gọi điện cho Thành biết để thông báo về đặc điểm trang phục, xe ông Liêu đang đi. Thành ngồi nhậu ở nhà lập tức gọi Phúc lên đường. Chúng dùng BKS giả gắn vào xe máy và cầm theo súng hoa cải. Cả hai qua địa phận tỉnh Long An để truy tìm ông Liêu theo sự chỉ dẫn của Khanh. Cuối cùng chúng phát hiện được tung tích ông Liêu tại khu vực TP Tân An nên đeo theo.

Khi bám theo ở Quốc lộ 1, đoạn qua TP Tân An và lúc cách nhau chỉ 1,5m, Thành rút súng hoa cải bắn vào ông Liêu. Nghe tiếng nổ, Phúc rú ga chở Thành tẩu thoát về hướng TP.HCM. Để che giấu tung tích, dọc đường hai đối tượng vứt bỏ BKS giả, áo khoác, viên đạn hoa cải còn dư. Quay về nhà, Phúc mang khẩu súng gây án cất giữ. Hôm sau, Phúc chở Thành lên TP.HCM trốn.

Còn Khanh nghe ngóng tình hình, khi biết ông Liêu tử vong thì gọi cho Vũ mang số súng đạn đi chôn sau bãi xe Tuấn Cúc. Khanh còn nhờ Phạm Huỳnh Phúc Thiện và Tô Phước Lộc đến nhà Thành để tháo, đập bỏ lớp áo ngoài của xe gắn máy là phương tiện gây án.

Hai đối tượng này biết Khanh vừa tổ chức bắn chết người, nhưng không tố giác mà còn giúp sức trong việc tiêu huỷ chứng cứ.

Đáng chú ý, Khanh có đưa 30 triệu đồng cho Phúc, Thành và liên tục liên lạc qua mạng xã hội kêu cả hai ra đầu thú, cam kết là đã thuê luật sư để bảo vệ. Hắn còn chỉ điểm cho Thành phải khai báo rằng nguyên nhân bắn chết ông Liêu là để trả thù, vì bị ông Liêu đánh do va chạm giao thông trước đó, chứ không khai ra kẻ đứng sau là Khanh.

Tuy nhiên, khi đầu thú, Thành và Phúc đã khai báo toàn bộ sự việc. Chủ mưu Tô Nhựt Khanh và hàng loạt đối tượng liên quan bị bắt.

Theo Công an nhân dân, trên cơ sở thông tin, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của ba đối tượng Trần Trung Thành, Tô Nhựt Khanh, Lê Thanh Phúc, Ban chuyên án thu giữ số lượng lớn vũ khí “nóng” và công cụ hỗ trợ bao gồm 7 khẩu súng tự chế các loại, 37 viên đạn các loại, 2 viên đạn hơi cay, 1 còng số 8, 1 quả lựu đạn, 5 vỏ đạn các loại, 4 dao tự chế, 1 gậy 3 khúc, 2 bình xịt hơi cay và một số tang vật khác.

Trong vụ án này, Phúc có tình tiết tăng nặng là tái phạm, vì mới chấp hành xong án phạt hai năm tù về tội “cướp giật tài sản”, ra tù chưa bao lâu thì dính vào vụ giết người này.

Còn Khanh có tình tiết tăng nặng là phạm tội hai lần trở lên. Trước đó, Khanh đã trực tiếp bắn thương tích người con trai của ông Liêu; từng cùng Thành đi tìm bắn ông Liêu nhưng không gặp và cuối cùng là đứng sau chủ mưu toàn bộ vụ giết hại ông này.