Đau lòng trước lá thư tuyệt mệnh của nam sinh: Phía trên là bài học còn dang dở, vỏn vẹn 16 dòng, CĐM xót xa 'đúng bằng số tuổi của em'

Xã hội 02/04/2022 08:47

Liên quan đến vụ việc nam sinh 16 tuổi ở Hà Nội nhảy lầu tự tử trước mặt bố, lá thư tuyệt mệnh được hé lộ khiến dư luận quặn thắt, nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ việc nam sinh 16 tuổi nhảy lầu tự tử, nghi do áp lực học tập, mới đây trên các diễn đàn MXH đã chia sẻ cận cảnh lá thư tuyệt mệnh được nam sinh này bỏ lại trên bàn trước giờ phút xyar ra sự việc đau lòng.

Theo VOV, bức thư được viết vội trong vài phút, bên trên trang thư là bài học môn địa lý còn dang dở. Trước khi nhảy xuống từ tầng 28, nam sinh này còn gọi với vào trong nhà, nhắc bố đọc thư trên bàn.

 

Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi đọc những dòng mà nam sinh này viết. Thậm chí, một số người còn quặn thắt khi nhận ra cậu học sinh 16 tuổi ấy, không biết do vô tình hay cố ý mà lá thư tuyệt mệnh vỏn vẹn đúng 16 dòng, bằng với tuổi đời của em khi ra đi.

Trên trang giấy không chỉ là bài học còn dang dở mà cả tuổi trẻ của em cũng dừng lại ở tuổi 16. 

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Lao Động, thông tin ban đầu cho biết, khoảng 4h15 ngày 1/4, Công an phường Phú La nhận tin báo từ đơn vị quản lý về việc phát hiện thi thể một nam thanh niên tại khu vực sảnh khu chung cư Văn Phú Victoria, rơi từ tầng cao xuống. Công an phường sau đó đã tới phong tỏa hiện trường, phối hợp với Công an quận Hà Đông khám nghiệm, điều tra.

Bước đầu, cơ quan công an xác định danh tính nạn nhân là L.N.N.M. (16 tuổi) trú tại một căn hộ tầng 28 tòa V1. Nạn nhân đang học lớp 10 tại một trường THPT chuyên ở Hà Nội.

Liên quan đến vụ việc, theo như hình ảnh camera ghi lại được, trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, nam sinh M. và bố có trao đổi bài học với nhau. Tại thời điểm thấy con trai mở cửa ban công và nhảy xuống, người bố đã không khỏi bàng hoàng, liên tục hô hoán và gọi tên con.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

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