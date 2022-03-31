Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu giảm 50%, giá xăng ngày mai (1/4) có khả năng GIẢM MẠNH?

Xã hội 31/03/2022 10:04

Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

Theo nguồn tin từ VTV, với việc Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn chính thức có hiệu lực bắt đầu từ ngay mai, do đó kỳ điều chỉnh ngày 1/4 có thể sẽ được thực hiện sớm hơn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đã xác nhận điều này trong buổi họp báo thường kỳ vào chiều qua (30/3). Ông Hải nhấn mạnh việc điều chỉnh sớm hơn thông thường nhằm đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 28/3 với RON92 là 128,65 USD một thùng, RON95 là 132,48 USD một thùng, tăng 7-8% so với đợt điều chỉnh trước đó.

Tuy nhiên giá xăng trong kỳ điều chỉnh 1/4 vẫn có thể giảm mạnh nhờ việc giảm thuế môi trường xăng dầu. Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

Kết hợp việc giảm thuế và dữ liệu biến động giá thế giới, giá xăng trong nước tại kỳ điều chỉnh 1/4 được dự báo giảm khoảng hơn 1.000 đồng mỗi lít. 

Thuế bảo vệ môi trường xăng dầu giảm 50%, giá xăng ngày mai (1/4) có khả năng GIẢM MẠNH? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chia sẻ với VnExpress, lãnh đạo đầu mối xăng dầu ở TP.HCM, cho biết chu kỳ 10 ngày qua giá xăng, dầu thế giới tăng mạnh trở lại. Tuy nhiên, từ 1/4, thuế môi trường giảm 2.000 đồng một lít với xăng và 1.000 đồng với dầu nên kỳ điều hành lần này giá xăng, dầu sẽ cùng giảm mạnh.

"Theo tính toán dựa trên dữ liệu hiện có, giá xăng sẽ giảm quanh mức 1.200 - 1.300 đồng một lít", lãnh đạo xăng dầu ở TP.HCM nói.

Đồng quan điểm, giám đốc đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho rằng giá xăng lần này buộc đi xuống vì chính sách giảm thuế môi trường với xăng có hiệu lực. Ngoài ra, tại kỳ điều hành này có thể nhà quản lý sẽ trích thêm Quỹ bình ổn.

Thuế môi trường với xăng dầu bắt đầu giảm từ 1/4/2022 đến 31/12/2022. Sau giảm thuế này, mỗi lít xăng giảm tương ứng 2.200 đồng (gồm VAT) và giá dầu cũng được điều chỉnh 1.100 đồng.

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